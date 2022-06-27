По острову Змеиному ВСУ нанесли более 10 точечных ударов и поразили еще один "Панцирь-С1", - ОК "Південь". ВИДЕО
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Украина за минувшую ночь нанесла более 10 точечных ударов по Змеиному, поражен еще один российский зенитно-пушечный ракетный комплекс "Панцирь-С1". Операция продлится долго, цель – освободить остров.
Об этом сообщила на брифинге руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы продолжаем операцию на Змеином. Этой ночью было нанесено более 10 точечных поражений по острову, мы доразведываем результаты, но уже есть первый отчет, что еще раз поражен еще один зенитно-пушечный ракетный комплекс "Панцирь-С1", - сказала Гуменюк.
Она уточнила, что военная операция рассчитана на длительное время и абсолютное освобождение острова от оккупантов.
Гуменюк проинформировала, что в Черном море находятся два ракетных корабля РФ, которые несут на себе 16 крылатых ракет.
Пожалуйста, подождите...
І нам треба вчитись на їх помилках. Та готуватись коли прийде час до майбутньої війни.
Ванюшки суворо дотримуються тактики товариша Жукова ..
далі буде.
Для тех, кто забанен в гуглмап, заранее сообщаю, что расстояние от острова до береговой линии (скажем, в районе Вилково) приблизительно 38+ км.
На фото в лотке хорошо видно М982.
Технологии сейчас позволяют видеть каждый конкретный объект на каменной сковородке, и определять его точные координаты, для того, что бы выбрать правильный эффективный инструмент для его уничтожения с гарантированным результатом.
Дєрєвья нє растут,
І только ми плєчом к плєчу
Врастаєм в зємлю тут.
Виявляється москалі це співали не про "героїчну оборону", а про "героїчну смерть".))
Змеиный никуда не убежит, тем более, во время шторма.
Сотня хлопцев гибнет в Луганской области от преобладающего артогня противника и его нужно чем то подавлять! Об этом мы просим Запад и как мы распоряжаемся вверенным оружием?!
Змеиный это второсортная цель. На ней можно учиться новым поставкам вооружений. Не более.
То наш острів!
Згадайт е- скільки з Румунією за нього судились.
Пакет "Смерчів" ... вздовж і впоперек накриє.
Звісно, якщо "Смерчі" в варіанті "Вільха"...