Кличко предупредил киевлян о непростом отопительном сезоне: Температура в квартирах может быть ниже обычной

Городской голова Киева Виталий Кличко предупредил киевлян, что следующей зимой температура в их квартирах может быть ниже обычной.

В эфире национального телемарафона он констатировал, что отопительный сезон будет непростым, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Кличко, очень многое будет зависеть от поставок газа и цены на него: "Мы делаем сейчас все для того, чтобы использовать современные технологии, подготовиться к зиме, но все остальные вопросы лежат в плоскости государства и мы надеемся на своевременную поставку энергоносителей".

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