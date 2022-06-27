Лидеры G7 обеспокоены тем, что РФ может передать Беларуси ракеты, способные нести ядерный заряд
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Страны "Большой семерки" обеспокоены информацией о том, что РФ может предоставить Беларуси ракеты, которые могут оснащаться ядерным боезарядом.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении G7 по итогам саммита лидеров.
"Мы выражаем серьезную обеспокоенность после заявлений России, что она может передать Беларуси ракеты с возможностью установить на них ядерные боевые части", - отметили лидеры.
Топ комментарии
+13 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий27.06.2022 14:46
+8 Nikolai Chizhevsky
показать весь комментарий27.06.2022 14:47
+7 krot_lub
показать весь комментарий27.06.2022 14:47
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Пожалуйста, подождите...
А вони і нам багато зброї давати "занепокоєні", і перспективою, що скоро білорашка стане ядерною державою, теж "занепокоєні".
То треба визначитись, чим вони більше "занепокоєні"...
хай той бульба диктатор обирає що краще
Тут нічого дивного.
Росія це робить не в перше.