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Новости Политика Украины Судебная реформа
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В Верховном Суде убеждены, что Украина успеет до декабря выполнить рекомендации Европейской комиссии по судебной реформе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

всеволод,князєв

Украина успеет до декабря выполнить рекомендации Европейской комиссии, связанные с реформой Конституционного суда и судебной реформой.

Об этом в интервью "Укринформу" сказал глава Верховного Суда Всеволод Князев, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, 23 июня по запросу Министерства юстиции Верховный Суд подготовил письмо, в котором предоставил конкретные предложения по скорейшему решению вопросов, нуждающихся в судебной реформе.

"Мы предусмотрели очень четкие, конкретные и быстрые мероприятия, которые позволят выполнить предъявляемые нам требования. Я думаю, до декабря этого года, если эти мероприятия будут поддержаны Минюстом и политическим руководством Украины, мы можем выполнить эту "дорожную карту", - добавил Князев. .

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Первая рекомендация Еврокомиссии касается реформы отбора судей Конституционного суда. Требуется, чтобы кандидаты на должность судьи КСУ проходили проверку добродетели, прежде чем их будут назначать на должность.

Князев рассказал, что при участии украинских судей и международных антикоррупционных экспертов создан Этический совет, который уже функционирует в Украине для оценки кандидатов в члены Высшего совета правосудия.

"Она… должна проверить 60 кандидатов и быстро с этим справляется. Так что проверить еще 10 кандидатов на должность судьи КСУ не будет для нее большой дополнительной нагрузкой, тем более, что она уже профинансирована,… и все это можно сделать в течение месяца-двух", – отметил он.

Вторая рекомендация – реформа органов судейского управления: Высшего совета правосудия (ВСП) и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Сейчас, как говорит Князев, работа продолжается: создан Этический совет, формируется новый состав ВСП, создана комиссия по отбору кандидатов для избрания в ВККС.

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Также в фокусе европейских партнеров есть антикоррупционная деятельность - это, прежде всего, касается антикоррупционного суда, НАБУ и назначения руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры.

"Это если бы не вопрос Верховного суда, но ВСУ со своей стороны взялся за то, чтобы приложить усилия и унифицировать практику рассмотрения коррупционных преступлений. Это уже сейчас делается, мы будем над этим работать и решать этот вопрос", - говорит Князев.

Последний вопрос, касающийся судебной власти, – это усиление защиты прав интеллектуальной собственности на территории Украины. В 2019 году начались процедуры отбора и создания Высшего суда по интеллектуальной собственности, но после ликвидации ВККС эти процессы были остановлены.

"На сегодняшний день этот суд не создан. Поэтому, я думаю, что мы должны актуализировать наши усилия, и после создания ВККС или иного органа, который может быть создан в процессе реформы, заняться вопросом создания Высшего суда по интеллектуальной собственности", - считает руководитель ВСУ.

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Напомним, 23 июня саммит лидеров ЕС в Брюсселе принял решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.
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"Ага, конечно!"
Зелені тут два роки одного Прокурора призначити не можуть!
А ви "до грудня".
"Турборежим" не для цього створювався.
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27.06.2022 12:54 Ответить
НАДО РЕФОРМИРОВАТЬ СУДЫ ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ - всех судей НА ФРОНТ


Суд решил закрыть дело об управлении авто в состоянии алкогольного опьянения, где обвиняемым выступал высокопоставленный одесский полицейский, полковник Ефтений Вячеслав Валерьевич. Судья А. Б. Войтун заявил об отсутствии состава административного правонарушения.

Об этом сказано в решении Первомайского районного суда города Черновцы. Внимание на такое решение суда на своей странице в Facebook обратил адвокат Роман Маселко.

Он напомнил, что это именно тот случай, когда патрульные остановили полицейского "в смешном костюме Gucci, который ехал по встречке и явно был пьян".

https://kriminal.tv/news/sud_opravdal_polkovnika_v_gucci_kotorogo_zaderzhivali_v_chernovtsah_pjanym_za_rulem_foto_i_video.html
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27.06.2022 12:58 Ответить
Ну що ж, дорвалися, тепер хоч через голову скакайте!
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27.06.2022 13:05 Ответить
ніякі реформи квартальне зєбидло робити не буде. бо в ЄС квартальному зєбидлу красти не дадуть.
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27.06.2022 13:09 Ответить
Зелені понти.
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27.06.2022 13:14 Ответить
педіки в мантіях...
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27.06.2022 13:39 Ответить
Если до нового года - значит Верховный Суд к херам. Даже ерейский новый год (Рош аШана) в сентября - поздно.

1 месяц - вполне достаточный срок решить вопрос. Или уже и Зеленского с Ермаком к херам.
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27.06.2022 14:18 Ответить
До висловлювання Зеленського щодо закінчення війни взимку, потрібно ставитися так само серйозно, як до висловлювання голови Врховного Суду завершити реформи в грудні цього року. Нагадаю травневі шашлички.
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27.06.2022 14:48 Ответить
одні 3.14 здоболи один війну до зими другий реформу ! голобородько3
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27.06.2022 16:26 Ответить
Імітація бурхливої рехворматорської жіяльності триває!! Реформування тотально корумпованої системи неможливе,лише докорінний демонтаж!!!))
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27.06.2022 17:09 Ответить
Самый коррупционный суд будет себя рехформировать?
Ой ржу не могу.....
А как же нытье - судей мало... Полно вакансий, нельзя взяточников выгонять?
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27.06.2022 19:29 Ответить
 
 