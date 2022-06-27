Джонсон – на слухи о визите Зеленского в Британию: "Почел бы за честь"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что почел бы за честь принять президента Украины Владимира Зеленского в Соединенном Королевстве.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Гордон".
Британский премьер отметил, что если у Зеленского будет такая возможность, то "Великобритания почтет за большую честь принять его".
Также Джонсон добавил, что украинский президент "проделал совершенно невероятную работу, возглавляя свою страну и мировое общественное мнение в это ужасное время".
Зеленский после полномасштабного вторжения в Украину не совершал никаких международных поездок. С иностранными партнерами он общался либо онлайн, либо сам принимал их с визитами. Джонсон за это время приезжал в Украину дважды – в апреле и в июне.
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Насправді, неймовірну роботу виконують ЗСУ, волонтери, працівники різних галузей, а молоти язиком та ще й не завжди впопад, може кожен!
Ну взагалі балакти можна що завгодно. Суті це не змінить.