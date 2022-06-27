12 стран ЕС остались без российского газа - полностью или частично, - член Еврокомиссии

Полностью или частично без российского газа осталось 12 стран-членов Европейского союза.

Об этом заявила уполномоченная Европейской комиссии по вопросам энергетики Кадри Симсон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на эстонское издание Postimees.

По ее словам, "поведение России в последние недели значительно обострило риски", и страны ЕС должны быть готовы применить свой кризисный план "ежечасно".

На прошлой неделе ЕС добился соглашения по увеличению поставок газа с Израилем, Египтом и Норвегией, на финишной прямой переговоры с Азербайджаном, отметила Симсон, отметив, что в мае уже удалось доставить рекордные 12,8 млрд м³.

Также читайте: С десяток европейских стран пострадали от сокращения поставок газа из РФ, - Еврокомиссия

Она подчеркнула, что совместные "закупки газа требуют единодушия и координации между государствами-членами", но отметила, что согласно основным европейским договорам, каждая страна сохраняет за собой право самостоятельно выбирать источники энергии.

Симсон также призвала страны прислушаться к их рекомендациям "как смягчить последствия роста цен и, в частности, защитить наименее обеспеченные слои населения", ведь "манипуляции России" поддерживают рост цен на электроэнергию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На саммите ЕС сегодня обсудят поставки российского газа