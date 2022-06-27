Для противодействия агрессии РФ Украина и Молдова должны усилить сотрудничество по всем направлениям, - Зеленский
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Президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентом Молдовы Майей Санду подчеркнул, что страны должны усилить сотрудничество по всем направлениям.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы должны вместе сделать все возможное, чтобы российская агрессия не могла угрожать больше ни Украине, ни Молдове, никому в Европе. На этой основе мы должны усиливать наше сотрудничество по всем направлениям: гуманитарная сфера, экономика, энергетика, пограничная политика и безопасность", – сказал глава государства.
По словам Зеленского, у Украины и Молдовы есть однокоренные угрозы, созданные агрессией Российской Федерации и российской политикой.
"Если у угроз один корень, то общими должны быть и наши ответы", - подчеркнул он.
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Я имею в виду и Порошенко (который спрятал Чауса в 2016) и Зеленского (который украл Чауса в 2021 за месяц до депортации ).
почему порошенко спрятал? не проще ли ему было убить Чауса и съесть?
Людина дуже миролюбна .
Навіть в 2011-2012 роках з Звєроящуром й Пахлом зміг знайти спільні інтереси й спільну мову ... правда не на довго - бо вони як раз були канібалами , а Пєтя барига , він не вбивця - це інший крімінальний профіль !
и два 100% генпрокурора отсосывали 2,5 года, и хрен знает сколько дел пылятся ....
Итак, в 2016 году судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус был задержан при получении взятки в $150 тысяч. Детективы НАБУ провели обыск в его автомобиле, где обнаружили часть взятки в $ 70 тысяч, еще $ 80 тысяч он спрятал в своем укрытии, на земельном участке, в банке.
В марте 2017 года Чаус был задержан в Молдове и провел 15 суток под арестом.
Таковы простые факты, чтобы построить простую логическую цепочку.
чауса экстрадировали бы через пару недель.
но бригада зелохского его решила украсть и вывезти, со всеми нарушениями Закона и международного права