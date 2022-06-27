В Полтаве были слышны взрывы. Информация о попадании ракет не поступала

В городе Полтава во время объявленной воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Мамай, передает Цензор.НЕТ.

"Полтавцы. В городе слышны взрывы. Оставайтесь в укрытиях. Выясняем детали", - заметил он.

Позже глава Полтавской ОВП Дмитрий Лунин отметил, что прилетов по городу не было.

"Жители Полтавы могли слышать звуки взрывов во время последней воздушной тревоги. Однако информации о попадании вражеских ракет нет", - говорится в сообщении.

Ранее Лунин сообщил о прилетах в Кременчуге.

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