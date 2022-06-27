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Ракетный удар по очень людному месту в Кременчуге. Есть погибшие и раненые, - мэр Малецкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Войска РФ нанесли ракетный удар по людному месту в Кременчуге, не имеющему никакого отношения к военным действиям.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Виталий Малецкий, передает Цензор.НЕТ.

"Ракетный удар по Кременчугу пришелся по очень людному месту, на 100% не имеющему отношения к военным действиям. Есть погибшие и пострадавшие. РАШИСТЫ ГОРИТЕ В АДУ! Вместе со всеми соответствующими службами нахожусь на месте трагедии", - отметил мэр Кременчуга.

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Топ комментарии
+52
это пздц.... центр европы людей убивают как скот и все глаза закрывают и улыбаются Как ни в чём не бывало
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27.06.2022 17:14
+48
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27.06.2022 17:15
+47
Це свідоме знищення України та вбивство громадян,це геноцид.
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27.06.2022 17:11
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Растов - не резиновий.
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27.06.2022 22:48 Ответить
Я так пораскинул мозгами, а что если «они» вдруг опомнятся? Может конечно помогут извне, ну там свержение режима, и т. п. Вот что тогда, это ж прямо голову взад придётся запыхивать от стыда, ну а как иначе. Так и видится будущее стран вкратце - Украине отстройка, а России - большой стыд, с последствиями.
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27.06.2022 22:57 Ответить
Одним стыдом тут не отделаться, даже большим.

Расея должна стать изгоем планеты земля, от нее должны отворачиваться как от чумной
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28.06.2022 00:00 Ответить
Те що сталося сьогодні - терортстичний акт. Те що сталося до цього в Києві і в інших наших містах і селах, також.
Це не війна, це терроризм!!!

Росія- країна террорист!
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27.06.2022 23:00 Ответить
"І жах, і кров, і смерть, і відчай,
І клекіт хижої орди,
Маленький сірий чоловічок
Накоїв чорної біди.

Це звір огидної породи,
Лох-Несс холодної Неви.

Куди ж ви дивитесь, народи?!
Сьогодні ми,а завтра - ви".

Ліна Костенко
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27.06.2022 23:03 Ответить
Чому нема удару у відповідь?!!!
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28.06.2022 00:07 Ответить
Наш удар у відповідь повинен бути не по ТЦ, звичайно.

Не тому що ми не звірі. Та й навіщо нам ТЦ.

Це має бути серйозний воєнний об"єкт.

Дуже серйозний.
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28.06.2022 00:12 Ответить
як ти
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28.06.2022 02:14 Ответить
Кто-то в этом мире наконец-то сделает то же самое с кремлем???
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28.06.2022 01:49 Ответить
Люди мають знати правду
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28.06.2022 03:24 Ответить
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