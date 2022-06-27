G7 призывает Россию обеспечить свободное прохождение судов с сельхозпродукцией в Черном море, - заявление
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Страны G7 призывают Россию гарантировать свободное прохождение судов с сельскохозяйственной продукцией из украинских портов.
Об этом сообщается в совместном заявлении этих стран, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы настоятельно призываем Россию (...) обеспечить безопасное прохождение судов с сельскохозяйственными товарами из украинских портов на Черном море", - говорится в документе.
Отмечается, что страны G7 намерены решительно поддерживать Украину в производстве и экспорте зерна, растительного масла и других сельхозтоваров.
"Мы также будем содействовать разработке скоординированных инициатив по обеспечению глобальной продовольственной безопасности, а также реагировать на причины возникновения глобального продовольственного кризиса", - отмечается в заявлении.
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Коли журналісти у США запитали думку відомого фізика Энштейна про все це, він відповів - "Не заважайте, там проходить цікавий соціальний експеримент"
Це, тіпа "акно діалога"?
Зброю дайте, а не 4 обмежені в можливостях РСЗВ на весь фронт.
Давайте домовлятися блд..
Какие на хрен призывы!!!
Ввести эскадру и обеспечить безопасный проход кораблей с зерном.
Как когда то это делали англичане при прохождении какраванов в СССР.