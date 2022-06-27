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В Полтаве были слышны взрывы. Информация о попадании ракет не поступала
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В городе Полтава во время объявленной воздушной тревоги раздались взрывы.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Мамай, передает Цензор.НЕТ.
"Полтавцы. В городе слышны взрывы. Оставайтесь в укрытиях. Выясняем детали", - заметил он.
Позже глава Полтавской ОВП Дмитрий Лунин отметил, что прилетов по городу не было.
"Жители Полтавы могли слышать звуки взрывов во время последней воздушной тревоги. Однако информации о попадании вражеских ракет нет", - говорится в сообщении.
Ранее Лунин сообщил о прилетах в Кременчуге.
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показать весь комментарий27.06.2022 16:32
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https://poltava.depo.ua/rus/poltava/mer-poltavi-vidznachivsya-prorosiyskimi-zayavami-202112051398642
https://news.liga.net/politics/news/mer-poltavy-povtoril-klishe-rospropagandy-i-zayavil-o-voyne-ssha-s-rf-v-ukraine-video
Мамай - це таке собі полтавське Сальдо, яке чекає на "рускій мір"