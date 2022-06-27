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Денисова (994) изнасилование (889) омбудсмен (577) военные преступления (1157)

Если жертвы изнасилований со стороны оккупантов не обращаются к стражам порядка, об этом все равно нужно говорить. Я не обнародовала ни одного факта без разрешения, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

денисова

Бывшая Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова утверждает, что говорила правду, сообщая обществу о массовых изнасилованиях, которые рашисты совершали на оккупированных территориях.

Об этом она сказала в комментарии Цензор.НЕТ, реагируя на статью "Украинской правды", в которой утверждается, что многие из озвученных Денисовой фактов сексуального насилия в отношении детей были ложными.

Озвученные в статье факты исключительно из анонимных источников она называет заказом, "чьим-то личным мнением", "очень плохо пахнущим".

Денисова объяснила, что предоставляла правоохранителям ту информацию, которая поступала в качестве обращения в Офис омбудсмена. Однако горячая линия ЮНИСЕФ, по ее словам, преследует цель прежде всего психологической поддержки, когда жертва не хочет обращаться к правоохранителям.

"Я делала свою работу: доносила ту информацию, которую получила из разных источников, в том числе от психологов, работавших на линии психологической поддержки ЮНИСЕФ. Они предоставляли только ту информацию, на обнародование которой дали согласие, ни слова меньше или больше", - говорит она и напоминает, что о массовых изнасилованиях независимо от нее говорят другие институты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Увольнение Денисовой подрывает независимость института омбудсмена, - мониторинговая миссия ООН

"Директор Департамента войны Офиса Генерального прокурора Юрий Белоусов также говорит о массовых изнасилованиях со стороны оккупантов. Прамила Паттен, заместитель Генерального секретаря ООН, специальный представитель по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта. Она в своем выступлении на Совбезе ООН 6 июня говорила, что к Мониторинговой миссии ООН обратилось 124 человека касательно изнасилований и насилия, из них - 49 мальчиков. То есть об этом говорила не только я", - отметила экс-Омбудсмен.

По словам Денисовой, она пользовалась международным опытом и опытом работы с жертвами насилия во время войны в Боснии и Герцеговине: "Не я виновата, что жертвы не хотят идти в правоохранительные органы. Когда я встречалась с Верховным комиссаром по правам человека Европейского Союза Дуней Миятович (она сама из Боснии), она подтвердила такой опыт. Она настаивала, что нужно информировать общество о военных преступлениях, даже если жертвы не обращаются к правоохранителям. Во время войны и геноцида в Боснии также происходили массовые изнасилования, включая мужчин и детей. И некоторые жертвы признались через 5 или через 30 лет. Жертвам нужно время.

Поэтому я действовала в соответствии с европейскими резолюциями. В частности, в резолюции Европейского парламента от 19 мая речь идет о том, что Россия совершает на территории Украины сексуальные преступления, и это - часть ее военной тактики в войне против Украины. Там отмечено, что Комиссии, созданной 4 марта решением Совета по правам человека ООН, и Международному уголовному суду нужно мониторить все источники, включая социальные сети, для того, чтобы выйти на жертв насилия. Там это четко написано.

ПАСЕ также постановила, что государства, в которые бегут жертвы войны и военного насилия, обязаны обеспечить женщинам право на аборт, независимо от национального законодательства. Так скажите, нет насилия? Такая помощь действительно пригодилась девочке-подростку в Польше.

Во всех случаях мы советовали жертвам обращаться к стражам порядка. Но человек сам выбирает, ведь это значит вернуться мысленно к преступлению и снова пережить эту трагедию. Прамила Паттен хотела, чтобы на базе Офиса омбудсмена были созданы офисы доверия, в которые могли бы обратиться потерпевшие и дать показания один-единственный раз, чтобы больше их не беспокоили. Каждая жертва нуждается в работе с психоаналитиками, а иногда и с психиатрами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лубинец вместо Денисовой: в Раду внесли предложение о новом омбудсмене

Обвинения в том, что часть представленной ею информации - удивительная. Горячая линия ЮНИСЕФ была многоканальной, тогда как в обвинениях речь идет, вероятно, о звонках на один номер: "Откуда они взяли эту цифру в 92 звонка? Автор этого заказного текста сотрудничал с кем-то из правоохранительных органов, которые автору статьи рассказали о том, что они якобы понимали. Однако горячая линия психологической поддержки ЮНИСЕФ не имела единого номера, номера были разные. Но они выхватили то, что им захотелось выхватить".

Также Денисова имеет вопросы к качеству расследования информации, которую она, как омбудсмен, предоставила Офису Генпрокурора.

"На допросы я ходила несколько раз, и не только относительно информации, которую обсуждают в статье. И я, в частности, следователям Офиса Генерального прокурора задавала вопрос: почему они ничего не делали с некоторыми посланными нами материалами? А мы посылали все обращения, которые поступали непосредственно к Уполномоченному.

Например, я хотела бы знать, как расследуется информация, поступившая 8 апреля от находившегося в Польше гражданина. Он приложил видео по десяткам детей, которые были после изнасилований с выбитыми зубами эвакуированы в Польшу. Мы сразу эту информацию направили в Генпрокуратуру. На допросе перед отставкой я напомнила им об этой информации, но никто из следователей не знал об этом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Денисова будет обжаловать в суде свое увольнение с должности Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека

Денисова подчеркнула, что именно обнародование массовых зверств российских оккупантов в Украине заставило многих европейских партнеров серьезнее отнестись к опасности, исходящей от России: "Когда мы приезжали в страны, от которых зависит принятие решения о поставке нам вооружения. Скажем, когда я выступала в Комитете по международным делам в парламенте Италии, на меня смотрели явно устало, но, когда я доказывала эту страшную информацию, то они начали просыпаться. И поэтому нужно говорить".

Денисова связывает появление этих обвинений с конфликтом с Офисом Президента: "В процессе работы Омбудсменом в условиях войны мне было тяжело сотрудничать с Офисом Президента и другими государственными органами. Я пыталась сотрудничать, но у них было другое видение относительно меня и моей независимой позиции. Напомню, наша аккредитация как независимого института была подтверждена и ООН, и GANHRI.

Когда началось широкомасштабное российское наступление, то я, как Уполномоченная, поставила перед собой цели делать все возможное, чтобы осуществлять общественный контроль по защите человека и гражданина, фиксировать и информировать общество о преступлениях. Омбудсмен доводит до международного сообщества информацию об этих преступлениях в соответствии с международным гуманитарным правом, четырьмя Женевскими конвенциями, протоколами к ним".

Денисова предполагает, что именно ее деятельность заставила власть больше говорить про преступления рашистов: "Я очень благодарна властям за то, что они начали делать то, что я делала с 24 февраля. Они начали говорить об изнасилованиях и других формах насилия, начали говорить о принудительной депортации наших граждан. Мы добились, что власти наконец признали тот факт, что более 270 тысяч детей вывезены в российскую федерацию. Я все это время единственная об этом говорила".
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Топ комментарии
+69
Какой зеленый выбл...док поставил под сомнение происходящее? И ради чего? Чтобы не испортить лицо *****?
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27.06.2022 17:20
+66
Вся компания против Денисовой это попытка по отбеливанию россии. Естественно, что такие доказательства можно получить только со слов потерпевших и то, не всегда люди могут говорить об этом. Четкую работу провела роспропаганда
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27.06.2022 17:21
+45
Докази потрібні. Але це не значить, що потрібно звинувачувати у брехні Денисову, якій потерпілі довірили свої історії згвалтувань.
Це досить поширене явище коли згвалтовані не хочуть розголосу.
І це не значить, що рашисти не скоювали цих злочинів.
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27.06.2022 17:28
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Какой зеленый выбл...док поставил под сомнение происходящее? И ради чего? Чтобы не испортить лицо *****?
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27.06.2022 17:20 Ответить
По ходу, хотят отмазывать кацапов.
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27.06.2022 17:45 Ответить
Они предпочитают не говорить о преступлениях нигде кроме под Киевом. И то там у них виноваты буряты или чеченцы. Так как это рушит весь их мирок с хорошими русскими.
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27.06.2022 17:46 Ответить
да тут вся куйня в том что психологической помощью занималась фирма дочки Денисовой...а это дурно пахнет
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27.06.2022 17:58 Ответить
Денисова говорит по факту. Она могла давать инфу. Она дала. Никто не имел права вмешиваться в её работу. Так что она просто мешала, вот и всё. У неё как бы железная позиция.
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27.06.2022 18:07 Ответить
напишіть пару ласкавих єрмаківській підстилці соні https://www.facebook.com/sonialukashova
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27.06.2022 20:08 Ответить
Не собираюсь тратить время на очередную одноразовую шлюху. Её вытянули, использовали и забыли.
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27.06.2022 20:21 Ответить
чого це дурно пахне? а кому треба було займатися психологічною допомогою людям? нарцису арестовичу довірити?
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27.06.2022 18:16 Ответить
Люди ! сьогодні особисто для мене найбільшим інфошоком стали 2 події : трагедія в Кременчузі і ось ця стаття в УП( "журналістки " соні лушкової)https://www.pravda.com.ua/articles/2022/06/27/7354838/
при всій неоднозначності особи Денисової -це просто травля з боку ОП(дЄрмак) : так і до мишей доїбатися можна (як в тому анекдоті)-відверта заказуха і прогиб під москву! Тепер і трагедії в Бучі -Ірпені- можна вважати за фальсифікації зі сторони ЗСУ!!!!
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27.06.2022 19:21 Ответить
Гниды "СЛУГИ" ,, кто голосовал за отставку Денисовой , все пособники рашистов и прихвостней террористов‼️Мрази
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28.06.2022 01:25 Ответить
Вся компания против Денисовой это попытка по отбеливанию россии. Естественно, что такие доказательства можно получить только со слов потерпевших и то, не всегда люди могут говорить об этом. Четкую работу провела роспропаганда
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27.06.2022 17:21 Ответить
Ну если ничего не говорить, то вот нет никаких преступлений. Это то чего добивается наша власть.
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27.06.2022 18:46 Ответить
Щоб вести перемовини з московїєю десь посередині, треба забути про всі згвалтування. Для цього треба звільнити Денісову.
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27.06.2022 20:12 Ответить
Кацапи - це сволочі, ніхто не сумнівається, але потрібні й докази для судів, особливо - для міжнародних судів, для засудження Кацапії, як злочинного синдикату, на віки.
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27.06.2022 17:21 Ответить
Докази потрібні. Але це не значить, що потрібно звинувачувати у брехні Денисову, якій потерпілі довірили свої історії згвалтувань.
Це досить поширене явище коли згвалтовані не хочуть розголосу.
І це не значить, що рашисти не скоювали цих злочинів.
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27.06.2022 17:28 Ответить
Алла, мне рассказывал человек , освобождавший Ирпень , что они вывозили автобус с изгасилованными девочками в Польшу К ПСИХОЛОГАМ . У каждого ребёнка на груди был вырезан знак Z .

сейчас эти ребята воюют на востоке и спуску не дают кацапам - СМЕРТЬ КАЦАПАМ !!!
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27.06.2022 20:12 Ответить
Звичайно, потрібні докази, АЛЕ публікація Української правди під час війни - шкідництво!
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27.06.2022 17:28 Ответить
Украинская правда - це ФСБЭШНЕ гнездо . Недаром два крупнейших убийства ( ШАРЕМЕТ и Гонгадзе) связаны с главным редактором Притулой
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27.06.2022 20:13 Ответить
Мерзкая статейка
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27.06.2022 23:09 Ответить
Чому не проводяться розслідування?

Денисова:
"На допити я ходила декілька разів, і не лише щодо інформації, яку обговорюють в статті.

І я зокрема слідчим Офісу Генерального прокурора ставила питання, чому вони нічого не робили з деякими надісланими намим матеріалами.
А ми надсилали всі звернення, які надходили безпосередньо до Уповноваженого.

Наприклад, я хотіла б знати, як розслідується інформація, що надійшла 8 квітня від громадянина, який перебував у Польщі.
Він доклав відео щодо десятків дітей, які були після зґвалтувань з вибитими зубами евакуйовані до Польщі. Ми одразу цю інформацію надіслали до Генпрокуратури.

На допиті перед моєю відставкою я нагадала їм про цю інформацію, але ніхто зі слідчих не знав про це".

Джерело: https://censor.net/ua/n3350551
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27.06.2022 17:30 Ответить
Денісова наголосила, що саме оприлюднення масових звірств російських окупантів в Україні змусили багатьох європейських партнерів серйозніше поставитися до небезпеки Росії:

"Коли ми приїжджали до країн, від яких залежить прийняття рішення щодо постачання нам озброєння.
Скажімо, коли я виступала у Комітеті з міжнародних справ у парламенті Італії, то на мене дивилися явно втомлено, але коли я доводила цю страшну інформацію, то вони почали прокидатися.

І тому потрібно говорити".

Джерело: https://censor.net/ua/n3350551
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27.06.2022 17:32 Ответить
Українська правда у цій ситуації зіграла на руку москалям... Ну допустимо, Денисова додумала там щось чи збільшила кількість випадків згвалтувань, але хіба про це треба писати саме зараз???
Ну камон, тепер москалі потирають руки і кажуть, що абсолютно всі факти згвалтувань брехня!
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27.06.2022 17:32 Ответить
Врать не нужно, они достаточно натворили, чтобы их считать ублюдками, а вот враньё, как раз, вредит нам - тогда можно сказать, что мы врём во всём. Не нужно уподобляться рашке.
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27.06.2022 18:36 Ответить
Річ у тому, що ніхто не довід, що Денісова щось збрехала. ЇЇ, звично, звинуватии, щоб усунути. Замість неї ставлять шавку бені. Який буде мовчати, вигороджувати кацапів, стрибати, танцювати. Робити все, що звелить хазяїн, окрім реальних розслідувань.
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27.06.2022 18:55 Ответить
Вона говорить про декілька номерів для гарячої лінії. Якщо погуглите, побачите, що той номер був один, і зараз один. Чи як то розуміти?
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27.06.2022 19:22 Ответить
Ось таким чином агентура Москви зводить нанівець всі звинувачення у війькових злочинах росіянських гвалтівників і мародерів. А що ж наш "гарант" ? А він в Наполеона бавиться..
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27.06.2022 18:42 Ответить
Це мені тільки здається що інфа Денисової про згвалтування всіх і вся була трохи перебільшена ?
Кацапи хоч і кончені але задивлятись на дідів по 60 - 70 х років це вже якосбь перебор.
Кацапам краще антифризу випити чи денатурату з боярою, щоб по шарам вдарило.
Але і Зе владі не подобається розголос і з тими згвалтуваннями що є, бо зайвий раз підкресляє
той факт що Південь України Зе здав (чи по домовленості, чи по своєму циркацтву)
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27.06.2022 17:33 Ответить
Нет. Она права. Насилуют любого возраста. Насилие это форма власти. Демонстрация превосходства.
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27.06.2022 17:36 Ответить
так вони по життю на побутовуму рівні більшість довбані абьюзери.
https://tsn.ua/lady/psychologia/otnosheniya/hto-takiy-ab-yuzer-i-yak-yogo-rozpiznati-1104150.html
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27.06.2022 18:19 Ответить
Брудними вустами нікчемної "журналістки" намагаються обілити рашистську мерзоту і хоч якось виправдати абсолютно НЕЗАКОННЕ звільнення Денісової. Оце таким чином слуги народу (не знаю якого, але точно не українського) хочуть привести Україну до членства в ЄС?
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27.06.2022 17:34 Ответить
Пишут что эта журналистка в свое время отбеливала расстреливателей Майдана, но я не шарю за точность инфы.
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27.06.2022 17:45 Ответить
на жаль в ЄС теж "не всьо так адназначно", де курву овсяннікову приютили - в ЄС, по-справжньому нас розуміє тільки Східна Європа бо неодноразово були в такій ситуації як ми і не хочуть більше знову в таку ситуацію потрапляти.
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27.06.2022 18:22 Ответить
Власти нужна подконтрольная омбудсмен, которая будет говорить только то что ей выгодно и скрывать преступления россиян. А Денисова взбрыкнула. По факту она права и их обвинения откровенно левые. Так что они запустили ИПСО.
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27.06.2022 17:34 Ответить
"УП" давно транслює не українську і не правду!
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27.06.2022 17:39 Ответить
так гол.редактор ''уп'' =бурятка
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27.06.2022 17:53 Ответить
Вона татарка взагалі-то... Але якою б не була Притула, при ній УП хоча б трішки намагалася тримати марку. У останні роки їх читати неможливо стало!
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27.06.2022 18:03 Ответить
хрін і редька одного смаку =заслана кацапами ще мабуть при овощу-зеку-шапкокраду
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28.06.2022 08:49 Ответить
Якась сейфульмулюкова, улюблениця Савки Шустрого.
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27.06.2022 18:06 Ответить
чурбанша їбуча !
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27.06.2022 19:31 Ответить
Так з інфи в цій статті вже можна переконатись в брехні Денісової. Загуглив номер психологічної допомоги Юнісеф - він як з квітня був один, так і далі один і той самий, висить на сайті обундсена. (а вона говорить про декілька номерів, щоб відвести увагу від озвучених звинувачень. А ось цей номер при заснуванні лінії (на сайт обундсмена можете самі зайти перевірити, що він той самий): https://sud.ua/ru/news/obshchestvo/235261-kudi-zvernutisya-yakscho-vi-potrebuyete-dopomogi-psikhologa
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27.06.2022 18:01 Ответить
А ви не розумієте, що проблема в іншому?
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27.06.2022 18:04 Ответить
Все воно. кацапська паскудина, розуміє
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27.06.2022 18:08 Ответить
А ти готовий відповісти за свої слова, чорноротий? Без доказів так когось кацапом називати - про тебе то багато говорить.
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27.06.2022 19:16 Ответить
Ви сумніваєтесь в злочинах русні?
Серйозно?
Чи комусь просто хочеться дещо прикрити.
В марафоні зараз дуже мало інформації про жертв війни, правда ж.
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27.06.2022 20:05 Ответить
В чому проблема? Були висунуті СЕРЙОЗНІ звинувачення щодо неї. З того, що я бачу в цій статті з її відповіді - вона вже збрехала про номери. Чому я тепер маю вірити хоч одному її слову з цієї статті? Потрібно розслідування, щоб не було маніпуляцій. А то тут вже ботва активно взялась її відмазувати, щось мені здається, що це і є план орди - показати, що українці об'єднались в захісті брехуна, і виставити нас саме такими.
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27.06.2022 19:14 Ответить
Вас ніхто не заставляє вірити чи не вірити, але краще із цим розбиратися вже після війни, аби не нашкодити...
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27.06.2022 22:55 Ответить
зеленая дебильная промоскавская власть. куда катится страна...
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27.06.2022 18:04 Ответить
Денісова добре прислужувала владі, але не достатньо., за це і поплатилась. У завгоспа і без того проблем, а тут ще омбудсмен робить такі заяви про сексуальні злочини рашистів. ФСБ звільнення її теж підтримало.
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27.06.2022 18:08 Ответить
Главноє - таваріща путєна не рассєрчать!
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27.06.2022 18:12 Ответить
Які убогі і дурнуваті. Знайшли крайню, Денісову. ОП це кубло ФСБешників. Тому все і так.
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27.06.2022 18:12 Ответить
Звільнення Денісової безсумнівно грає на руку москалям.Це видно неозброєним оком. Вони (путін), напевне, задоволено потирають руки.
Насторожує те, що рф ТЕПЕР, після 4-х місячної жорстокої війни проти України, змогла переконати більшість ВРУ у правильності прийняття такого рішення (звільнення Денісової). Тепер доказувати варварську поведінку російських солдат буде важко доказувати в міжнародних судах.
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27.06.2022 18:17 Ответить
Ви що , через війну забули , що ВРУ це щось середнє між Кілєю Котлетою, Данєю Гетьманцевим й Мар"янкою Безуглою ...
Й це я не переличів йще відвертих схемотозників й хабарників . Це умовно "порядні" депутати ...

Це називається "монобільшість" , а ВР закінчилась в 2019 році ...

Дивно тільки , що "людинка Шоколадного зайця" стільки років йще допрацювала на такий посаді !
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27.06.2022 19:10 Ответить
Денисова від Тимошенчихи.
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28.06.2022 01:00 Ответить
Українська Правда - це як Українська Православна Церква Московського Патріархату
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27.06.2022 18:42 Ответить
Требо розуміти , що це світова тенденція, що наши знання по злочинам на сексуальному грунті це лише вершина величезного айзбергу ...
Бо кожне звертання до органів правасуддя це повторне "згвалтування" . Стратегія жертв (я вже не беру за рахунок відомий стокгольмський сіндром-збочення) : не помста , не правосуддя , а викрислення з памяті .

Я кажу це відверто , бо маю відповідний сумний досвіт багаторічного спілкування з жертвами .

Сумний , що жодний випадок -- жодний (півторюю - жодний) не проходить без наслідків на десятиріччя . Якщо не на усе життя . Жінки втрачають на десятиріччя довіру до чоловіків . Вони не можуть підтримувати нормально статеві відносини . Причому , й ті які функціонально жодним чином не отримали наслідків .
Скажу навіть більше - навіть покарання гвалтівників діє на їх жертви дуже негативно . Й дуже несподіванним чином ...

Тому , це самий складний , самий непрогнозованний злочин !
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27.06.2022 18:43 Ответить
Позазаконне покарання гвалтівника діє на його жертву тільки позитивно. А коли гвалтівника карає суд, а жертва при цьому пройшла всі кола судового процесу (відкритого!), а ще й по ходу процеса "познайомилась" з родичами-знайомими гвалтівника, то тоді - так, наслідки цього будуть негативними.
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27.06.2022 22:40 Ответить
Dmytro news, про Наумова, Баканова, плівки Деркача, Дубінського, Енергоатом, Мебведчука, бабу Юлю, чому слуг випустили закордон, і кого Єрмак поставив замість незаконно звільненої омбудсменши: https://youtu.be/YaXoc5ukli4
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27.06.2022 18:45 Ответить
Цікаво, що за кроти мій пост в спам відправили. Аргументів немає? Але ж то все одно вилізе назовні. Краще випрати свої брудні штанці, ніж хтось вас потім заставить то зробити. А от що заспамили:
Так з інфи в цій статті вже можна переконатись в брехні Денісової. Загуглив номер психологічної допомоги Юнісеф - він як з квітня був один, так і далі один і той самий, висить на сайті обундсена. (а вона говорить про декілька номерів, щоб відвести увагу від озвучених звинувачень. А ось цей номер при заснуванні лінії (на сайт обундсмена можете самі зайти перевірити, що він той самий): https://sud.ua/ru/news/obshchestvo/235261-kudi-zvernutisya-yakscho-vi-potrebuyete-dopomogi-psikhologa
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27.06.2022 18:53 Ответить
їди на *** , чмо кацапське!!!!!!
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27.06.2022 19:59 Ответить
1. - "З 01 квітня за підтримки ЮНІСЕФ розпочала свою роботу
спеціальна телефонна лінія Уповноваженого для надання психологічної допомоги." Тобто - це не просто номер - це багатоканальний звязок, по одному номеру - може бути ОДНОЧАСНО багато телефоних розмов!
2. - "З 01 квітня на лінії працюють 5 професійних психологів." Після 01 квітня кількість могла тількі збільшитися!!!
3. - "З 01 квітня за два тижні роботи для одержання допомоги на неї зателефонувало
понад 400 осіб" Але ж ні як не 92 особи
4. - Є ще -"Гаряча лінія:
0800-50-17-20 (Безкоштовно)"

Мінімум - ти є падлюча заслана істота
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27.06.2022 20:15 Ответить
підготовка ОП і Блазня до завуалюванння злочинів москалів! Прелюдія до підписання капітуляції!
групу зрадників за головуваннням Деркача "розкрили" - ніхто ж не здивувався.
А якщо розкриють такуж групу із головуванням Єрмака? теж СБУ подаватиме це як якусь новину?
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27.06.2022 19:03 Ответить
Колишній дитячий омбудсмен Кулеба звинувачує Денісову - 27 квітня ц. р. Микола Кулеба, колишній дитячий омбудсмен, звинуватив п. Денисову в тому, що вона надала інформацію окупантам про переховування 58 дітей у Херсоні, і нібито після цього окупанти вивезли їх до Криму. https://meest-online.com/news/policy-news/denysovu-zvilnyly-z-posady-ukrajinskoji-ombudsvumen/
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27.06.2022 19:08 Ответить
эта гнида помогла вовку завалить суд реформу, оно должна сидеть в тюрме
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27.06.2022 19:16 Ответить
Денисова - 100% порядочный человек. Это видно хотя бы из того, что она не подошла зелёным мошенникам...
СМотрите кого зеленский отстранил:
крутых дипломатои..- международных авторитетов
Крутого разведчика Василия Бурбу - чьей операции аплодировали все разведки мира.
посадил Юлю-Яну-АНтоненко...обвинения нет - подозрение не снято.
Обвинения нет - подозрение не снято - сидит комбат Семенченко (рвётся на фронт - его не пускают)
Обвинения нет - подозрение не снято - отбил Николаев у орков подсудимый неясно за что генерал Марченко (это не комедия ?)
ДЕнисову вот уволил... за то, что говорила правду...доносила до мира ужас мордора...

КАк видим: враги Офиса Прйобов - патриоты и профессионалы, которые не дали бы УКоаине петлять в сторону х**ла... Такие люди зеле не нужны. А нужны ему уроды тищенки, арахамии и прочие спирохеты.
ВЕдь совершенно понятно то, что они предъявляют Денисовой паскудно тупой повод снять её, чтоб не сердить х**ла...Обратите внимание "А чем докажете" - это 100% лубянский нарратив.
Но мы ж ним воюем! - воскликнете вы . О! Видать не все из нас хотят с ним воевать.
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27.06.2022 19:43 Ответить
Денисову звільнили з порушенням Конституції.
Але ж це не вперше коли гарант дозволяє собі витирати ноги в основний закон.
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27.06.2022 20:07 Ответить
Денисова может быть хоть чертом, но в данном случае она права.
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27.06.2022 20:22 Ответить
..обьясните ей,не надо потерпевшей обращаться,государство обязано защищать,искать,и т д и тп,включите tv current time там в заставках обьясняют для тупых суть
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27.06.2022 19:49 Ответить
Підтримую Денісову у всьому!!! Зелені рашисти бійтеся, українці люті!
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27.06.2022 20:14 Ответить
Не спросила у єрмака дозволу. У нас все повинно бути тільки красиво, а вы про згвалтування. Ех... Чи прийде час їх наказувати...
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27.06.2022 21:13 Ответить
У кого правды больше, тот и сильнее.
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27.06.2022 22:37 Ответить
Reshaetsya SRAZY 2 voprosa : 1) Yvol"nenie NEYGODNOGO ( cherez gryaz" na Denisovy so STORONI OP ) , 2) Otbelivautsya rashisti ( vipolnyaetsya ZADANIE kremlya ). Takoe oshyshenie , chto vo vlasti - odni predateli na zarplate y pytina i agenti pytina ! To, chto Ykraina vouet , v etom ABSOLUTNO net zaslygi vlasti, ETO zaslyga naroda, armii i Zapada. Vlast" ne sdala strany TOL"KO lish" potomy , chto oni PANICHESKI BOYATSYA za svou jizn", potomy, kak ZNAUT, chto mogyt ne yspet" ydrat", a ydirat" im tol"ko v rashky, na Zapade ix prosto bydyt sydit" i otnimyt VSE nagrablennoe.
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28.06.2022 00:05 Ответить
Ты что, не можешь выставить в телефоне второй язык?
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28.06.2022 00:19 Ответить
Погоджуюсь з тим, що Денисова робила вірно, доносячи до світу інформацію про злочини росіян. Але мені дуже не сподобалось, як вона написала про дівчаток - трійняток з Харкова, що їх згвалтували. Така інформація є дуже делікатною, трійнят у Харкові, напевно, такого віку, більше не має. Тобто, Денисова, фактично, розповіла хоч і без прізвищ історію конкретних впізнаваних дітей. Тобто все місто після війни буде знати таку інформацію про них, яку вони б не хотіли робити відомою. Навіть, якщо вони переїдуть в інше місце проживання, інформація теж поїде за ними: надто помітні такі діти.
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28.06.2022 00:40 Ответить
Подібних жаливих випадків було більше, ніж можна уявити.
Звісно, потерпілі від наруги-не можуть признатись.
Таке у нас...
Тому що, слідчі почнуть розпитувати, смакувати подробності насилля.
А жінку, чи дівчину - потрібно було просто підтримати.
Щоб не наробила дурниць.
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28.06.2022 02:44 Ответить
Денісова також багато говорила про полонених Азовців. Зараз про них влада мовчить.
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28.06.2022 02:50 Ответить
Якого це?
Якийсь збоченець хоче почути те, що творили з жінками чи дітьми?
Фізична, психічна травма. Це жах.
Замість підтримки - розказуй,шо було...
*****
Не можна так.
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28.06.2022 03:09 Ответить
Не знаю і не хочу знати, що у тій зеленій вигрібній ямі відбувається, бо це одне кодло, яке крутить Україною на біду.
А два мої звернення до Уповноваженої Денисової залишились без відповіді. Мені така влада непотрібна!
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28.06.2022 04:35 Ответить
Денисова не збільшила, а зменшила кількість злочинів скоєних московитами. Справа в тому,що прокуратура, поліція та інша куча силовиків не фіксували і не розслідували, і не мають бажання розслідувати всі злочини рашистів. З часом все воно вийде назовні і ми побачимо, що кількість злочинів буде на порядок більшими. Отримавши розголос злочинів в північних областях України, московити в інших областях свої злочини почали приховувати.
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28.06.2022 07:10 Ответить
"дело Денисовой"-это история метаморфоза латентных сепаратистов в активных коллаборационистов ,открыто выступивших на защиту врага
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28.06.2022 13:03 Ответить
 
 