Во всех правоохранительных органах проходит инспекция, проверяют и работу СБУ: по результатам будут приниматься кадровые решения, - Зеленский

В Украине проводится инспекция работы правоохранительных органов, в том числе и Службы безопасности, по результатам которой будут приниматься кадровые решения.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на совместной с Президентом Молдовы Маей Санду пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается главы Службы безопасности, во-первых, если бы я хотел его уволить, я бы это уже сделал. Во-вторых, у нас действительно проводится инспекция правоохранительных органов именно из-за того, что, когда было полномасштабное вторжение РФ на нашу землю, некоторые представители тех или иных правоохранительных органов куда-то делись, вместо того, чтобы быть на месте и защищать свое государство и свой народ. По разным причинам", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что ездит по областям и лично заслушивает доклады тех или иных руководителей областей.

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"Поэтому смена руководства любого правоохранительного органа – подчеркиваю, любого, потому что мы инспектируем все правоохранительные органы, зависит сегодня только от этого", – подчеркнул глава государства.

В то же время он отметил, что полностью поддерживает реформу СБУ, и напомнил, что соответствующий законопроект был проголосован в первом чтении еще до полномасштабной войны России против Украины.

Зеленский подчеркнул, что война вносит свои коррективы, но Украина будет продолжать эту реформу и даже война не помешает делать некоторые важные шаги вперед.