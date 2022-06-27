Во всех правоохранительных органах проходит инспекция, проверяют и работу СБУ: по результатам будут приниматься кадровые решения, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Украине проводится инспекция работы правоохранительных органов, в том числе и Службы безопасности, по результатам которой будут приниматься кадровые решения.
Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на совместной с Президентом Молдовы Маей Санду пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Что касается главы Службы безопасности, во-первых, если бы я хотел его уволить, я бы это уже сделал. Во-вторых, у нас действительно проводится инспекция правоохранительных органов именно из-за того, что, когда было полномасштабное вторжение РФ на нашу землю, некоторые представители тех или иных правоохранительных органов куда-то делись, вместо того, чтобы быть на месте и защищать свое государство и свой народ. По разным причинам", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что ездит по областям и лично заслушивает доклады тех или иных руководителей областей.
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"Поэтому смена руководства любого правоохранительного органа – подчеркиваю, любого, потому что мы инспектируем все правоохранительные органы, зависит сегодня только от этого", – подчеркнул глава государства.
В то же время он отметил, что полностью поддерживает реформу СБУ, и напомнил, что соответствующий законопроект был проголосован в первом чтении еще до полномасштабной войны России против Украины.
Зеленский подчеркнул, что война вносит свои коррективы, но Украина будет продолжать эту реформу и даже война не помешает делать некоторые важные шаги вперед.
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д'Єрмак з Трухіним?
Ну-ну...
лохамвиборцям про успішне проходження перевірок усіх правоохоронних органів)
Один чудик снимает несколько квартир на Виноградаре. В старом секторе и новостройках. Уже настораживает! Есть информация, что СБУ его наблюдает и контролирует. С февраля по март! Чувак заносит канистры с бензином в квартиру дома 3.1, что снимает на 20 этаже. Все нормально. Охрана дома не реагирует. СБУ не реагирует. Проходит время. Выходят сигнальные ракеты из его квартиры. Проверка. Никого нет. Расслабились. Приход Кинжала в Ретровиль. Чувак исчез... Обзор прекрасный из его дома. Слов нет. Всем пять, СБУ четыре.
Но самое интересное, это охрана в Варшавском и еще нескольких микрорайонах Киева. Два брата из Алчевска организовали охранную фирму Морган и еще несколько вариантов в жилых домах новостроек Киева. Имеют охранный бизнес в Крыму, в Донецке, и получили лицензию от Авакова в 2016 от Авакова... Братья-сепары учредители нанимают бывших атовцев, либо выходцев из Донецка в качестве охранников. К самим охранникам вопросов нет. Они проявили себя достойно во время войны. Но голова гидры остается нетронутой!
Куда уходит видео охраны домов, контролируемых этой фирмой - не знают даже в СБУ!
Тататаров, Демченко, Подоляка, друзья кому???
До України надійшло 3 вагони гуманітарки. Один пильний волонтер пильно стежив за їх переміщенням і через деякий час помітив зникнення 2-х вагонів. Звернувся до СБУ с заявою і вони йому порадили виїхати з міста разом з сім'єю.
Тут обізвалася Лисиця. -
Розбійницю таку не так судить годиться:
Щоб більше жаху їй завдать
І щоб усяк боявся так робити, -
У річці вражу Щуку утопити!
- Розумна річ! - всі зачали гукать.
Послухали Лисичку
І Щуку кинули - у річку.
це означає, що звільняти друга дитинства та партнера по бізнесу боневтік не хоче, не зважаючи ні на що
Ситник А. - колишній керівник НАБУ, тепер в НАЗК;
Новіков О. - керівник НАЗК;
Крищенко А. колишній керівник НПУ м. Києва, заступник Авакова А., тепер помічник Кличко В. )
Туру О. (ДБР) https://antikor.com.ua/articles/297981-oleksandr_turu_derhavnij_zradnik_ta_muljtimiljjoner_na_sluhbi_v_gbr