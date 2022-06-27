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Новости Война
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Россия не сможет захватить Таллинн, присутствие НАТО в Эстонии будет увеличено, - Столтенберг

таллінн

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал существенно увеличить обороноспособность стран Балтии и заверил, что России не удастся захватить Таллинн вопреки опасениям Эстонии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Столтенберг заявил, что новый военный план, который будет согласован на ежегодном саммите лидеров альянса на этой неделе, резко улучшит его восточную оборону, переместив фокус по сдерживанию на полную оборону союзнических территорий.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас утверждала, что по нынешней доктрине страны Балтии будут "стерты с карты" в случае нападения России до того, как НАТО попробует контратаку с целью их освобождения через 180 дней.

"Мы никогда не раскрываем детали оперативных планов. Но могу вас заверить, что мы десятилетиями умели защищать граничащие с Россией страны, корректируя наше присутствие в свете оценки угрозы. Мы делали это раньше и будем делать это снова", - сказал генсек.

Также читайте: Эстония будет "стерта с карты" в случае нападения РФ, если будет действовать сегодняшняя стратегия НАТО, - премьер Каллас

Альянс "значительно усилит" свою оборону в Восточной Европе, сказал он, пообещав, что Россия не сможет захватить столицу Эстонии Таллинн, "так же, как они не смогли захватить город Киркенес на севере Норвегии или Западный Берлин в течение холодной войны".

Существующая оборонная позиция НАТО в странах Балтии включает около 8 000 иностранных военных во главе с Британией, Канадой и Германией, чтобы сдерживать любое возможное вторжение. Представители НАТО соглашаются, что такой подход сейчас не может в свете масштабов нападения Путина на Украину.

Столтенберг сказал, что комментарии премьер-министра Эстонии Каи Каллас по поводу защиты ее страны "отражают ее беспокойство", добавив, что он обсуждал "именно эти вопросы" с ней и лидерами Литвы и Латвии.

Они десятилетиями находились под советской властью. У них есть история, где они фактически научились трудным путем, что значит быть оккупированным и находиться под вторжением. Я признаю, что [Каллас] хочет больше присутствия НАТО, и я могу ей пообещать". . . больше присутствия", – отметил генсек.

"Наша главная ответственность — предотвратить любое нападение на Эстонию или любого другого союзника. Поэтому на саммите мы будем принимать огромные и важные решения для дальнейшего повышения нашей коллективной обороны". . . защищать каждый дюйм территории НАТО, как мы это делали в течение 72 лет", - подчеркнул Столтенберг.

Автор: 

НАТО (9948) россия (95361) Эстония (1411) Столтенберг (1619)


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Топ комментарии
+6
Він в принципі розуміє, про що каже?! Тільки хоч один патрон чи ракета вилетить по країні НАТО, впродовж 24 годин має бути повна мобілізація НАТО і знищення нападника, а не міркувать, "захопить" чи не "захопить". Я в шоці, чесно кажучи, з цього НАТО, мені все більше здається, що це мильна бульбашка, яка ні на що не здатна
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27.06.2022 11:47
+6
Да, риторика очень неудачная. В идеале было бы что-то вроде "В случае угрозы вторжения в страну, альянс скоординировано и молниеносно ответит по пунктам принятия решений и инфраструктуре врага всем имеющимся арсеналом вооружения."
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27.06.2022 11:55
+5
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27.06.2022 11:52
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Він в принципі розуміє, про що каже?! Тільки хоч один патрон чи ракета вилетить по країні НАТО, впродовж 24 годин має бути повна мобілізація НАТО і знищення нападника, а не міркувать, "захопить" чи не "захопить". Я в шоці, чесно кажучи, з цього НАТО, мені все більше здається, що це мильна бульбашка, яка ні на що не здатна
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27.06.2022 11:47 Ответить
Да, риторика очень неудачная. В идеале было бы что-то вроде "В случае угрозы вторжения в страну, альянс скоординировано и молниеносно ответит по пунктам принятия решений и инфраструктуре врага всем имеющимся арсеналом вооружения."
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27.06.2022 11:55 Ответить
Кацапи це зрозуміли і зараз намагаються як вони говорять прощупывать нато зі своїми занепокоенням коли потрібна їх допомога так бояться в конфлікт вступати про залети неоднократні на теріторіїї країн нато кацпських літаків военних або супроводжували але не збивали хоча це була провокація або взагалі нічого не робили як в Єстоніїї і Латвіїї провокація залету на 200 метрів і занепокоення Литви що як орки нападуть в нато по закону там є скільки там днів щоб відповісти пока вони родять то від Литви нічого не залишиться і зараз коли потрібно допомога в деблокуванні портів то нато злякалось це не наше і тд вони тільки на навчання коли загрозу немае можуть приїзджати і заходити в чорне море і тіпа лякати що ось зайшов в чорне море бійтеся а коли вони потрібні саме зараз і не на метр не заженеш сюди
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27.06.2022 11:59 Ответить
Він просто чмо,яке щось каже щоб тільки не мовчати.
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27.06.2022 12:00 Ответить
Название города Таллинн после совкового периода всегда и везде пишется с двумя "н"! Зарубите это наконец себе на носу!
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27.06.2022 12:06 Ответить
По-русски с одной. По-эстонски с двумя.
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27.06.2022 12:53 Ответить
Противник буде розбитий, але раніше планувалося, що це буде зроблено через N днів і з початковою втратою істотної території. По факту, просто економили ресурси, вважаючи, що божевільних нападати на НАТО немає.
Зараз вони «побачили» Росію і розуміють, що така тактика призведе до перемоги, але зі знищенням малих країн.

Хоча взагалі я впевнений, що війна з НАТО буде лише ядерною, не дарма Росія говорить про «Сармати», та й зараз очевидно, що їм не досягнути перемоги у «конвенційній» війні. Але Захід не хоче про це думати, на жаль.
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27.06.2022 12:30 Ответить
Куйло может только захватить Воронеж. Но сначала его надо разбомбить.
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27.06.2022 11:47 Ответить
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27.06.2022 11:52 Ответить
А що це за риторика така? Цей секретар мав би сказати,що росія буде розбита,як тільки переступить кордони.
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27.06.2022 11:52 Ответить
А він реаліст. Зрозумів, що з наскоку не розіб'ють. Вигодували колективним Заходом нового фюрера. А тепер чухають потилицю. Аналогії з другою світовою один в один.
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27.06.2022 12:02 Ответить
захищати кожен дюйм території НАТО, як ми це робили протягом 72 років" - підсумував генсек НАТО. Джерело:
А від кого вони захищались 72 роки, чи ми щось пропустили?
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27.06.2022 11:55 Ответить
Доктрина така була. Але останніх 30 років захищали в основному язиком.
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27.06.2022 11:59 Ответить
захищались від потенційного агресора зміцненням своєї армії! хоча не робили так, як це мали робити в повній мірі..
ніхто за цей час не напав на країни НАТО, чи ... щось пропустили?
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27.06.2022 12:21 Ответить
От є в мене сумніви, що не захопить.Якби рашисти не вв'язались у війну в Україні, то я навіть не ставив під сумнів, що всю Прибалтику б захопили. Оркам пофіг на втрати, закидали б трупами і металобрухт ом. НАТО багато говорить і дуже мало робить. На жаль.
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27.06.2022 11:57 Ответить
Dajut NATO vojska.Litve do 4000 soldat budet.Eto ne tak soldati a s texnikoj samolioti,tanki ,korabli i drugoje.Novejsija texnika s nimi pribyla F-35,Apache, Leopardid2a6,Abramsi,korabli s tomogavkami v tom cysle,i PVO aegis i tak daleje.Mozet ix i nemnogo no voruzenije govorit mnogo a ciom
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27.06.2022 12:12 Ответить
Дивлячись на цього Столтенберга я не здивуюсь що кацапи ще й його Норвегію захоплять до купи з Естонією.
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27.06.2022 12:02 Ответить
Щоб два рази не вставати.
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27.06.2022 12:04 Ответить
Не удивлюсь
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27.06.2022 12:52 Ответить
В єдноті - сила!
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27.06.2022 12:13 Ответить
Та звісно.
Шкода що ми не в НАТО.
Дуже шкода. Через ідіотів
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27.06.2022 12:17 Ответить
Тобто через тебе?)
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27.06.2022 12:25 Ответить
і корисних ідіотів також... скільки відверто проросійських партій було, міністрів з рабсійським громадянством... президентів-шахраїв, та пересічних виборців- лохів.., .
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27.06.2022 12:27 Ответить
Надеюсь
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27.06.2022 12:47 Ответить
А Україні нічим стало стримувати в ПДЧ відмовили ради дешевого москалячого газу, навіть 270 одиниць стареньких та надійних як бубон скадив змусили порізати, чи той же збагаений уран який легко ставав бомбою та який так нервував мразей кремлівських торжественно Обама віддав кацапам. Про 90-ті взагалі слів нема, роззброювали Україну на користь підоРаши. Тепер ми вмираємо щодня, а вам блдь стурбовано
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27.06.2022 12:51 Ответить
Себе то вони хоч наважаться захищати,імпотенти херові?
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27.06.2022 13:59 Ответить
Головне - це зробити план, потім його довго затвержувати...одноголосно. Угорщина, як завжди, накладе вєто. Потім дискусувати новий план, щоб орбан погодився його прийняти. Потім його знову затвержувати. Цікаво, скільки років на це буде змарновано?
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27.06.2022 15:04 Ответить
 
 