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Новости За рубежом
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Джонсон – на слухи о визите Зеленского в Британию: "Почел бы за честь"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что почел бы за честь принять президента Украины Владимира Зеленского в Соединенном Королевстве.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Гордон".

Британский премьер отметил, что если у Зеленского будет такая возможность, то "Великобритания почтет за большую честь принять его".

Также Джонсон добавил, что украинский президент "проделал совершенно невероятную работу, возглавляя свою страну и мировое общественное мнение в это ужасное время".

Зеленский после полномасштабного вторжения в Украину не совершал никаких международных поездок. С иностранными партнерами он общался либо онлайн, либо сам принимал их с визитами. Джонсон за это время приезжал в Украину дважды – в апреле и в июне.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+5
просто Борис делікатно "забув" як Зе-чмо підготував країну до цієї війни...
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27.06.2022 13:00
+4
«український президент "виконав абсолютно неймовірну роботу».
Насправді, неймовірну роботу виконують ЗСУ, волонтери, працівники різних галузей, а молоти язиком та ще й не завжди впопад, може кожен!
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27.06.2022 12:57
+3
Ой, ні! Краще Ви до нас. У нашого президента погана карма. Хай Великобританія і далі існує.
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27.06.2022 13:42
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СОДРУЖЕСТВО - ЦЕ ЗДОРОВО ! Україні потрібни друзі і ВЕЛИКІ І МАЛИ !!!

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27.06.2022 12:51 Ответить
«український президент "виконав абсолютно неймовірну роботу».
Насправді, неймовірну роботу виконують ЗСУ, волонтери, працівники різних галузей, а молоти язиком та ще й не завжди впопад, може кожен!
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27.06.2022 12:57 Ответить
просто Борис делікатно "забув" як Зе-чмо підготував країну до цієї війни...
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27.06.2022 13:00 Ответить
Разобрал все патронные с снарядные заводы что построил Порошенко..
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27.06.2022 13:31 Ответить
далітим скавчиш ********,а якщо скажу що і снарядне і виробництво набоїв в Україні було створено,що,відкусиш собі ******?))) можеш не відповідати, дегенеративне
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27.06.2022 14:21 Ответить
а якщо скажу що і снарядне і виробництво набоїв в Україні було створено
Ну взагалі балакти можна що завгодно. Суті це не змінить.
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27.06.2022 14:25 Ответить
якби хотів знати - то знав би, чого касапи в завод Артема намагаються поцілити (але попадають в навколішні житлові будинки)
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27.06.2022 15:18 Ответить
Ога. И плюс повзрывал склады с боеприпасами когда Порошенко президентом был. Диверсант короче.
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27.06.2022 14:24 Ответить
Ну, можу припустити, що Зе-чмо - на прив'язі у *****. Або, якщо не він - то хтось з оточуючих; і якимось чином пов'язаний з тими диверсантами, які підривали склади... Можу. Бо опсередкованих доказів того, що ОП кишить агентами ворога - хоч греблю гати.
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27.06.2022 15:21 Ответить
Ой, ні! Краще Ви до нас. У нашого президента погана карма. Хай Великобританія і далі існує.
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27.06.2022 13:42 Ответить
Яка честь? це повний лантух зради.
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27.06.2022 14:06 Ответить
хоть бы через Оман опять не понесло)
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27.06.2022 14:16 Ответить
Зелі це нараз! Якщо його з Буковеля в Оман занесло, то хіба не може з Великої Британії полетіти .
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27.06.2022 16:08 Ответить
всё верно заявил.
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28.06.2022 04:11 Ответить
 
 