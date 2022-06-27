От ЕС не звучит никаких предостережений, что статус кандидата для Украины могут отобрать или приостановить, - Ченцов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом
От Евросоюза не звучит никаких оговорок, что статус кандидата на членство в ЕС для Украины могут отобрать или приостановить.
Об этом заявил посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Наша задача – выполнять те шаги, которые нам предложены, двигаться в направлении начала переговоров, и никаких угроз, что этот статус могут отобрать или каким-то образом приостановить вообще не звучит", - подчеркнул он.
Он отметил, что из предложений Европейской комиссии и того, как сформулировано решение Европейского совета, ясно следует, что перед Украиной стоит несколько задач для перехода на следующий этап, а также, что Европейская комиссия будет осуществлять отчетность перед Советом ЕС по прогрессу в выполнении этих шагов.
Пожалуйста, подождите...
Вже розбирались в текстах обох документів. В одному таке пряме застереження є; в іншому воно також є, але завуальоване.
Але всі ваші схеми, вже давно відомі світові і вас шахраїв, Єврропа наскрізь бачить.
Тому, жодна дебільна відмазка не прокатить: будете брехати і саботувати реформи, вас пошлють і все.
Ідіоти,бл.