Еще один ракетный удар по Славянску. Россияне ударили по центру города. Есть погибшие и раненые, - мэр Лях
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские войска нанесли несколько ракетных ударов по Славянску Донецкой области. После ночных обстрелов утром нанесли ракетный удар по центру города.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Славянский городской голова Вадим Лях.
"К сожалению, сегодняшние события в Славянске не ограничились ночным "прилетом" в многоэтажный сектор ул. Новый Быт. Утром от ракетного удара пострадали дома на ул. Торской и прилегающий к ней частный сектор. Есть убитые и раненые", - говорится в сообщении.
Лях отмечает, что это почти центр города, и здесь нет военных объектов.
"Россия воюет с мирным населением. И это – война на уничтожение. Не ждите, когда прилетит в ваш дом, выезжайте!", - добавил городской голова.
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