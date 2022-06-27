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G7 намерена расширить санкции против оборонного сектора России, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

санкції

Страны G7 намерены еще больше ограничить России доступ к промышленным ресурсам и технологиям, поддерживающим сферу российской обороны.

Об этом сообщает Белый дом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Лидеры G7 согласуют и расширят санкции, направленные на дальнейшее ограничение доступа России к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям, производимым нашими экономиками, особенно к поддерживающим российскую военно-промышленную базу и технологический сектор", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что Вашингтон, в частности, введет больше блокировочных санкций в отношении крупных российских государственных предприятий для того, чтобы затронуть "цепь поставок продукции оборонного назначения".

Кроме того, по данным американской администрации, США в координации с G7 применят санкции к сотням физических и юридических лиц. США также намерены повысить пошлины более чем на 570 групп товаров из России стоимостью около $2,3 млрд.

Саммит G7 проходит 26-28 июня в Баварии.

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Автор: Анастасія Потіха
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Лукашенко заявил, что Минск станет столицей США
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27.06.2022 12:20 Ответить
Лукашенко можно варить в мундире☝
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27.06.2022 12:31 Ответить
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27.06.2022 12:28 Ответить
Свіжі руські запчастини привезли.
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27.06.2022 12:37 Ответить
Это нога хенерала или уже что-то другое?
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27.06.2022 13:04 Ответить
Закинули картуза і вирішили що цього достатньо.
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27.06.2022 13:12 Ответить
Пишуть, на війні, після великого калібру може взагалі нічого не залишитись.
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27.06.2022 13:18 Ответить
А где же санкции против золота
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27.06.2022 12:56 Ответить
Н-да ... Виявляється оборонка рф ще не зовсім підсанкційна ... Блін, з 2014 р. вже 8 років пройшло, наче.
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27.06.2022 13:16 Ответить
 
 