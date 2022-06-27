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Новости За рубежом
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Турция (3231) Финляндия (772) членство в НАТО (1215) Швеция (885) Столтенберг (1412)

Турция, Швеция и Финляндии ведут в Брюсселе переговоры по вступлению в НАТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

нато

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходят переговоры Турции, Швеции и Финляндии о вступлении двух последних в Альянс.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я разговаривал с президентом (Турции) Эрдоганом в субботу, а позже сегодня встречусь с премьер-министром (Швеции) Андерссон. Я рад, что президент Эрдоган, президент (Финляндии) Ниинистио и премьер-министр Андерссон приняли мое приглашение встретиться завтра в Мадриде. И сегодня в штаб-квартире НАТО мы проводим очередную встречу высших должностных лиц из всех трех стран", - сказал Столтенберг.

Как сообщалось, Финляндия и Швеция 18 мая официально подали заявку на вступление в НАТО, чтобы усилить свою безопасность на фоне вторжения России в Украину. Для вступления всех 30 членов НАТО должны одобрить это расширение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг хочет, чтобы Швеция и Финляндия вступили в Альянс как можно быстрее, но не может этого гарантировать

Турция на встрече послов НАТО заблокировала процесс обработки этих заявок, объяснив свою позицию вопросами безопасности, в частности, поддержкой в ​​странах курдских организаций, которые Турция считает террористическими. При этом в Анкаре заявляют, что вообще не против вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
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Топ комментарии
+3
Туреччину треба нαχγι с пляжа.
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27.06.2022 16:56
+3
Эрдоган идет в разнос. Покупает украденное у Украины зерно, отказывается от введения санкций против параши, мешает расширению НАТО. Понятно, что интересы Турции для него важнее, но с таким султаном Турция вообще не станет членом ЕС. А будет бузить и с альянса попросят
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27.06.2022 17:00
+2
Туреччина збирається знову вступати в НАТО? соррі, я читаю заголовки, може й не варто
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27.06.2022 17:04
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Туреччину треба нαχγι с пляжа.
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27.06.2022 16:56 Ответить
Владимир Сухов - згодиться й Туреччина,як би тільки кацапів знищувати!
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27.06.2022 16:58 Ответить
Эрдоган хочет юхла заманить на переговоры в турцию☝ Там юхла и зажмурят👍❗Думать надо, а не реагировать как девочка на комплимент☝
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27.06.2022 22:14 Ответить
Туретчина трохи політична проститутка,але її зброя і традиційна ненависть до русні стане НАТО в нагоді!
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27.06.2022 16:56 Ответить
Они как раз поддерживают ***** и винят в войне США, у них США главное зло.
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27.06.2022 19:56 Ответить
Эрдоган идет в разнос. Покупает украденное у Украины зерно, отказывается от введения санкций против параши, мешает расширению НАТО. Понятно, что интересы Турции для него важнее, но с таким султаном Турция вообще не станет членом ЕС. А будет бузить и с альянса попросят
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27.06.2022 17:00 Ответить
Это лишний раз показывает, что интересы Турции не совпадают с интересами цивилизованного мира. Членство Турции в НАТО это нонсенс, стечение исторических обстоятельств. Более того, если когда-нибудь 5 статья будет применена против россии, то Турция будет первой отказавшейся воевать. Нафига такой союзник? Только палки в колеса ставит.
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27.06.2022 19:59 Ответить
Не могу понять чего турки упираются, где они где Финляндия с Швецией
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27.06.2022 17:00 Ответить
Чому? Тому, що хочуть "парєшать" свої проблеми за чужий рахунок
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27.06.2022 17:11 Ответить
Формально из-за курдских беженцев в этих странах. Но это лишь предлог. Фактически помогают кацапам в обмен на газ, туристов, рынок для своих товаров.
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27.06.2022 20:02 Ответить
Туреччина збирається знову вступати в НАТО? соррі, я читаю заголовки, може й не варто
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27.06.2022 17:04 Ответить
 
 