Буданов заявил, что диверсионные операции на территории РФ продолжатся: Песков сказал об усилении антитеррористических мер в России

Песков прокомментировал заявления главы ГУР МО Кирилла Буданова о диверсионных операциях на территории РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В интервью Financial Times Буданов отметил, что на оккупированных Россией территориях активизируется деятельность партизан. Также, пишет издание, сообщалось об ударах беспилотниками и ракетами на нефтеперерабатывающие заводы, склады топлива и военные объекты на территории России.

В то же время глава ГУР МО подчеркнул, что диверсионные операции "проводятся везде, они были и будут проводиться в России и многих других местах". Однако Буданов отказался сказать, стоит ли за ними украинская власть.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя заявления Буданова, подчеркнул, что меры антитеррористической безопасности в РФ ужесточены.

"Они и так максимально усилены", – сказал он.

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