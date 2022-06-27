Колонны российской техники двигаются через Мариупольский район в направлении Запорожья, - Андрющенко

Уже пятый день колонны тяжелой техники, бензовозы и грузовики с российскими военными двигаются через Мариупольский район в западном направлении.

Об этом в телеграмме сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Фиксируем дальнейшее движение техники по Мариупольскому району и вчера вечером по Волновахскому району в сторону Запорожской области. Большие и малые колонны, топливозаправщики и грузовики с живой силой (потенциальным удобрением). Мариупольцы все видят и даже в оккупации делают все для приближения нашей победы", – написал Андрющенко.

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