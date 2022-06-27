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Лидеры G7 обеспокоены тем, что РФ может передать Беларуси ракеты, способные нести ядерный заряд

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

іскандер

Страны "Большой семерки" обеспокоены информацией о том, что РФ может предоставить Беларуси ракеты, которые могут оснащаться ядерным боезарядом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении G7 по итогам саммита лидеров.

"Мы выражаем серьезную обеспокоенность после заявлений России, что она может передать Беларуси ракеты с возможностью установить на них ядерные боевые части", - отметили лидеры.

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Топ комментарии
+13
Занепокоєні занепокєням знову занепокоїлись...
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27.06.2022 14:46
+8
"Ми висловлюємо серйозне занепокоєння після заяв Росії, що вона може передати Білорусі ракети" все, тепер орки передумають передавати щоб европейці не хвилювалися
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27.06.2022 14:47
+7
Занепокоєнні? Чотири місяці назад потрібно занепокоєним щось робити, тепер тільки війна, з цими божевільними говорити не має про що.
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27.06.2022 14:47
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думаю если зачесаному ,москвабад даст ядерку,то у нас тоже чисто случайно под киевом затеряеться томагавк ядерный мейд ин юса,"случайно" тип поставляемых ракет перепутают)
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27.06.2022 14:44 Ответить
у тому трабли, що не заваляються
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27.06.2022 14:46 Ответить
Занепокоєні занепокєням знову занепокоїлись...
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27.06.2022 14:46 Ответить
превентивний удар по передасту допоможе
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27.06.2022 14:46 Ответить
"Ми висловлюємо серйозне занепокоєння після заяв Росії, що вона може передати Білорусі ракети" все, тепер орки передумають передавати щоб европейці не хвилювалися
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27.06.2022 14:47 Ответить
Занепокоєнні? Чотири місяці назад потрібно занепокоєним щось робити, тепер тільки війна, з цими божевільними говорити не має про що.
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27.06.2022 14:47 Ответить
Занепокоення какое особое или крайнее? Уже бл*** 9 лет идет война а они еще обеспокаиваются вместо того чтобы дать нам оружие сразу и много и мы бы решили проблему всего мира
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27.06.2022 14:48 Ответить
обеспокоенность - главное оружие Запада, жаль, что оно никого не пугает...
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27.06.2022 14:48 Ответить
Так вы играетесь с путлером, лицо ему сохранить хотите, а он ракетами скоро по Европе ипанет
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27.06.2022 14:48 Ответить
Смішні. Кім давно отримав від РФ і нічого.
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27.06.2022 14:49 Ответить
Та годі вже непокоїтись. Треба відповідати дзеркально та оприлюднювати це на гаячи часу. Орки іншої мови не розуміють.
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27.06.2022 14:50 Ответить
Лозунг нашої цивілізації -"Ми занепокоєні".
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27.06.2022 14:51 Ответить
Главное то что у кремлевских террористов есть ЯО они не обеспокаиваются. А то что у кремлевской марионетки может появиться ЯО они уже обеспокоены. Да Бульбофюреру осталось считаные дни жить. В любой момент росийская авиация которую Бульбофюрер пустил на территорию Беларашки может отработать не по Украине а по дворцу самого Бульбофюрера
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27.06.2022 14:51 Ответить
может отработать не по Украине а по дворцу самого Бульбофюрера - да ладна, будуть вони ще бомби і гас витрачати. Просто ДРГ на дачу зайде і все ...
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27.06.2022 15:05 Ответить
То есть одобрили, хотя и с некоторой неохотой
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27.06.2022 14:53 Ответить
шо, вже злякалися i треба умаслити Путiна за наш рахунок ?
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27.06.2022 14:55 Ответить
занепокоєня више криші -- тормозят
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27.06.2022 14:55 Ответить
ну так свое поближе поставьте,чтобы время прилета сократить
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27.06.2022 14:58 Ответить
А. Занепокоïлися? Не варто. Ще трохи почекайте i непокоïтися на планетi вже нiкому не доведеться. Одна буде думка - як викопати корiнець з пiд шару радiоактивного снiгу та як не попастися на очi iншому "лiдеру G7", який хоче тебе з'ïсти.
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27.06.2022 15:03 Ответить
Сколько т.н. красных линий уже перешел кремлевский маньяк? Даже не знаю, что должно произойти, чтобы сильные мира сего действительно приняли решение завалить этого ублюдка.
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27.06.2022 15:06 Ответить
Тоість, запустити ЯЗ з тер-ї РБ ... Весело ...
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27.06.2022 15:07 Ответить
Togda pojavitsia jadernoje oruzyje Polse i Baltijskix stranax.
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27.06.2022 15:15 Ответить
Ми ж пояснювали всьому більш-менш адекватному світу, що зупинити рашку може тільки повна воєнна поразка. А для цього Україні треба дуже багато зброї.
А вони і нам багато зброї давати "занепокоєні", і перспективою, що скоро білорашка стане ядерною державою, теж "занепокоєні".
То треба визначитись, чим вони більше "занепокоєні"...
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27.06.2022 15:17 Ответить
то зробити пакет санкцій для білорусі,
хай той бульба диктатор обирає що краще
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27.06.2022 15:21 Ответить
гоблени і орки погрожують застосуванням та конкретно розповсюдженням ядерної зброї відкритим текстом, плюючи на всілякі договори та ООНовську макалатуру, а захід лише занепокоюється. Дуже вражає, що "серйозно" бо могли винести і "жартівливе занепокоення". Чекаємо "рішучого засудження". карлік при захопленні Криму теж погрожував ядерною зброею але на це світ не реагував, вважаючи це українською проблемою.
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27.06.2022 15:30 Ответить
Дайте їм валідолу і по горшку!!!
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27.06.2022 15:32 Ответить
Н-да, если бы ***** не застряло в Украине по своей дурости, а решило атаковать ЕС, еще не известно, кто бы победил с такими "обеспокоенностями".
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27.06.2022 15:33 Ответить
Ой, а чи не ціж "лідери" зажали Україні ракети з дальністью більше 300х кілометрів?
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27.06.2022 15:41 Ответить
От шо не кажіть а запливла жирком мягкотіла Європа, втратила свій бойовий дух за 75 років.
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27.06.2022 15:59 Ответить
А наскільки глибоко занепокоєні?
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27.06.2022 16:06 Ответить
Передайте Україні.

Тут нічого дивного.

Росія це робить не в перше.
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27.06.2022 16:13 Ответить
"Світові лідери" проковтнули "дивовижну появу" ЯО в Північної Кореї. Ще тоді потрібно було ворушитись...
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27.06.2022 16:46 Ответить
Нічаго вани той білорасєї не предаюць, там армія майже уся вже расєйська, самим собі передавати...)))
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27.06.2022 18:53 Ответить
 
 