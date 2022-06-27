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война (46726) обстрел (20139) Донецкая область (7131) Славянск (2502)

Еще один ракетный удар по Славянску. Россияне ударили по центру города. Есть погибшие и раненые, - мэр Лях

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

словянськ

Российские войска нанесли несколько ракетных ударов по Славянску Донецкой области. После ночных обстрелов утром нанесли ракетный удар по центру города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Славянский городской голова Вадим Лях.

"К сожалению, сегодняшние события в Славянске не ограничились ночным "прилетом" в многоэтажный сектор ул. Новый Быт. Утром от ракетного удара пострадали дома на ул. Торской и прилегающий к ней частный сектор. Есть убитые и раненые", - говорится в сообщении.

Читайте: Рашисты нанесли удар по Славянску, - мэр

Лях отмечает, что это почти центр города, и здесь нет военных объектов.

"Россия воюет с мирным населением. И это – война на уничтожение. Не ждите, когда прилетит в ваш дом, выезжайте!", - добавил городской голова.
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Топ комментарии
+10
по Штепі попало хоч?
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27.06.2022 12:41
+10
Та не надо рассказывать. Проезд бесплатный, жильё коммунальное бесплатное, харч бесплатный. Во всяком случае в Полтаве у нас так. Все школы, садики и общаги предоставляют. Кто не хочет жить в детсаду и кушать столовский еду и имеют деньги - снимают квартиры. Но голодным и холодным никто ещё не остался.
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27.06.2022 12:50
+8
Я конечно ничего не хочу говорить плохого, но черт возьми все знают что орки будут ровнять Славянск с землей, чего там торчать и не євакуироватся??
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27.06.2022 12:40
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а кто скажет, со скольки км достает вражеская артиллерия по городу? когда надо уезжать?
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27.06.2022 12:39 Ответить
40 км - варто збирати речі. 30 км - їхати негайно. Якщо дочекаєтеся, що підлізуть на 20 км - матимете купу проблем.
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27.06.2022 12:55 Ответить
С учетом размера города. Если райцентр, то 20 км уже критично. Если областной центр, то будут еще оставаться более безопасные районы. Но накрывать будут РСЗО.
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27.06.2022 13:44 Ответить
Не хочуть вони виізждати, асвабадителей хочуть.
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27.06.2022 12:39 Ответить
Стокгольмський синдром
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27.06.2022 12:40 Ответить
Получається що так.Там цього сасєйського гамна валом.
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27.06.2022 12:53 Ответить
Я конечно ничего не хочу говорить плохого, но черт возьми все знают что орки будут ровнять Славянск с землей, чего там торчать и не євакуироватся??
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27.06.2022 12:40 Ответить
Русский мир ждут. Там таких пруд пруди.
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27.06.2022 12:46 Ответить
по Штепі попало хоч?
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27.06.2022 12:41 Ответить
Дуже шкода людей!☹️ Але біда, що секретне озброєння бубочкі "асфальт" не може допомогти людям.
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27.06.2022 12:43 Ответить
Krug J поздравляю вас батенька, вы *******. Как вы уже задолбали этими вбросами про президента, хуже орков.....
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27.06.2022 13:00 Ответить
Как же задолбали подоляковские и пригожинские боты новореги с пустым профилем.
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27.06.2022 13:19 Ответить
Это бот. Там сидит чувак, у него несколько тысяч аков и он с них срет. Что то отвечать бессмысленно.
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27.06.2022 13:28 Ответить
Та как раз президент и виноват. Он галимое трепло и балабол. И на нем как на верховном главнокомандующем как он любит всем напоминать и лежит вся вина. Так как он вместе с турками которые очень любят откаты и влил деньги в дороги, а не в оборону государства. Так, что не пытайтесь отмыть его гнилую личность.
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27.06.2022 15:07 Ответить
мери міст можуть тільки пздіти, як попугаї, -"виїжджайте". в більшості людей нема за що і нема куди виїжджати, вони ж не мери. краще дайте людям гроші на які можна виїхати і на які можна десь жити.
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27.06.2022 12:45 Ответить
Та не надо рассказывать. Проезд бесплатный, жильё коммунальное бесплатное, харч бесплатный. Во всяком случае в Полтаве у нас так. Все школы, садики и общаги предоставляют. Кто не хочет жить в детсаду и кушать столовский еду и имеют деньги - снимают квартиры. Но голодным и холодным никто ещё не остался.
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27.06.2022 12:50 Ответить
А уж в Европе и подавно.
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27.06.2022 13:45 Ответить
Ну так выедь из своей квартиры и живи в школе,или садике..Кушай еду в столовой и стань настоящим пролетариатом,если это твоя мечта.Умник блд. Брось все нах.. что у тебя есть и езжай.Когда с таким ползучим беспрерывным отступлением как из Луганщины,кацапы к зиме приползут к тебе в Полтаву,у тебя будет возможность испытать все на собственной шкуре.
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27.06.2022 14:27 Ответить
Ну так здохни, зате в своїй квартирі, зруйнованій! Пріоритети у ватних це жесть...
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27.06.2022 18:09 Ответить
Хто має гроші - виїжджає сам, хто не має - звертається у поліцію і йому допоможуть з організацією евакуації.
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27.06.2022 12:57 Ответить
Всі бажаючи виїхати з міста донецької області, навіть не маючи грошей, виїжджають.для цього є місцева влада,яка допомагає всім .а ви провокатор чи необізнаний чолов'яга.Всім надають можливість виїхати в більш безпечні міста.щустрічають волонтери, надають їжу і житло.Тому не треба писати того,чого не знаєте!
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27.06.2022 13:54 Ответить
В Кропивницком все переселенцы размещены,причем бесплатно получают любую медпомощь и каждый день гуманитарку.Возле общежития университета каждое утро их вижу с двумя полными пакетами харчей.Не знаю как и где,но у нас к ним неплохо относятся
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27.06.2022 16:48 Ответить
Так само в кожному тиловому місті України! Але вата досі розповідає казочки про 'нєт за что єхать'( евакуаційні поїзди і інший транспорт безкоштовні!), 'нєт куда'( та тикни в будь яке місто на карті і їдь, хоч Україну побачиш нарешті!) От жеш упороті обмежені ідіоти!
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27.06.2022 18:12 Ответить
чекають "русській мір".....
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27.06.2022 12:53 Ответить
чи правильно "рускій" мір писакі Ваш хід
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27.06.2022 12:55 Ответить
звільнемо ще раз якщо знову захоплять орки Освобождение Славянска. Подъем флага на мерии (05.07.14)
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27.06.2022 12:55 Ответить
 
 