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Новости Политика Украины
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конкурс (1128) членство в ЕС (776) Шабунин (464) САП (1948)

ЕС может забрать у Украины кандидатство на членство в ЕС, если ОП будет блокировать назначение руководителя САП, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

шабунін

Офис президента руками скомпрометированных судей Шестого апелляционного админсуда намерен продолжить блокирование назначения руководителя САП.

В этом уверен председатель правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.

"12.07.2022 назначено рассмотрение апелляционным судом решения ОАСКа (о признании незаконным Порядка проведения конкурса). Председательствующий судья был гражданином, военнослужащим и военным судьей РФ, второй - уже срывал стратегические для Украины конкурсы, а третий узаконил превращение Гостеприимного двора Киева в ТРЦ" ГРД).Все же понимают, какое решение вынесет эта тройка судей "честнейшего" шестого апелляционного админсуда?" – пишет он.

Шабунин утверждает, что автором этого плана является "часть ОП".

Читайте: ОП через миллионный Telegram-канал атакует активистов и описывает "героизм Татарова", - Шабунин

"Я хочу верить, что президент этот план НЕ утвердит. Слишком высокую цену Украина платит за путь в ЕС. А чертов, которые с этим придут, Зеленский должен сразу контрразведке на подвал спустить (Татарова, например)", - пишет он.

При этом, по словам Шабунина, Банковая начала готовить медиа-поле под срыв требования ЕС по конкурсу САП.
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Топ комментарии
+32
Питання складне для зю , бо незалежний прокурор одразу становить загрозу для коломойско-ахмето-пінчуко-фірташного королівства
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27.06.2022 13:17
+23
Якщо блокуватимуть?
Звісно ж блокуватимуть!
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27.06.2022 13:16
+13
нескінченний серіал про САП і ******** Зелю.

Як же це вже все дістало.
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27.06.2022 13:20
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Якщо блокуватимуть?
Звісно ж блокуватимуть!
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27.06.2022 13:16 Ответить
Боневтик уверен что война все ему спишет и союзники будут сейчас вынуждены закрывать глаза на его выкрутасы. Он путает себя с Бенинымихолуями и Украину. Ну-ну.
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27.06.2022 13:42 Ответить
Разблокируют когда Дерьмак правильную кандидатуру подберёт, которая его брату занесёт.
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27.06.2022 13:17 Ответить
Тут даже главное не занос бабла, тут им важны безнаказанность и абсолютная власть. У нас за три года выросло свое маленькое зеленое властолюбивоехуйло. Со всеми соответствующими замашками.
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27.06.2022 13:45 Ответить
В деле распила бабла и власти одно другому не мешает. Так точнее будет.
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27.06.2022 13:49 Ответить
нагнули зеленского, молодцы.
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27.06.2022 13:17 Ответить
Палиці в колеса ще які будуть.
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27.06.2022 13:18 Ответить
та то понятно. Будут ещё воду мутить
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27.06.2022 13:32 Ответить
Питання складне для зю , бо незалежний прокурор одразу становить загрозу для коломойско-ахмето-пінчуко-фірташного королівства
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27.06.2022 13:17 Ответить
Прежде всего для самого Зели и его холуев. Большое воровство никто не отменял. Даже сейчас на гуманитарных потоках.
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27.06.2022 13:48 Ответить
смотрю цирк с этим назначением, и убеждаюсь что у зеленых не в порядке с головой
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27.06.2022 13:19 Ответить
Беня не хоче у в'язницю, а якщо буде чесний САП йому туди пряма дорога
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27.06.2022 13:21 Ответить
как раз у них все в порядке с головой и бородатая бабушка их руками тягает украинцев за хобот как хочет. еще и посмеивается
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27.06.2022 13:22 Ответить
все у них в порядке с головой, просто это такой же мафиозный клан, как и в террорашке, копия 1:1, масштаб только 1:3

Те же цели (узурпация власти), те же методы (всех подмять под себя).
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27.06.2022 13:34 Ответить
нескінченний серіал про САП і ******** Зелю.

Як же це вже все дістало.
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27.06.2022 13:20 Ответить
Тут Шабунін каже неправду. У ЄС таких розмов немає на сьогодні про "забрати" щось.
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27.06.2022 13:20 Ответить
💯
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27.06.2022 13:24 Ответить
Шабунін взагалі особа,що не викливає поваги.Призначати керівника САП необхідно,це факт,який не підлягає сумніву.Але Шабуня...Коли згадую,як він бігав від повістки в армію роками,прикривався якоюсь довідкою про глисти(яку сам же був і виставив в кацапському вконтакті),а потім закатив скандал на всю Україну,коли йому все ж принесли повістку,щоб хоч на облік став.
Чим він від Зелі відрізняється?
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27.06.2022 13:36 Ответить
Додам-Шабунін для мене із серії Мустафа Наєм,Сірожа Лещенко,але не біля владного корита
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27.06.2022 13:38 Ответить
Туди ж до купи й бігусів, скрипіних та інших всратих "розслідувачів".
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27.06.2022 14:35 Ответить
Только тем, что один у кормушки, а другому не дали.
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27.06.2022 13:50 Ответить
Дід приїхав із села, ходить по столиці.
Має гроші - не мина жодної крамниці.
Попросив він:
- Покажіть кухлик той, що з краю.-
Продавщиця:
- Что? Чево? Я нє панімаю.
Кухлик люба покажіть, той, що з боку смужка.
- Да какой же кухлік здесь, єслі ето кружка.-
Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:
- На Вкраїні живете й не знаєте мови.-
Продавщиця теж була гостра та бідова.
- У меня єсть свой язик, ні к чему мне мова.-
І сказав їй мудрий дід:
- Цим пишатися не слід,
Бо якраз така біда в моєї корови:
Має, бідна, язика і не знає мови.
Джерело: https://dovidka.biz.ua/gumoreska-kuhlik-pavlo-glazoviy

Живеш в Україні,вчи мову пацак.
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28.06.2022 09:15 Ответить
Военный судья РФ в ОАСК? Это интересно...
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27.06.2022 13:20 Ответить
ПЫСЫ: вопрос не в том, заберут или не заберут, поскольку то, что у нас есть по сути ничего не означает. А большего просто не дадут. Вот в этом вопрос. Так и будем кандидатскую защищать, пока "судьи" не передохнут, т.е. до ∞.
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27.06.2022 13:26 Ответить
а сама ЗЕлупа - не громадянин РФ?
як він купив квартиру в Криму після 2014-го року? по українському паспорту?
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27.06.2022 15:12 Ответить
Канешно блокуватымуть. Шож зелёна плесень дураки от кормушки добровольно отказываться
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27.06.2022 13:21 Ответить
один президент якось не хотів підписувати угоду про асоціацію...
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27.06.2022 13:21 Ответить
угу..цей може не встигнути і стати повним боневстигвтіком
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27.06.2022 13:36 Ответить
і що тоді.....лохматой зелені доведеться спускатися з 7000 їхнього євересту....
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27.06.2022 13:23 Ответить
Украина не лишится статуса кандидата в члены ЕС даже в случае невыполнения условий Еврокомиссии, заявила в эфире телемарафона вице-премьер Ольга Стефанишина: "Решение Евросовета, которое было принято 23 июня, отлично от той рекомендации, которую предоставила Еврокомиссия. Потому что статус кандидата мы получили безусловно... Что касается семи условий, то решение предусматривает, что Еврокомиссия в конце года произведет оценку выполнения этих условий, и от этого будут определяться дальнейшие этапы, связанные с членством".

Стефанишина пояснила, что выполнение этих семи условий позволит начать переговоры о вступлении в ЕС. "Позитив в том, что мы уже по каждому из этих направлений что-то сделали. И буквально в ближайшие три дня президент одобрит дорожную карту реализации каждого из семи пунктов", - добавила она.
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27.06.2022 13:23 Ответить
Ось рішення Європейської Ради і рекомендація Єврокомісії:

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/23/european-council-conclusions-on-ukraine-the-membership-applications-of-ukraine-the-republic-of-moldova-and-georgia-western-balkans-and-external-relations-23-june-2022/

https://www.eeas.europa.eu/delegations/ukraine/eu-commissions-recommendations-ukraines-eu-candidate-status_en?s=232

Рада посилається на рекомендації Єврокомісії і просить її звітувати про виконання умов, прописаних в рекомендаціях. Рада вирішить про подальші кроки як тільки ці умови будуть повністю виконані (тобто може почати переговорний процес, а може і не почати).
В рекомендаціях Єврокомісії ж прописано, що кроки, вчинені ЄС, можуть бути відмінені, якщо країна більше не відповідає прописаним в рекомендації умовам.
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27.06.2022 13:31 Ответить
шаги могут біть отменені..а не кандидатство в целом
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27.06.2022 13:33 Ответить
Поки що крок лише один - надання статусу кандидата. Тут все чітко. Виконають сім дуже простих вимог - почнуть переговорний процес, не виконають - скасують статус кандидата (не дуже вірю, що таки скасують, такого сорому ще не було, може, і не буде). Але хто його знає, що за ситуація буде на кінець року. Чорні лебеді кружляють зграями.
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27.06.2022 13:46 Ответить
Зеленский уже сгорел по второму сроку, если бы не война. Да и ошибок критично много, типа шашлыка весной.
Назначение руководителя САП - последний тест для Зеленского, так как на эту ситуацию смотрят в G7 и в Украине в подзорные трубы.
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27.06.2022 13:31 Ответить
Подальша політична доля Зеленського наразі залежить виключно від того, чим закінчиться війна. Якщо більшістю громадян України це закінчення буде сприйнято як перемога, абсолютно зрозуміло, що Зеленський триумфально переобереться на другий термін. Я не кажу, що не потрібно обирати керівника САП. Я кажу, що це не ж якимось останнім тестом. Порошенко за 5 років не зміг запустити Антикорр.Суд, який повністю запрацював лише після його відставки. І помилок він зробив точно не менше. Поміж тим,він до останнього зберігав шанси на переобрання.
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27.06.2022 13:57 Ответить
Как я люблю демагогов.

...

Закон про судоустрій і статус суддів[9] давав 12 місяців на утворення суду з дня набрання чинності спеціальним законом (до 14 червня 2019 р.) Прийнятий Закон про ВАКС[10] передбачає, що суд розпочинає роботу за умови призначення щонайменше 35 його суддів, у тому числі 10 суддів Апеляційної палати. «Технічний» Закон про утворення суду прийнятий 21 червня 2018, набрав чинності 28 червня[11].

Крім того, потрібне було внесення змін до Закону про судоустрій[12]

1 березня 2018 парламент ухвалив у першому читанні проєкт Закону «Про Вищий антикорупційний суд України», внесений президентом України Петром Порошенком[24]. 7 червня Закон був прийнятий конституційною більшістю народних депутатів. Під час його обговорення було досягнуто компромісу щодо права вето Ради міжнародних експертів при обранні суддів[25].

11 червня Президент України підписав прийнятий закон[26]. 13 червня його було офіційно оприлюднено в газеті «Голос України»[27], набрання чинності відбулося 14 червня 2018 року.
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27.06.2022 15:09 Ответить
Всі коментатори які цитують Стефанішину, хоч разімують, що незалежний керівник САП потрібен в першу чергу нам, а не ЄС?
Потім не дивуйтеся і не обурюйтесь, чому фінансову допомогу не надають, та не кричить «мало», і що вам винні за ядерну зброю
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27.06.2022 13:36 Ответить
зачем врать..
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27.06.2022 13:37 Ответить
Де я Вам збрехав? Що з корупцією не треба розбиратися? Що статус, це не кандидат? Інвестори не на статус будуть дивитися, а на корупцію, суди, реформи правоохоронних органів і так далі.
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27.06.2022 14:04 Ответить
Патякати усіляку нісенітницю не набридло? Чи ти можешь показати де в тексті написано, що можуть забрати статус кандидата? Умови буде виконано, не зважаючи на твої побрехеньки.
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27.06.2022 13:38 Ответить
ну так пусть выполняют, утверждают результаты конкурса
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27.06.2022 13:40 Ответить
Шабунін не бреши,ніхто нічого не забере. але без призначення керівника САП далі кондидатства нічого не світить
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27.06.2022 13:38 Ответить
немса страшніших ворогів, ніж ті, що вдають з себе друзів.
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27.06.2022 13:38 Ответить
Зррааддааа!
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27.06.2022 13:38 Ответить
Ціна питання,як мені здається - ЦЕ ДЕ будуть сидіти "великі будівельники та реформатори " укроборонпрому" та "укрзалізниці"?В кріслах фісів чи по шконках в камерах?
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27.06.2022 13:39 Ответить
Ой, Шабуня, подай чергову апеляцію по справі роттердам+ та заспокойся...
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27.06.2022 13:41 Ответить
Там просто має бути на 100% свой чєловєк! А то може попасти випадковий.
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27.06.2022 13:44 Ответить
а шо, в "квартале" кто-то еще остался без должности?
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28.06.2022 09:54 Ответить
Шабуня не переживай...академики из Трускавца врубят Турборежим и проскочат в НАТО и ЕС...
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27.06.2022 13:51 Ответить
Набридло, що влада паплюжить імідж та сприйняття Держави Україна у Світі та дає приводи рашці знаходити приводи виставити нас подібними до них...!
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27.06.2022 13:52 Ответить
Приберіть недоумка
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27.06.2022 13:56 Ответить
Нефуй жОПі сабботувати!!!
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27.06.2022 13:56 Ответить
Как легко медиабойцы борьбы за власть разбрасываются абсурдными заявлениями.
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27.06.2022 13:58 Ответить
То что заберут кандидатство Украины в ЕС через блокировку назначения руководителя - не совсем корректно будет выглядеть со стороны Европы. Украина недавно только получила кандидатство в ЕС и в стране полномасштабная война не все процессы можно контролировать. Чтобы выполнить все условия требуется очень сложный и долгий период а не шантажировать Украину мол сейчас не сделали мы заберем у вас статус кандидата.
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27.06.2022 13:59 Ответить
Все эти теории Шабунина как можно сорвать и срывают назначение голови сап в таком же колличестве как и его версии зачем это делается. Он сможет определиться когда нибудь зачем это делается?
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27.06.2022 14:22 Ответить
Головне не дати тим виродкам кудись втікти... Ці довбодятли із оп ніяк не зрозуміють(тому шо довбодятли): у людей в Україні на руках зараз ТАКА КІЛЬКІСТЬ всього що "бабахає" - вистачить не тільки на рашистів, а й на усіх корумпованих підарастів(у якому б високому к'їбінєті вони не сиділи! Чи на якому б броньованому "гєліку" чи "Бентлі" вони б не їхали.) І саме зараз українці ЯК НІКОЛИ готові провести тотальну "криваву люстрацію"! Чи може ті довбодятли нанюхавшись коксяри мають себе за "бєссмєртних"??!🤔 Куля чи кілограмовий фугас під капотом може швидко "привести до тями" і розвіяти їх марення! Пі&д@ вам корячиться - гандони штопані!!
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27.06.2022 16:17 Ответить
ой ці безумні дограються...
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27.06.2022 16:21 Ответить
 
 