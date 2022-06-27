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война (46746) Змеиный (172)

По острову Змеиному ВСУ нанесли более 10 точечных ударов и поразили еще один "Панцирь-С1", - ОК "Південь". ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зміїний

Украина за минувшую ночь нанесла более 10 точечных ударов по Змеиному, поражен еще один российский зенитно-пушечный ракетный комплекс "Панцирь-С1". Операция продлится долго, цель – освободить остров.

Об этом сообщила на брифинге руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы продолжаем операцию на Змеином. Этой ночью было нанесено более 10 точечных поражений по острову, мы доразведываем результаты, но уже есть первый отчет, что еще раз поражен еще один зенитно-пушечный ракетный комплекс "Панцирь-С1", - сказала Гуменюк.

Она уточнила, что военная операция рассчитана на длительное время и абсолютное освобождение острова от оккупантов.

Читайте: Украинские военные поразили еще один ЗРК "Панцирь" врага на Змеином, - ОК "Південь"

Гуменюк проинформировала, что в Черном море находятся два ракетных корабля РФ, которые несут на себе 16 крылатых ракет.
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Топ комментарии
+41
гарний острів для тренувань стрільб різних калібрів.

Ванюшки суворо дотримуються тактики товариша Жукова ..
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27.06.2022 14:21
+41
тут ЗСУ головне не перестаратися - не можна що б Ванюшки втратили інтерес до острова і перестали туди завозити техніку і живу силу
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27.06.2022 14:27
+36
Шо було..це ж не ресторан - меню немає))
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27.06.2022 14:24
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Знову панцир? Більш нікчемного ЗРК ще пошукати...
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27.06.2022 14:20 Ответить
Шо було..це ж не ресторан - меню немає))
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27.06.2022 14:24 Ответить
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28.06.2022 00:28 Ответить
Ну не те щоб воно взагалі було немічним як росія, так сяк авіацію воно збивати здатне, но проблема росіян в тому що вони банально готувались не до ******** війни дронів, а до старої.

І нам треба вчитись на їх помилках. Та готуватись коли прийде час до майбутньої війни.
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27.06.2022 16:28 Ответить
гарний острів для тренувань стрільб різних калібрів.

Ванюшки суворо дотримуються тактики товариша Жукова ..
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27.06.2022 14:21 Ответить
Курсанты артелеристског училища сдают экзамены)
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27.06.2022 16:13 Ответить
Чернозмиевка - самое место для кацапов.. )
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27.06.2022 16:26 Ответить
в теорії з кожним підбитим панцирем захист острорва має слабнути
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27.06.2022 14:22 Ответить
тут ЗСУ головне не перестаратися - не можна що б Ванюшки втратили інтерес до острова і перестали туди завозити техніку і живу силу
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27.06.2022 14:27 Ответить
Это да. Считаю, пока нужно прекратить обстреливать, дождаться очередной партии судов с новыми спецназтуловищами и техникой, пусть спокойно разгрузятся. На обратном пути пару бортов будет нелишне безвозвратно повредить до невозможности. Завезенные полдюжины военных пепелацев шестью снарядами уничтожить, личный состав пусть там живёт, и ждет следующего корована, который мы тоже будем гробить.
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27.06.2022 15:10 Ответить
Лучше пустить эту пару судов на дно сразу, до захода на остров, а то потом нужно будет тратить на них и ракеты и время, а так - сразу, 3 в одном флаконе.. )
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27.06.2022 16:25 Ответить
до захода нельзя. Они должны на остров высадить новую приманку. Более того, остров нужно обстреливать не М30-ми с кассетными суббоеприпасами, а высокоточными М982 для уничтожения только техники, что бы оставить возможность радиосвязи для приманивания очередной партии корма для чаек и крабов.
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27.06.2022 17:25 Ответить
Вы наверное любитель рыбной ловли
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27.06.2022 19:38 Ответить
ну, по рыбацким меркам - я ССОшник, люблю хищника на блесну или поппер, а вышеописанный метод больше похож на ловлю жерлицей.
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28.06.2022 00:39 Ответить
То, что вы только считаете, ВСУ уже не первый раз делают...
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27.06.2022 16:25 Ответить
А по кораблях коли?
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27.06.2022 14:22 Ответить
Надо сказати щоб вони туди кораблі підгоняли...
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27.06.2022 14:48 Ответить
Коли обісрані великі вояви вс рф перестануть боятись підійти до українських берегів.
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27.06.2022 16:23 Ответить
Зміїбаївка стане цвинтарем для кацапських свиней...
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27.06.2022 14:25 Ответить
Прекрасная русофобия.
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27.06.2022 14:26 Ответить
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27.06.2022 14:28 Ответить
Операція триватиме довго, мета - звільнити острів, Крим--- це УКРАЇНА!!!
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27.06.2022 14:28 Ответить
А до чого тут Крим??
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27.06.2022 14:52 Ответить
До острову
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27.06.2022 14:57 Ответить
Ну напевне натяк на те що українцям чужого не треба і Кубань залишимо Козарії.
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27.06.2022 16:24 Ответить
серіал "зміїбаївка"
далі буде.
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27.06.2022 14:29 Ответить
ТАК ВОТ ОН СЕКРЕТ ЩИТА АХИЛЕСА !)
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27.06.2022 14:41 Ответить
Zmeini stal poligonom dlia strelbi s Himarsami.
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27.06.2022 14:41 Ответить
Кацапской обезьяне на Змеином отрезают хвост каждый день по одной фаланге, ну что бы не сильно больно и привыкала бы потихоньку.
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27.06.2022 14:44 Ответить
надеюсь єто не 10 хаймарс ракет на один панцирь
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27.06.2022 14:54 Ответить
а с чего ж еще? ничего другого туда не долетит
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27.06.2022 14:57 Ответить
Хімарса достатньо 1-2 ракет на Панцир, а до Зміїного чудово долітають вже не перший раз Байрактари.
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27.06.2022 16:20 Ответить
к острову ТВ2 не посылают, потому что остров находится в достижении истребительной авиации противника. Это было бы нерационально, тем более, что остров находится в достижении тривиальной артиллерии, а ТВ2 представляет бОльшую ценность не как средство поражения, а как средство разведки\корректировки.
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27.06.2022 16:49 Ответить
Байрактари дуже ризиковано і вони досить дорогі
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27.06.2022 18:11 Ответить
Нет, конечно. Для того, что бы угандошить один "панцирь-с" в Дунайский биосферный заповедник выезжает один расчет "цезаря" в сопровождении военного американского бобика с двумя расчетами ПЗРК на борту для прикрытия позиции. Расчеты разворачиваются на заранее подготовленных позициях на дистанции 40+ км от цели. В это время вдоль берега от Приморского до Сулины на двести пятидесятом эшелоне барражирует ТВ2, который производит корректировку и фиксацию результатов через свою телеметрию. После отстрела двух-трёх снарядов M982, позволяющих поражать цели на дистанции до 55 км максимальным круговым отклонением в 5 метров с возможностью наведения по спутниковым данным в режиме реального времени, расчеты сворачиваются и уезжают на место дислокации/выполнения следующей задачи.
Для тех, кто забанен в гуглмап, заранее сообщаю, что расстояние от острова до береговой линии (скажем, в районе Вилково) приблизительно 38+ км.
На фото в лотке хорошо видно М982.
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27.06.2022 16:04 Ответить
Росіянські ППО гасили на Зміїному Байрактарами, коли щє й духу Цезарів в Україні не було.
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27.06.2022 16:21 Ответить
тогда кацапы еще не закрывали пространство над Змеиным своей авиацией )
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27.06.2022 17:16 Ответить
А что скажите поо примение по Змеиному РСЗО? Смерч С СПБЄ. Или ствольная дешевле выходит?)
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27.06.2022 19:03 Ответить
Сложно сравнивать несравниваемое. Для уничтожения трёх целей на этой открытой сковородке может быть достаточно трёх снарядов М982 стоимостью около 50-ти килобаксов каждый. Сколько для такого же гарантированного результата потребуется пакетов из 9К58 неуправляемыми ракетами 9М55К - этого сказать не могу. Может один, может два... и стоимость одного пакета может быть больше стоимости одного снаряда М982. Да и ракет этих у нас осталось не так много.
Технологии сейчас позволяют видеть каждый конкретный объект на каменной сковородке, и определять его точные координаты, для того, что бы выбрать правильный эффективный инструмент для его уничтожения с гарантированным результатом.
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27.06.2022 19:53 Ответить
страдают фигней стреляя по куску скалы который сейчас аж никакой роли в войне не играет, в то время как можно было б эти боеприпасы отправить по позициям орков на донбассе...
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27.06.2022 14:56 Ответить
Если не уничтожать то что они уже туда навезли и те корыта которые будут пытаться ещё что-то туда привезти, то вскоре там будут и Искандеры и всякая другая хрень которая будет вредить нашим городам на побережье и нашим войскам в том регионе.
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27.06.2022 15:06 Ответить
никакая это не фигня. Их ДРГ уже заходили в устье Дуная с Змеиного, да вроде готовились к высадке на юге одесской области оттуда. Сейчас сие невозможно
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27.06.2022 15:23 Ответить
Они стратеги, а не тактики. Так что это их работа.
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27.06.2022 16:16 Ответить
Від контролю за цим "куском скали" залежить можливість касабів підходити з моря до Одеси та Ніколаєва.
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27.06.2022 16:22 Ответить
А також морський шлях від Одеси до портів Румунії.
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27.06.2022 18:37 Ответить
А если попробовать достать до ракетных катеров... Вот это ДА !
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27.06.2022 14:57 Ответить
Знакомьтесь-Панцирь С1. В качестве мишени для ракет- анало говнет.
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27.06.2022 15:03 Ответить
А у КОЗЛОРОГИХ на острове ПАМПЕРСЫ есть????
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27.06.2022 15:10 Ответить
якось пофіг..чому це тебе так хвилює?
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27.06.2022 15:12 Ответить
Щоб острів не засрали...
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27.06.2022 16:16 Ответить
Звільняти не буде від кого. Взагалі, цей острів та газові вишки - це чудові мішені та маківари для тренування ракетної арти. А кацапам теж добре - мають на що списувати технічні витрати, хоча завищувати і не прийдеться. військовим ватнікам /вірніше іх виплодкам/ теж добре -будуть великі виплати. Є ньюанс - часто буде, що немає чим підтвердити ліквідацію так як орки будуть сгорати разом з кістками і гудзиками. Так що і мордорське мінооборони теж буде задоволене - масові відмови у виплатах русозвірям по мотивам відсутності їх в природі. МО ЗСУ отримає безцінне тренування та випробування зброї любих типів, західні компанії зможуть вдосконалювати зброю . Суцільна вигода і всім.
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27.06.2022 15:17 Ответить
вже казали - виплат не буде..дєнєх нєт, но ви дєржітєсь (с)
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27.06.2022 15:29 Ответить
Здєсь птіци нє поют,
Дєрєвья нє растут,
І только ми плєчом к плєчу
Врастаєм в зємлю тут.

Виявляється москалі це співали не про "героїчну оборону", а про "героїчну смерть".))
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27.06.2022 15:23 Ответить
так ж - за ценой нє постоим)))
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27.06.2022 15:31 Ответить
пята Ахілеса
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27.06.2022 15:28 Ответить
скоріше ЛОХнеса...
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27.06.2022 15:33 Ответить
Той острів,як дулька, а операція буде такою довгою???
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27.06.2022 15:35 Ответить
Але є час та натхнення.
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27.06.2022 15:47 Ответить
Так операція не проти острову, а проти того, що туди періодично навозять наново.
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27.06.2022 16:23 Ответить
На кацапах проводити іспити нової зброї.
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27.06.2022 15:47 Ответить
наковальня работает безукоризненно
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27.06.2022 16:18 Ответить
Чорнозміївка якась...
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27.06.2022 16:25 Ответить
Похоже , что била 155мм артиллерия . Дешево и сердито !
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27.06.2022 16:51 Ответить
Зачем его освобождать? Сами бросят: без господства в прибрежной полосе его удержать невозможно. Я бы предположил, что это дезинформация для противника: по уму - пусть подтаскивают и усиляют. Всё там и останется.
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27.06.2022 17:53 Ответить
У нас Змеиный на сегодня горячая точка, чтобы туда направлять все арт поступления Запада?!
Змеиный никуда не убежит, тем более, во время шторма.
Сотня хлопцев гибнет в Луганской области от преобладающего артогня противника и его нужно чем то подавлять! Об этом мы просим Запад и как мы распоряжаемся вверенным оружием?!
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27.06.2022 18:21 Ответить
Это было бы прекрасно, если бы у нас не было бы действительно важных горячих точек, где эти арт системы очень необходимы!
Змеиный это второсортная цель. На ней можно учиться новым поставкам вооружений. Не более.
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27.06.2022 18:26 Ответить
напишите рапорт Неижпапе.
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27.06.2022 21:56 Ответить
Ну в нас нема... але б тре звідкись "нарити" та жахнути вже по тому острову балістичною ракетою... Щоб стерти його під рівень моря.. Була б крапка в цих "чорнобаївських серіалах" (простіть вже, розумію, що це надсерйозно) та москалі би так всрались, що може й зі Севастополя почали б тікати...
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27.06.2022 21:19 Ответить
Яка балістична?
То наш острів!
Згадайт е- скільки з Румунією за нього судились.
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28.06.2022 03:01 Ответить
Площа - біля двох гектар?
Пакет "Смерчів" ... вздовж і впоперек накриє.
Звісно, якщо "Смерчі" в варіанті "Вільха"...
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28.06.2022 02:59 Ответить
Після таких пілюлін - куди кацапам здристнути?
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28.06.2022 03:12 Ответить
 
 