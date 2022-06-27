Колонны российской техники двигаются через Мариупольский район в направлении Запорожья, - Андрющенко
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Уже пятый день колонны тяжелой техники, бензовозы и грузовики с российскими военными двигаются через Мариупольский район в западном направлении.
Об этом в телеграмме сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Фиксируем дальнейшее движение техники по Мариупольскому району и вчера вечером по Волновахскому району в сторону Запорожской области. Большие и малые колонны, топливозаправщики и грузовики с живой силой (потенциальным удобрением). Мариупольцы все видят и даже в оккупации делают все для приближения нашей победы", – написал Андрющенко.
Топ комментарии
+18 Nikolai Chizhevsky
показать весь комментарий27.06.2022 13:04
+13 Харьков Сумской
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+7 Вячеслав Галушка
показать весь комментарий27.06.2022 13:07
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Якось так...
Подобных нетерпеливых "ускорителей" для отрезвления и просветления не мешало бы на неделю свозить на линию соприкосновения, облачив в стандартный броник, берцы и каску вместо тенниски, кроксов и бейсболки. Это быстро излечило от желания ********* в комментах, что они со своей кухни не видят байрактаров, хаймарсов, и Шаптала не доложил прямо в ихний фейсбучик, где сейчас новые САУ, и вообще, так колонны уже скоро до Львова дойдут, где они греют свои драгоценные жопы.
Наверное, если бы объявили свободный набор стратегов в ГШ, то на Воздухофлотском 6 толпа перекрыла бы весь проспект.