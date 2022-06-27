ЕС может забрать у Украины кандидатство на членство в ЕС, если ОП будет блокировать назначение руководителя САП, - Шабунин
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Офис президента руками скомпрометированных судей Шестого апелляционного админсуда намерен продолжить блокирование назначения руководителя САП.
В этом уверен председатель правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.
"12.07.2022 назначено рассмотрение апелляционным судом решения ОАСКа (о признании незаконным Порядка проведения конкурса). Председательствующий судья был гражданином, военнослужащим и военным судьей РФ, второй - уже срывал стратегические для Украины конкурсы, а третий узаконил превращение Гостеприимного двора Киева в ТРЦ" ГРД).Все же понимают, какое решение вынесет эта тройка судей "честнейшего" шестого апелляционного админсуда?" – пишет он.
Шабунин утверждает, что автором этого плана является "часть ОП".
"Я хочу верить, что президент этот план НЕ утвердит. Слишком высокую цену Украина платит за путь в ЕС. А чертов, которые с этим придут, Зеленский должен сразу контрразведке на подвал спустить (Татарова, например)", - пишет он.
При этом, по словам Шабунина, Банковая начала готовить медиа-поле под срыв требования ЕС по конкурсу САП.
Пожалуйста, подождите...
Звісно ж блокуватимуть!
Те же цели (узурпация власти), те же методы (всех подмять под себя).
Як же це вже все дістало.
Чим він від Зелі відрізняється?
Має гроші - не мина жодної крамниці.
Попросив він:
- Покажіть кухлик той, що з краю.-
Продавщиця:
- Что? Чево? Я нє панімаю.
Кухлик люба покажіть, той, що з боку смужка.
- Да какой же кухлік здесь, єслі ето кружка.-
Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:
- На Вкраїні живете й не знаєте мови.-
Продавщиця теж була гостра та бідова.
- У меня єсть свой язик, ні к чему мне мова.-
І сказав їй мудрий дід:
- Цим пишатися не слід,
Бо якраз така біда в моєї корови:
Має, бідна, язика і не знає мови.
Джерело: https://dovidka.biz.ua/gumoreska-kuhlik-pavlo-glazoviy
Живеш в Україні,вчи мову пацак.
як він купив квартиру в Криму після 2014-го року? по українському паспорту?
Стефанишина пояснила, что выполнение этих семи условий позволит начать переговоры о вступлении в ЕС. "Позитив в том, что мы уже по каждому из этих направлений что-то сделали. И буквально в ближайшие три дня президент одобрит дорожную карту реализации каждого из семи пунктов", - добавила она.
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/23/european-council-conclusions-on-ukraine-the-membership-applications-of-ukraine-the-republic-of-moldova-and-georgia-western-balkans-and-external-relations-23-june-2022/
https://www.eeas.europa.eu/delegations/ukraine/eu-commissions-recommendations-ukraines-eu-candidate-status_en?s=232
Рада посилається на рекомендації Єврокомісії і просить її звітувати про виконання умов, прописаних в рекомендаціях. Рада вирішить про подальші кроки як тільки ці умови будуть повністю виконані (тобто може почати переговорний процес, а може і не почати).
В рекомендаціях Єврокомісії ж прописано, що кроки, вчинені ЄС, можуть бути відмінені, якщо країна більше не відповідає прописаним в рекомендації умовам.
Назначение руководителя САП - последний тест для Зеленского, так как на эту ситуацию смотрят в G7 и в Украине в подзорные трубы.
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Закон про судоустрій і статус суддів[9] давав 12 місяців на утворення суду з дня набрання чинності спеціальним законом (до 14 червня 2019 р.) Прийнятий Закон про ВАКС[10] передбачає, що суд розпочинає роботу за умови призначення щонайменше 35 його суддів, у тому числі 10 суддів Апеляційної палати. «Технічний» Закон про утворення суду прийнятий 21 червня 2018, набрав чинності 28 червня[11].
Крім того, потрібне було внесення змін до Закону про судоустрій[12]
1 березня 2018 парламент ухвалив у першому читанні проєкт Закону «Про Вищий антикорупційний суд України», внесений президентом України Петром Порошенком[24]. 7 червня Закон був прийнятий конституційною більшістю народних депутатів. Під час його обговорення було досягнуто компромісу щодо права вето Ради міжнародних експертів при обранні суддів[25].
11 червня Президент України підписав прийнятий закон[26]. 13 червня його було офіційно оприлюднено в газеті «Голос України»[27], набрання чинності відбулося 14 червня 2018 року.
Потім не дивуйтеся і не обурюйтесь, чому фінансову допомогу не надають, та не кричить «мало», і що вам винні за ядерну зброю