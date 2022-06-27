РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5074 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
2 313 18
война (46746) Зеленский (16534) Молдова (1685) Майя Санду (177)

Для противодействия агрессии РФ Украина и Молдова должны усилить сотрудничество по всем направлениям, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

санду,зеленський

Президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентом Молдовы Майей Санду подчеркнул, что страны должны усилить сотрудничество по всем направлениям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы должны вместе сделать все возможное, чтобы российская агрессия не могла угрожать больше ни Украине, ни Молдове, никому в Европе. На этой основе мы должны усиливать наше сотрудничество по всем направлениям: гуманитарная сфера, экономика, энергетика, пограничная политика и безопасность", – сказал глава государства.

По словам Зеленского, у Украины и Молдовы есть однокоренные угрозы, созданные агрессией Российской Федерации и российской политикой.

"Если у угроз один корень, то общими должны быть и наши ответы", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Молдовы Санду посетила Бородянку, Бучу и Ирпень. Фоторепортаж
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
Покінчіть з ПМР
показать весь комментарий
27.06.2022 16:40
+4
Сейчас от таких слов Чауса бросит в холодный пот…
показать весь комментарий
27.06.2022 16:39
+4
очень хотелось бы, что бы внезапно "молдавские силы специальных операций" взяли под контроль склады в в Колбасном.
показать весь комментарий
27.06.2022 16:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Надеюсь Санду приехала порешать вопрос с преднестровьем и передать Украине склад боеприпасов в колбасной..
показать весь комментарий
27.06.2022 16:38 Ответить
Вона знає що якщо ак ставити питання, то на Зелю нападе ведміжья ςραφκα.
показать весь комментарий
27.06.2022 16:50 Ответить
Сейчас от таких слов Чауса бросит в холодный пот…
показать весь комментарий
27.06.2022 16:39 Ответить
тоже вспомнил про это выдающееся достижение головнелоха на международной арене)))))
показать весь комментарий
27.06.2022 17:27 Ответить
віддай їй Чауса
показать весь комментарий
27.06.2022 16:40 Ответить
Покінчіть з ПМР
показать весь комментарий
27.06.2022 16:40 Ответить
А что там у Молдовы с армией? Пора бы ее усиливать, и покончить с ПМР, как раз момент.
показать весь комментарий
27.06.2022 16:47 Ответить
нарешті нацистський анклав пмр знищимо
показать весь комментарий
27.06.2022 16:52 Ответить
Я думаю, что между Молдовой и Украиной в дальнейшем будут только хорошие отношения, если уважать друг друга, а не использовать спецслужбы по тихому, наплевав на соседнее государство.
Я имею в виду и Порошенко (который спрятал Чауса в 2016) и Зеленского (который украл Чауса в 2021 за месяц до депортации ).
показать весь комментарий
27.06.2022 16:52 Ответить
ну про "украл" - известно, но где логика?

почему порошенко спрятал? не проще ли ему было убить Чауса и съесть?
показать весь комментарий
27.06.2022 17:29 Ответить
Порох , він крадій , а не канібал . Це "голубой вАрішка" - він фармазон . він не мародер !
Людина дуже миролюбна .
Навіть в 2011-2012 роках з Звєроящуром й Пахлом зміг знайти спільні інтереси й спільну мову ... правда не на довго - бо вони як раз були канібалами , а Пєтя барига , він не вбивця - це інший крімінальний профіль !
показать весь комментарий
27.06.2022 18:29 Ответить
ну да)))

и два 100% генпрокурора отсосывали 2,5 года, и хрен знает сколько дел пылятся ....
показать весь комментарий
27.06.2022 19:10 Ответить
О, о логике пошла речь. Журналисты Молдовы расследовали это "запутанное" дело.
Итак, в 2016 году судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус был задержан при получении взятки в $150 тысяч. Детективы НАБУ провели обыск в его автомобиле, где обнаружили часть взятки в $ 70 тысяч, еще $ 80 тысяч он спрятал в своем укрытии, на земельном участке, в банке.
В марте 2017 года Чаус был задержан в Молдове и провел 15 суток под арестом.
Таковы простые факты, чтобы построить простую логическую цепочку.
показать весь комментарий
27.06.2022 20:02 Ответить
пиши дальше. строй цепочку

чауса экстрадировали бы через пару недель.

но бригада зелохского его решила украсть и вывезти, со всеми нарушениями Закона и международного права
показать весь комментарий
28.06.2022 01:16 Ответить
Поддерживаю !
показать весь комментарий
27.06.2022 16:53 Ответить
очень хотелось бы, что бы внезапно "молдавские силы специальных операций" взяли под контроль склады в в Колбасном.
показать весь комментарий
27.06.2022 16:56 Ответить
Краще сказати "колбасниє склади"...
показать весь комментарий
28.06.2022 15:39 Ответить
Чудово!
показать весь комментарий
27.06.2022 19:43 Ответить
 
 