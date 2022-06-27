РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9811 посетитель онлайн
Новости Политика УкраиныЗа рубежом
1 295 11
членство в ЕС (776) Евросоюз (15873) Ченцов Всеволод (20)

От ЕС не звучит никаких предостережений, что статус кандидата для Украины могут отобрать или приостановить, - Ченцов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

єс,євросоюз,європа

От Евросоюза не звучит никаких оговорок, что статус кандидата на членство в ЕС для Украины могут отобрать или приостановить.

Об этом заявил посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наша задача – выполнять те шаги, которые нам предложены, двигаться в направлении начала переговоров, и никаких угроз, что этот статус могут отобрать или каким-то образом приостановить вообще не звучит", - подчеркнул он.

Он отметил, что из предложений Европейской комиссии и того, как сформулировано решение Европейского совета, ясно следует, что перед Украиной стоит несколько задач для перехода на следующий этап, а также, что Европейская комиссия будет осуществлять отчетность перед Советом ЕС по прогрессу в выполнении этих шагов.

Читайте: Якщо Україна втратить статус кандидата на членство в ЄС через зрив призначення голови САП, то відповідати доведеться Зеленському, - журналіст Ніколов
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це не означає, що можна робити псевдореформи і замилювати очі!
показать весь комментарий
27.06.2022 12:34 Ответить
Для татарових, єрмаків і подібних, це саме і означає, що можна продовжувати псевдореформи і замилювати очі.
показать весь комментарий
27.06.2022 12:39 Ответить
Это пока не звучит☝Будете продолжать нарушать конституционные права граждан, будет звучать❗
показать весь комментарий
27.06.2022 12:35 Ответить
Чергова провладна побрехенька.
Вже розбирались в текстах обох документів. В одному таке пряме застереження є; в іншому воно також є, але завуальоване.
показать весь комментарий
27.06.2022 12:40 Ответить
это Ченцов намекает, что можно обещать принять законы и не исполнять, можно на должностях оставлять коррупционеров, проигрывать беням суды, выкидывать из эфиров Эспрессо и 5-й, назначать ведущими в телемарафон всех гнид Медведчука, назначать "своих" прокуроров, таможенников и т.д.
показать весь комментарий
27.06.2022 12:47 Ответить
До чого ці розмови? Виконуйте те,що предписано.Чи ви підсрачників чекаєте? Так за цим діло не стане,будьте певні!
показать весь комментарий
27.06.2022 12:54 Ответить
Только это не значит, что вы, ******, опять можете пинать х*и , не выполняя или саботируя законы. За саботаж вступления в ЕС, с вас уже не ЕС спросит. Помните Яныка? Так ему повезло, что жив остался.
показать весь комментарий
27.06.2022 12:56 Ответить
Ви ж самі розумні, думаєте, що навішаєте лапшу європейцям на вуха і все буде ок!
Але всі ваші схеми, вже давно відомі світові і вас шахраїв, Єврропа наскрізь бачить.
Тому, жодна дебільна відмазка не прокатить: будете брехати і саботувати реформи, вас пошлють і все.
показать весь комментарий
27.06.2022 12:59 Ответить
Досить мусолити цю дурну кацапами вкинуту тему

Ідіоти,бл.
показать весь комментарий
27.06.2022 13:09 Ответить
Правильно. Судят по делам, а не по обещаниям. Грузии тоже никто пальчиком не грозил, а кандидата не дали. Хотите поэкспериментировать?
показать весь комментарий
27.06.2022 14:04 Ответить
 
 