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В Полтаве были слышны взрывы. Информация о попадании ракет не поступала

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

полтава

В городе Полтава во время объявленной воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Мамай, передает Цензор.НЕТ.

"Полтавцы. В городе слышны взрывы. Оставайтесь в укрытиях. Выясняем детали", - заметил он.

Позже глава Полтавской ОВП Дмитрий Лунин отметил, что прилетов по городу не было.

"Жители Полтавы могли слышать звуки взрывов во время последней воздушной тревоги. Однако информации о попадании вражеских ракет нет", - говорится в сообщении.

Ранее Лунин сообщил о прилетах в Кременчуге.

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Топ комментарии
+22
Цілком імовірно, що Мамай і є причиною цих вибухів як ворожий коригувальник:
https://poltava.depo.ua/rus/poltava/mer-poltavi-vidznachivsya-prorosiyskimi-zayavami-202112051398642
https://news.liga.net/politics/news/mer-poltavy-povtoril-klishe-rospropagandy-i-zayavil-o-voyne-ssha-s-rf-v-ukraine-video
Мамай - це таке собі полтавське Сальдо, яке чекає на "рускій мір"
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27.06.2022 16:32
+5
готовий поспорити мамай буде уникати у своїх заявах згадування про расєян, тому що вони - браття
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27.06.2022 16:43
+5
Мамай-покидьок. Він же місто здасть. Ліквідувати його,поки ще не пізно. Абсурд,блєать.
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27.06.2022 16:51
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https://www.youtube.com/watch?v=n3FTIfcQlNM
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27.06.2022 16:27 Ответить
Цілком імовірно, що Мамай і є причиною цих вибухів як ворожий коригувальник:
https://poltava.depo.ua/rus/poltava/mer-poltavi-vidznachivsya-prorosiyskimi-zayavami-202112051398642
https://news.liga.net/politics/news/mer-poltavy-povtoril-klishe-rospropagandy-i-zayavil-o-voyne-ssha-s-rf-v-ukraine-video
Мамай - це таке собі полтавське Сальдо, яке чекає на "рускій мір"
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27.06.2022 16:32 Ответить
...бачили очі, що купували...
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27.06.2022 16:50 Ответить
Ой,а хто ж це його обрав,полтавчани ви часом не знаєте?мабуть ***** прислав,так?
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27.06.2022 17:14 Ответить
На інших ресурсах пишуть,що в торговий центр прилетіло,де багато людей було.Господи,хоч би це було не правда
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27.06.2022 16:39 Ответить
Правда. В ТЦ. Какой ужас
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27.06.2022 16:51 Ответить
йде охота за великими складськими приміщеннями. явно хтось наводить. високоймовірно - той же мер.
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27.06.2022 17:03 Ответить
То у кремінь прилетіло
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27.06.2022 17:35 Ответить
готовий поспорити мамай буде уникати у своїх заявах згадування про расєян, тому що вони - браття
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27.06.2022 16:43 Ответить
ще й виявиться що він давав наводку
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27.06.2022 16:47 Ответить
Мамай-покидьок. Він же місто здасть. Ліквідувати його,поки ще не пізно. Абсурд,блєать.
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27.06.2022 16:51 Ответить
"братушки" Мамаю поздрав прислали
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27.06.2022 16:58 Ответить
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27.06.2022 17:01 Ответить
Після вокзалу у краматорську це, здається найгірше... холод по спині пробіг.
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27.06.2022 17:02 Ответить
Мы еще дождемся когда эти летчики-каратели что нас обстреливают будут в слезах лазить по развалинам своих военных городков и искать семьи.
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27.06.2022 17:04 Ответить
По Кременчуку по Епіцентру вдарили, загиблих - дофіга (
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27.06.2022 17:33 Ответить
мамай під себе всже всіх нагнув у Полтаві і ментов і суди, і виборкоми. там особо ніхто зробить нічого не може. Це хіба приїхать і все кодло за раз покрутить
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27.06.2022 18:09 Ответить
 
 