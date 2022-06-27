Россия не сможет захватить Таллинн, присутствие НАТО в Эстонии будет увеличено, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал существенно увеличить обороноспособность стран Балтии и заверил, что России не удастся захватить Таллинн вопреки опасениям Эстонии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Столтенберг заявил, что новый военный план, который будет согласован на ежегодном саммите лидеров альянса на этой неделе, резко улучшит его восточную оборону, переместив фокус по сдерживанию на полную оборону союзнических территорий.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас утверждала, что по нынешней доктрине страны Балтии будут "стерты с карты" в случае нападения России до того, как НАТО попробует контратаку с целью их освобождения через 180 дней.

"Мы никогда не раскрываем детали оперативных планов. Но могу вас заверить, что мы десятилетиями умели защищать граничащие с Россией страны, корректируя наше присутствие в свете оценки угрозы. Мы делали это раньше и будем делать это снова", - сказал генсек.

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Альянс "значительно усилит" свою оборону в Восточной Европе, сказал он, пообещав, что Россия не сможет захватить столицу Эстонии Таллинн, "так же, как они не смогли захватить город Киркенес на севере Норвегии или Западный Берлин в течение холодной войны".

Существующая оборонная позиция НАТО в странах Балтии включает около 8 000 иностранных военных во главе с Британией, Канадой и Германией, чтобы сдерживать любое возможное вторжение. Представители НАТО соглашаются, что такой подход сейчас не может в свете масштабов нападения Путина на Украину.

Столтенберг сказал, что комментарии премьер-министра Эстонии Каи Каллас по поводу защиты ее страны "отражают ее беспокойство", добавив, что он обсуждал "именно эти вопросы" с ней и лидерами Литвы и Латвии.

Они десятилетиями находились под советской властью. У них есть история, где они фактически научились трудным путем, что значит быть оккупированным и находиться под вторжением. Я признаю, что [Каллас] хочет больше присутствия НАТО, и я могу ей пообещать". . . больше присутствия", – отметил генсек.

"Наша главная ответственность — предотвратить любое нападение на Эстонию или любого другого союзника. Поэтому на саммите мы будем принимать огромные и важные решения для дальнейшего повышения нашей коллективной обороны". . . защищать каждый дюйм территории НАТО, как мы это делали в течение 72 лет", - подчеркнул Столтенберг.