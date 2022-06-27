Буданов заявил, что диверсионные операции на территории РФ продолжатся: Песков сказал об усилении антитеррористических мер в России
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Песков прокомментировал заявления главы ГУР МО Кирилла Буданова о диверсионных операциях на территории РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В интервью Financial Times Буданов отметил, что на оккупированных Россией территориях активизируется деятельность партизан. Также, пишет издание, сообщалось об ударах беспилотниками и ракетами на нефтеперерабатывающие заводы, склады топлива и военные объекты на территории России.
В то же время глава ГУР МО подчеркнул, что диверсионные операции "проводятся везде, они были и будут проводиться в России и многих других местах". Однако Буданов отказался сказать, стоит ли за ними украинская власть.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя заявления Буданова, подчеркнул, что меры антитеррористической безопасности в РФ ужесточены.
"Они и так максимально усилены", – сказал он.
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Отже за аналогією з висловом: "якщо не можна побороти корупцію, то її потрібно очолити" замість "боротися з дверсіями на контрольованих територіях" кацапи можуть допмогти з диверсіями. Тим більше, що вони цп неодноразово робили. Згадаймо вибухи житлових будинків на Каширському шоссе.
Кто-то слышал , чтобы руководители разведок США И БРИТАНИИ болтали о своих планах ?????
То,був світоглядний критерій!
- такі у них там у цирку правила мавпового вальєра
Розвід спільноти всього Світу напевно в **** від такої публічності
PS Это мнение услышал от одного эксперта (вроде как компетентного). Вообще, давно задаю себе вопрос - почему не объявляют войну - ни запоребрик, ни мы? Этот експерт как-то ответил.
Герр шМеркель...я старался...
Буданови, Арестовичи, Подоляки, лише *******.
«Скандальний замміністра МВС живе з головним розвідником країни в будинку організатора «конвертаційних» схем», - резюмує Ремовська житлову ситуацію Буданова і Гогілашвілі.
https://www.radiosvoboda.org/a/budanova-i-hohilashvili-v-odnomu-budynku/31614436.html
До речі, а випадково Гогілашвілі кур'єром у Буданова не підпрацьовує по зливу держтаємниць, бо він ще той спеціаліст по закладкам наркоти, а ці вміння корисні)
1) посилити (репресії,цензуру,пропаганду)
2) затянуть пояса
Интересно откуда Буданов знает что диверсионные операции в России проводятся везде и будут проводиться и дальше? когда их скорее всего проводит само ФСБ, что бы оправдать агрессию и дальше наращивать обстрелы.