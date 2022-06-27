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Ахметов (2002) война (46746) Песков (1738) Россия (91256) Европейский суд по правам человека (795)

Песков об иске Ахметова к ЕСПЧ против РФ: Мы вышли из Совета Европы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путин,песков

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал решение украинского бизнесмена Рината Ахметова подать иск в ЕСПЧ против РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

В частности, он напомнил о решениях РФ, связанных с выходом из Совета Европы.

"В данном случае мы же вышли из соответствующих документов с ними, поэтому здесь ответ совершенно очевиден", - объяснил он.

Напомним, ранее бизнесмен Ринат Ахметов подал иск против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека из-за войны России против Украины.

Также читайте: Буданов заявил, что диверсионные операции на территории РФ продолжатся: Песков сказал об усилении антитеррористических мер в России
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Топ комментарии
+30
Це було очікувано. Скільки кацапських активів за кордоном конфіскують по цьому позову-буде видно.
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27.06.2022 13:53
+21
Так ви гниди то вийшли, але ж нерухомість та рахунки в банках залишились...
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27.06.2022 13:56
+20
і після цього непідсудні
ага-ага
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27.06.2022 13:53
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і після цього непідсудні
ага-ага
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27.06.2022 13:53 Ответить
Писька а как насчет выбыть из членов планеты ЗЕМЛЯ ВОЗНЕСИТЕСЬ ******** НА НЕБЕСА И ЖИВИТЕ В КОСМОСЕ...
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27.06.2022 14:28 Ответить
винторогие "крутую " отмазку придумали
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27.06.2022 15:49 Ответить
Це було очікувано. Скільки кацапських активів за кордоном конфіскують по цьому позову-буде видно.
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27.06.2022 13:53 Ответить
Арестовано много, но арестовано - не значит отжато, вот по отжатию и будет видно, если будет то отжатие, а то аресты могут длиться десятилетиями.
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27.06.2022 13:57 Ответить
арешт майна, зокрема діючих підприємств, пароплавів і т.д. це - їх блокіровка діяльності, а отже - його смерть
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27.06.2022 14:07 Ответить
Власнику пофіг "арештовано" чи конфісковано", в обох випадках є надія повернути, тільки відшкодувавши позов,або знов купити конфісковане.
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27.06.2022 15:38 Ответить
В Канаде уже и арестованно и отжато. Канадцы молодцы, быстро подсуетились.
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27.06.2022 23:41 Ответить
"Мы гондоны"- забыл добавить
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27.06.2022 13:54 Ответить
Только вот ваши активы остались за кордоном.
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27.06.2022 13:55 Ответить
Это та реальность, в которой мы существуем", - отметил Песков.
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27.06.2022 13:55 Ответить
Так ви гниди то вийшли, але ж нерухомість та рахунки в банках залишились...
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27.06.2022 13:56 Ответить
Ми вийшли з Ради Європи - Ми пішли курсом відомого корабля
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27.06.2022 13:56 Ответить
😁 Це нагадує мені один з методів самонавіювання, коли складаються руки над головою у виглядв даху і такий от піськів старається себе переконати, що "він в домікє". 😂 От лише дощ, град, чи каміння з неба цього "доміка" не сприймають, бо упо його не бачать. 😊
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27.06.2022 13:56 Ответить
З Європи вийшли, але до кінцевого пункту корабля ще не дійшли. Тому кацапів всі будуть скубти по дорозі
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27.06.2022 13:56 Ответить
Да вы и с реальности вышли.Живете в своей помойке.
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27.06.2022 13:57 Ответить
Ну пусть Песков себя потешит на последок и кацапов заодно
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27.06.2022 13:57 Ответить
Начхати на те звідки ви вийшли і куди зайшли.
У разі, якщо позов до ЄСПЛ, буде задовільнено, любе майцно, пов'язане з державою-терористом, зможуть заарештувати!
Літаки, суда, нафту, газ, руду, електроенергію, автотранспорт!
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27.06.2022 13:58 Ответить
Отвечать будете по любому. Так что пофиг всем, откуда вы там вышли, вы знаете в каком направлении вам пойти)))
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27.06.2022 13:58 Ответить
та вас звідти підсрачниками випхали, як фашистську наволоч
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27.06.2022 13:58 Ответить
Ви вийшли слідом за російським кораблем, але законослухняні країни виконають рішення суду, коли будуть конфісковувати ваше майно за кордоном, вусата опудало
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27.06.2022 14:01 Ответить
Да, только вот российские дочерние компании в европе. Так что можете дальше тешить мыслью что всех переиграли.
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27.06.2022 14:01 Ответить
То есть нормы Европейской да и всей мировой цивилизации на мордор не распространяются. Поэтому весь вой про массовые конфискации активов, тотальное истребление орков не принимаются.
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27.06.2022 14:06 Ответить
Логично. Но есть еще и политика. Потому не все так просто будет.
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27.06.2022 14:14 Ответить
але Закони ЄСПЧ діють в країнах, які визнають ЄСПЧ

ждите арестов, ждите арестов, ждите арестов.....

Ахметову респект !
дави кацапів, Ренат !
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27.06.2022 14:09 Ответить
Это да, кацапы таки вышли на...й.
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27.06.2022 14:12 Ответить
Это вы еще не знаете, с кем связались. Рыжий всю вашу паРашу по миру пустит, и плевать, откуда вы там повыходили.
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27.06.2022 14:22 Ответить
письков просто тупой дурак
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27.06.2022 14:23 Ответить
«Вийде з вас пара і дух» - говорила моя покійна прабабуся.
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27.06.2022 14:23 Ответить
Доведеться "зайти",розплатитись і потім іти за кораблем
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27.06.2022 14:24 Ответить
рачка возвращается в исходное состояние 17 года!
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27.06.2022 14:32 Ответить
Ну не то шо-бы "вышли"...
""
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27.06.2022 14:33 Ответить
топ
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27.06.2022 14:58 Ответить
дитячий садок чік чірік параша в домікє
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27.06.2022 15:36 Ответить
Вийшли,але з планети нікуди не поділися!
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27.06.2022 15:42 Ответить
Московия со своим населением сама себя объявила вне закона
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27.06.2022 16:14 Ответить
Знищувати цих путінских свиней треба ось і все
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27.06.2022 17:39 Ответить
Ну даремно вони так з Ахметкою,після його подвигів на Донетчині,не варто з ним так себе вести,ато ненароком кирпич впаде на голову або піськову,а може і його родичам,в Ахметки ще не вся кров змилась після кровавих розборок в Донецьку,де в шурфи вкидали незгодних десятками.
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27.06.2022 18:26 Ответить
 
 