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Ракетный удар по очень людному месту в Кременчуге. Есть погибшие и раненые, - мэр Малецкий
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ нанесли ракетный удар по людному месту в Кременчуге, не имеющему никакого отношения к военным действиям.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Виталий Малецкий, передает Цензор.НЕТ.
"Ракетный удар по Кременчугу пришелся по очень людному месту, на 100% не имеющему отношения к военным действиям. Есть погибшие и пострадавшие. РАШИСТЫ ГОРИТЕ В АДУ! Вместе со всеми соответствующими службами нахожусь на месте трагедии", - отметил мэр Кременчуга.
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+52 Pablo Pablo bdf2917b
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Расея должна стать изгоем планеты земля, от нее должны отворачиваться как от чумной
Це не війна, це терроризм!!!
Росія- країна террорист!
І клекіт хижої орди,
Маленький сірий чоловічок
Накоїв чорної біди.
Це звір огидної породи,
Лох-Несс холодної Неви.
Куди ж ви дивитесь, народи?!
Сьогодні ми,а завтра - ви".
Ліна Костенко
Не тому що ми не звірі. Та й навіщо нам ТЦ.
Це має бути серйозний воєнний об"єкт.
Дуже серйозний.