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война (46746) Зеленский (16534) проверка (778) СБУ (18679)

Во всех правоохранительных органах проходит инспекция, проверяют и работу СБУ: по результатам будут приниматься кадровые решения, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

В Украине проводится инспекция работы правоохранительных органов, в том числе и Службы безопасности, по результатам которой будут приниматься кадровые решения.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на совместной с Президентом Молдовы Маей Санду пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается главы Службы безопасности, во-первых, если бы я хотел его уволить, я бы это уже сделал. Во-вторых, у нас действительно проводится инспекция правоохранительных органов именно из-за того, что, когда было полномасштабное вторжение РФ на нашу землю, некоторые представители тех или иных правоохранительных органов куда-то делись, вместо того, чтобы быть на месте и защищать свое государство и свой народ. По разным причинам", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что ездит по областям и лично заслушивает доклады тех или иных руководителей областей.

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"Поэтому смена руководства любого правоохранительного органа – подчеркиваю, любого, потому что мы инспектируем все правоохранительные органы, зависит сегодня только от этого", – подчеркнул глава государства.

В то же время он отметил, что полностью поддерживает реформу СБУ, и напомнил, что соответствующий законопроект был проголосован в первом чтении еще до полномасштабной войны России против Украины.

Зеленский подчеркнул, что война вносит свои коррективы, но Украина будет продолжать эту реформу и даже война не помешает делать некоторые важные шаги вперед.
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Топ комментарии
+19
Всі кого треба було випустити- вже виїхали. Це ж вам не Пороха затримувати
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27.06.2022 17:10
+15
Баканову за про*обаний південь України світить майора, Єрмак вже певне заніс рекомендації на Ваньку з ФСБ)
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27.06.2022 17:12
+13
а хто інспектує?
д'Єрмак з Трухіним?
Ну-ну...
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27.06.2022 17:14
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Правила форума Совет форумчан
Всі кого треба було випустити- вже виїхали. Це ж вам не Пороха затримувати
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27.06.2022 17:10 Ответить
все на ньому тримається...все в трудах....все в турботах....Зуби не заговорюй!Де Чаус?
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27.06.2022 17:11 Ответить
А тебя, милок, когда будут проверять на деяния, описанные с 111 статье УК Украины?
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27.06.2022 17:11 Ответить
А кто проверяет работу СБУ просто интересно что за вышестоящий орган?
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27.06.2022 17:11 Ответить
Той, що імітував гру на піаніно)
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27.06.2022 17:13 Ответить
Лео Польд 83758*** СБУ перевіряє служба внутрішньої безпеки СБУ під керівництвом лейтенанта Баканова.
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27.06.2022 18:36 Ответить
Баканову за про*обаний південь України світить майора, Єрмак вже певне заніс рекомендації на Ваньку з ФСБ)
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27.06.2022 17:12 Ответить
а хто інспектує?
д'Єрмак з Трухіним?
Ну-ну...
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27.06.2022 17:14 Ответить
А в САП заедешь послушать отчет председателя и правоохранительной этой структуры. Было бы любопытно узнать, а почему, собственно...
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27.06.2022 17:16 Ответить
Зеленський звітує своїм лохам виборцям про успішне проходження перевірок усіх правоохоронних органів)

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27.06.2022 17:17 Ответить
Це після вдалої фотосесії в мішках в охфісі президента?
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27.06.2022 19:04 Ответить
О,починають прочухуватись,в цих органах зрадників як у старої суки бліх! Насамперед гнати сраною мітлою всю засмерділу стару совєцьку мразоту
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27.06.2022 17:22 Ответить
єрмаку можна і без перевірки дати підсрачника.
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27.06.2022 17:23 Ответить
Лейтенанту старшого хоть присвоили? Или уже капитан?
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27.06.2022 17:27 Ответить
Бійня баканова з єрмаком? Хто залиже бубочку найдужче! Запасаємося попкрном!
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27.06.2022 17:40 Ответить
Якого бубачку, Коломойша головний ігрок і він з Абрамовичем порєшают.
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27.06.2022 19:06 Ответить
Неужели бакланова посадят?????????
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27.06.2022 17:45 Ответить
Чому я йому не вірю? 🤔
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27.06.2022 17:46 Ответить
Хочу обратить внимание на работу СБУ в районе Виноградаря, в частности микрорайон Варшавский во время войны. Как по мне, тут конкретный ***** спецслужб!
Один чудик снимает несколько квартир на Виноградаре. В старом секторе и новостройках. Уже настораживает! Есть информация, что СБУ его наблюдает и контролирует. С февраля по март! Чувак заносит канистры с бензином в квартиру дома 3.1, что снимает на 20 этаже. Все нормально. Охрана дома не реагирует. СБУ не реагирует. Проходит время. Выходят сигнальные ракеты из его квартиры. Проверка. Никого нет. Расслабились. Приход Кинжала в Ретровиль. Чувак исчез... Обзор прекрасный из его дома. Слов нет. Всем пять, СБУ четыре.
Но самое интересное, это охрана в Варшавском и еще нескольких микрорайонах Киева. Два брата из Алчевска организовали охранную фирму Морган и еще несколько вариантов в жилых домах новостроек Киева. Имеют охранный бизнес в Крыму, в Донецке, и получили лицензию от Авакова в 2016 от Авакова... Братья-сепары учредители нанимают бывших атовцев, либо выходцев из Донецка в качестве охранников. К самим охранникам вопросов нет. Они проявили себя достойно во время войны. Но голова гидры остается нетронутой!
Куда уходит видео охраны домов, контролируемых этой фирмой - не знают даже в СБУ!
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27.06.2022 17:58 Ответить
Dmytro news, про Наумова, Баканова, плівки Деркача, Дубінського, Енергоатом, Мебведчука, бабу Юлю, і те чому слуг випустили закордон: https://youtu.be/YaXoc5ukli4
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27.06.2022 18:07 Ответить
Предатель Наумов, друг кому???
Тататаров, Демченко, Подоляка, друзья кому???
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27.06.2022 18:50 Ответить
Так Наумов по ходу діяльність СБУ і перевіряє. Або Мар'яша Безумна. Там оба варіанта канають...
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27.06.2022 18:53 Ответить
Анекдот.
До України надійшло 3 вагони гуманітарки. Один пильний волонтер пильно стежив за їх переміщенням і через деякий час помітив зникнення 2-х вагонів. Звернувся до СБУ с заявою і вони йому порадили виїхати з міста разом з сім'єю.
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27.06.2022 19:02 Ответить
- Дозвольте і мені, панове, річ держать, -
Тут обізвалася Лисиця. -
Розбійницю таку не так судить годиться:
Щоб більше жаху їй завдать
І щоб усяк боявся так робити, -
У річці вражу Щуку утопити!
- Розумна річ! - всі зачали гукать.
Послухали Лисичку
І Щуку кинули - у річку.
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27.06.2022 20:16 Ответить
Тобто таки вирішив другана відмазати. Інтереси держави побоку. Що ще чекати від малороса? Пісюаністе, а Зелену гвардію в парламенті хто буде перевіряти?
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27.06.2022 20:43 Ответить
Все будет хорошо. Безумная сделает проверку, отчитается набором слов и по рукам.
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27.06.2022 20:55 Ответить
"Що стосується голови Служби безпеки, по-перше, якби я хотів його звільнити, я це вже зробив би. Джерело: https://censor.net/ua/n3350549

це означає, що звільняти друга дитинства та партнера по бізнесу боневтік не хоче, не зважаючи ні на що
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27.06.2022 21:01 Ответить
От воно що! На інспекцію всіх правоохоронних органів час є, а провест розслідування по Чонгару, то після війни. Ну, ну.
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27.06.2022 23:18 Ответить
Продажні мусора:

Ситник А. - колишній керівник НАБУ, тепер в НАЗК;
Новіков О. - керівник НАЗК;
Крищенко А. колишній керівник НПУ м. Києва, заступник Авакова А., тепер помічник Кличко В. )
Туру О. (ДБР) https://antikor.com.ua/articles/297981-oleksandr_turu_derhavnij_zradnik_ta_muljtimiljjoner_na_sluhbi_v_gbr
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28.06.2022 05:22 Ответить
 
 