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G7 призывает Россию обеспечить свободное прохождение судов с сельхозпродукцией в Черном море, - заявление

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

порт

Страны G7 призывают Россию гарантировать свободное прохождение судов с сельскохозяйственной продукцией из украинских портов.

Об этом сообщается в совместном заявлении этих стран, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы настоятельно призываем Россию (...) обеспечить безопасное прохождение судов с сельскохозяйственными товарами из украинских портов на Черном море", - говорится в документе.

Отмечается, что страны G7 намерены решительно поддерживать Украину в производстве и экспорте зерна, растительного масла и других сельхозтоваров.

"Мы также будем содействовать разработке скоординированных инициатив по обеспечению глобальной продовольственной безопасности, а также реагировать на причины возникновения глобального продовольственного кризиса", - отмечается в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 80 иностранных судов заблокированы в украинских портах
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Топ комментарии
+12
Скільки ще ви збираєтеся розмовляти з ****** так, ніби він нормальна людина?
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27.06.2022 14:35
+11
досить стібатися, голод наближається, росію треба знищувати
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27.06.2022 14:36
+6
Господін Гітлєр ми закликаємо вас не спалювати евреїв в печах, наполегливо Просимо Вас дотримуватись правил, пр спалюванні євреїв. ви порушуєте основні права євреїв на правильне спалювання. ми будемо подавати скаргу в ЄСПЛ!
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27.06.2022 14:43
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Скільки ще ви збираєтеся розмовляти з ****** так, ніби він нормальна людина?
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27.06.2022 14:35 Ответить
До сраки ті гарантії кацапскі
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27.06.2022 14:36 Ответить
досить стібатися, голод наближається, росію треба знищувати
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27.06.2022 14:36 Ответить
голод наближався і у 1932-33 роках - в Україні загинули мільйони. Захід купував зерно та СРСР будував на ці гроші заводи.

Коли журналісти у США запитали думку відомого фізика Энштейна про все це, він відповів - "Не заважайте, там проходить цікавий соціальний експеримент"
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27.06.2022 14:43 Ответить
ну он же сказал на словах, что Украина может вывозить зернь, тогда дать украинским торговым суднам вооруженную охрану из военных кораблей на всякий случай и вперед
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27.06.2022 14:36 Ответить
"наполегливі заклики"...

Це, тіпа "акно діалога"?
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27.06.2022 14:38 Ответить
Закликаю Г7 в'їбать по москві. Відразу попустить.
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27.06.2022 14:38 Ответить
десятки тисяч убитих українців і тяжкі їхні втрати щодня не повинні заважати неробам в Африці нормально харчуватися.

Зброю дайте, а не 4 обмежені в можливостях РСЗВ на весь фронт.

Давайте домовлятися блд..
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27.06.2022 14:38 Ответить
А який сенс звертатися до рашистів-терористів?Рецепт є один це вибити свинособак ,немає рашистів-немає проблеми.
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27.06.2022 14:39 Ответить
Господін Гітлєр ми закликаємо вас не спалювати евреїв в печах, наполегливо Просимо Вас дотримуватись правил, пр спалюванні євреїв. ви порушуєте основні права євреїв на правильне спалювання. ми будемо подавати скаргу в ЄСПЛ!
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27.06.2022 14:43 Ответить
Опять закликають! Да ему пофиг, лучше бы ввели корабли военные в чёрное море и прикрыли морской путь
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27.06.2022 14:46 Ответить
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27.06.2022 14:47 Ответить
🤦🤦🤦🤦
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27.06.2022 14:52 Ответить
Точка G закликає... Імпотенти довбані.
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27.06.2022 15:17 Ответить
Які закінчені дибіли,на колінах,на колінах в нього просіть і не забудьте завжди повторювати:сцарь батюшка мля!!!
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27.06.2022 15:29 Ответить
Кликуші, *****.
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27.06.2022 16:01 Ответить
Ж7, вы себя уважаете???

Какие на хрен призывы!!!

Ввести эскадру и обеспечить безопасный проход кораблей с зерном.
Как когда то это делали англичане при прохождении какраванов в СССР.
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27.06.2022 16:05 Ответить
"Закликає"?.. "ЗАКЛИКАЄ"? Може, нехай ще виразить глибоку стурбованість? Чого вони так бояться вову-гівняну-валізку? Хіба не видно, що треба чавити, розмазувати, нищити те кодло? Ех...
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27.06.2022 16:54 Ответить
 
 