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Буданов заявил, что диверсионные операции на территории РФ продолжатся: Песков сказал об усилении антитеррористических мер в России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

пєсков

Песков прокомментировал заявления главы ГУР МО Кирилла Буданова о диверсионных операциях на территории РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В интервью Financial Times Буданов отметил, что на оккупированных Россией территориях активизируется деятельность партизан. Также, пишет издание, сообщалось об ударах беспилотниками и ракетами на нефтеперерабатывающие заводы, склады топлива и военные объекты на территории России.

В то же время глава ГУР МО подчеркнул, что диверсионные операции "проводятся везде, они были и будут проводиться в России и многих других местах". Однако Буданов отказался сказать, стоит ли за ними украинская власть.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя заявления Буданова, подчеркнул, что меры антитеррористической безопасности в РФ ужесточены.

"Они и так максимально усилены", – сказал он.

Читайте: Россия проводит скрытую мобилизацию, - Буданов
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Топ комментарии
+31
У Буданова - слишком длинный язык для разведчика
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27.06.2022 13:31
+25
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27.06.2022 13:30
+20
Буданов це пресс секретар чи блогер щодня новини видає і коментує -це всі так розвідки роблять коли віна триває чи це наша зелена фішка?
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27.06.2022 13:32
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Так ведь курить не запретишь. И бавовна не кончается. Так что усиляй-не усиляй, все-равно получишь ...й.
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27.06.2022 13:29 Ответить
😁 Не можна посилити те, що вже і так максимально посилено: "Вони й так максимально посилені", - сказав Джерело: https://censor.net/ua/n3350471
Отже за аналогією з висловом: "якщо не можна побороти корупцію, то її потрібно очолити" замість "боротися з дверсіями на контрольованих територіях" кацапи можуть допмогти з диверсіями. Тим більше, що вони цп неодноразово робили. Згадаймо вибухи житлових будинків на Каширському шоссе.
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27.06.2022 13:49 Ответить
Здається Буданову робота в 95 Кварталі все таки не світить, хоч як він буде старатись
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27.06.2022 14:22 Ответить
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27.06.2022 13:30 Ответить
губка-Боб - квадратніє штані
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27.06.2022 13:31 Ответить
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27.06.2022 13:43 Ответить
смшний..у них вже м'ясо закінчується..партизанів юнармія буде ловити?
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27.06.2022 13:30 Ответить
Нафіга трандіти про це? Піарщики квартальні
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27.06.2022 13:30 Ответить
Муж секретарки . Ще не дорос до руководителя
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27.06.2022 13:34 Ответить
У Буданова - слишком длинный язык для разведчика
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27.06.2022 13:31 Ответить
Пиариться в Украине может только один человек - президент . Его для этого выбирают 🤣
Кто-то слышал , чтобы руководители разведок США И БРИТАНИИ болтали о своих планах ?????
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27.06.2022 13:33 Ответить
Вони невиграли конкурс довб...бів- 73 відс.
То,був світоглядний критерій!
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27.06.2022 14:26 Ответить
У них с Письковым просто методички похожие...
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27.06.2022 13:44 Ответить
Два брата,акробата Одна матьрьошка,звать є...шка
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27.06.2022 14:27 Ответить
а поди знай это просто вброс или правда
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27.06.2022 13:58 Ответить
Гогішвілі рядом нема то і приходиться через ЗМІ розказати які плани у гру
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27.06.2022 15:49 Ответить
Буданов це пресс секретар чи блогер щодня новини видає і коментує -це всі так розвідки роблять коли віна триває чи це наша зелена фішка?
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27.06.2022 13:32 Ответить
він хоче перекричати ідіота Арестовича на Зе-корпаративі
- такі у них там у цирку правила мавпового вальєра

Розвід спільноти всього Світу напевно в **** від такої публічності
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27.06.2022 13:56 Ответить
Буданов шоумен? Пресс атташе? Яким,чином посадова особа безпекової служби дає піар інтерв'ю закордонним ЗМІ. Що за лайно діється в країні під час війни. Припиніть квартальний балаган!!!
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27.06.2022 14:19 Ответить
Было бы больше, но от объявления войны и прямых атак ВСУ по запоребрику удерживают политические соображения - не все наши европейские союзники готовы к объявлению войны, ибо это предполагает очень серьезные санкции к агрессору.

PS Это мнение услышал от одного эксперта (вроде как компетентного). Вообще, давно задаю себе вопрос - почему не объявляют войну - ни запоребрик, ни мы? Этот експерт как-то ответил.
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27.06.2022 13:32 Ответить
Хто тебе питає? Закрий свій рот і дай людям робити свою роботу йолоп
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27.06.2022 13:33 Ответить
Дай,їм волю вони голою сракою налюдях хизуватимуться дебільні шоу мавпи криворізькі
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27.06.2022 14:21 Ответить
И поэтому важно именно сейчас купить в РФ удобрений (селитры) как можно больше тонн разными якобы фермерами и другими людьми. Чтобы заранее подготовить взрывчатку (не надо путать оба вида селитры с европейскими, у кацапской есть специальные добавки, от которых необходимо сначала очистить селитру, иначе взрывчатку не сделаешь, по-крайней мере много и недорого). Взрывы заводов и военных сооружений не должны быть раз-два и дальше попали под контроль за оборотом компонентов СВУ и вообще способов передачи денег диверсантам, чтобы те ни в чем не нуждались, спокойно камер больше накупили, бросали даже дорогой фордовский фургон, почуяв слежку за ним и сделав операцию в другом месте. У нас есть и люди с мозгами среди россиян, и деньги свободные, и есть никчемные кацапы с абсолютно неподготовленными ментами. Как только первый взрыв фургона в 10м от штаба с 1.5тоннами взрывчатки (может чуть меньше в тротиловом эквиваленте будет, но ненамного) и под 50 трупов офицерских где-то в глубине России, то сразу будет жесткий удар по их морали. А мы можем бесконечно долго отрицать наше участие, ведь Путин пожертвовал репутацией на взрывы жилых домов, да и первая чеченская с ФСБшниками его коллегами точно также начиналась. Всегда списать можно на внутреннюю борьбу.
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27.06.2022 13:37 Ответить
Кацапи можуть посилити лише консистенцію лайна у свого *****. Щоб в чумадан падало з брязкотом.
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27.06.2022 13:39 Ответить
буданов-брат арестовича
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27.06.2022 13:40 Ответить
Хороший професіонал цей Буданов, замаскувався під дурня.
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27.06.2022 13:41 Ответить
Класно маскуються!!! Під мікроскопом невирізнити
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27.06.2022 14:23 Ответить
Штирлиц...вы просрали Майдан Ющенко...в 2004....просрали майдан Турчинова в 2014...Штирлиц...ваz ждёт дефолт и раZпад рабZei...
Герр шМеркель...я старался...
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27.06.2022 13:41 Ответить
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27.06.2022 13:43 Ответить
🤮🤮🤮💩💩💩🇷🇺☠️🇷🇺☠️🇷🇺💩
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27.06.2022 14:13 Ответить
Розумна людина, робить роботу мовчки.
Буданови, Арестовичи, Подоляки, лише *******.
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27.06.2022 13:45 Ответить
Я думаю на ефективність "заходів антитерористичної безпеки" на засрашкі це ніяк не впливає.Будуть там диверсії чи ні-нехай бояться суки.
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27.06.2022 13:51 Ответить
диверсійні заходи на тер рф мають продовжуватись навіть після повної капітуляції кремля!
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27.06.2022 13:48 Ответить
Буданов был очень хорошим оперативным сотрудником разведки, за памятный рейд в Крым и ликвидацию кацапа, полковника ФСБ - низкий ему поклон! Но не все опера становятся хорошими руководителями, есть масса примеров и в других сферах : из хорошего боцмана не обязательно получится хороший капитан и не каждый водитель потянет должность руководителя транспортного предприятия. Видимо кабинет это не его стихия.
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27.06.2022 13:48 Ответить
У Буданова репутації не має, решта вже не важливе!

«Скандальний замміністра МВС живе з головним розвідником країни в будинку організатора «конвертаційних» схем», - резюмує Ремовська житлову ситуацію Буданова і Гогілашвілі.
https://www.radiosvoboda.org/a/budanova-i-hohilashvili-v-odnomu-budynku/31614436.html
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27.06.2022 13:56 Ответить
І тоді в цій операції був повний завал. Нам сказали, що заарештували таксистів, які підвозили групу до місця операції. Ще треба розібратися, що за таксисти то були. Таким особам, як Буданов, довіри немає.
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27.06.2022 14:42 Ответить
бажаю росіянам спати в бомбосховищах, я не жорстокий
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27.06.2022 13:52 Ответить
Буданов останнім часом стільки меле язиком, що вже нагадує Люську. При "вагнергейті" чомусь такої активності не проявляв. З другого боку, ФСБ вже отримує інформацію не тільки від завгоспа, значить серед українських зрадників ідуть підкилимні ігри, хто більший патріот Рашки.
До речі, а випадково Гогілашвілі кур'єром у Буданова не підпрацьовує по зливу держтаємниць, бо він ще той спеціаліст по закладкам наркоти, а ці вміння корисні)
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27.06.2022 13:52 Ответить
Як же зараз бракує розвідника Шаповала, контррозвідника Хараберюша, снайперів Волочаєва і Каплунова. і багатьох інших, яких методично знищували в попередні роки. Ми про них дізнавалися лише після загибелі.... А тут безкінечні піар-акції, одне слово - покоління твіттера, якщо не щось значно гірше ...
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27.06.2022 13:56 Ответить
Всі ці держособи, що піаряться, не впевнені у свойому професіональному майбутньому ( з таким керівництвом держави), тому заздалегідь починають займатися політикою. Не здивуюсь, якщо побачу їх у наступному парламенті
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27.06.2022 14:13 Ответить
Буданов з своїми висерами поступив як справжній "піарщик". Скоро його поженуть на ....й!
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27.06.2022 14:20 Ответить
ТАК ЕСЛИ Я ЛАЙК ЗА НОВОСТЬ ПОСТАВЛЮ, ТО КОМУ !!!??? БУДАНОВУ ИЛИ ПИСКОВУ !?)
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27.06.2022 14:22 Ответить
ВИЛКАЦЕНЗОР )))
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27.06.2022 14:24 Ответить
Обидва трепло !
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27.06.2022 14:33 Ответить
на параші традиційно два шляхи розвитку:
1) посилити (репресії,цензуру,пропаганду)
2) затянуть пояса
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27.06.2022 15:40 Ответить
Водночас очільник ГУР МО наголосив, що диверсійні операції "проводяться скрізь, вони були і будуть проводитися в Росії та багатьох інших місцях". Однак Буданов відмовився сказати, чи стоїть за ними українська влада. Джерело: https://censor.net/ua/n3350471


Интересно откуда Буданов знает что диверсионные операции в России проводятся везде и будут проводиться и дальше? когда их скорее всего проводит само ФСБ, что бы оправдать агрессию и дальше наращивать обстрелы.
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27.06.2022 15:48 Ответить
Личность руководителя ГУР не должна особо светиться.Это аналитик, сугубо кабинетный работник, обобщающий данные от всех имеющихся разведок и выдающий руководству Державы и ВС правильные ответы на боевой состав,вооружение, вероятный характер действия пр-ка в настоящим и будущем,..У нас же главный разведчик выступает по большей части как пресс-секретарь от разведки..Возможно, рановато,таки, ему доверили столь значимую должность,..?
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27.06.2022 17:21 Ответить
Всю рашку потрібно раком ставити.Все щоб взлітало на повітря.
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27.06.2022 17:40 Ответить
 
 