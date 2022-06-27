Если жертвы изнасилований со стороны оккупантов не обращаются к стражам порядка, об этом все равно нужно говорить. Я не обнародовала ни одного факта без разрешения, - Денисова

Бывшая Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова утверждает, что говорила правду, сообщая обществу о массовых изнасилованиях, которые рашисты совершали на оккупированных территориях.

Об этом она сказала в комментарии Цензор.НЕТ, реагируя на статью "Украинской правды", в которой утверждается, что многие из озвученных Денисовой фактов сексуального насилия в отношении детей были ложными.

Озвученные в статье факты исключительно из анонимных источников она называет заказом, "чьим-то личным мнением", "очень плохо пахнущим".

Денисова объяснила, что предоставляла правоохранителям ту информацию, которая поступала в качестве обращения в Офис омбудсмена. Однако горячая линия ЮНИСЕФ, по ее словам, преследует цель прежде всего психологической поддержки, когда жертва не хочет обращаться к правоохранителям.

"Я делала свою работу: доносила ту информацию, которую получила из разных источников, в том числе от психологов, работавших на линии психологической поддержки ЮНИСЕФ. Они предоставляли только ту информацию, на обнародование которой дали согласие, ни слова меньше или больше", - говорит она и напоминает, что о массовых изнасилованиях независимо от нее говорят другие институты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Увольнение Денисовой подрывает независимость института омбудсмена, - мониторинговая миссия ООН

"Директор Департамента войны Офиса Генерального прокурора Юрий Белоусов также говорит о массовых изнасилованиях со стороны оккупантов. Прамила Паттен, заместитель Генерального секретаря ООН, специальный представитель по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта. Она в своем выступлении на Совбезе ООН 6 июня говорила, что к Мониторинговой миссии ООН обратилось 124 человека касательно изнасилований и насилия, из них - 49 мальчиков. То есть об этом говорила не только я", - отметила экс-Омбудсмен.

По словам Денисовой, она пользовалась международным опытом и опытом работы с жертвами насилия во время войны в Боснии и Герцеговине: "Не я виновата, что жертвы не хотят идти в правоохранительные органы. Когда я встречалась с Верховным комиссаром по правам человека Европейского Союза Дуней Миятович (она сама из Боснии), она подтвердила такой опыт. Она настаивала, что нужно информировать общество о военных преступлениях, даже если жертвы не обращаются к правоохранителям. Во время войны и геноцида в Боснии также происходили массовые изнасилования, включая мужчин и детей. И некоторые жертвы признались через 5 или через 30 лет. Жертвам нужно время.

Поэтому я действовала в соответствии с европейскими резолюциями. В частности, в резолюции Европейского парламента от 19 мая речь идет о том, что Россия совершает на территории Украины сексуальные преступления, и это - часть ее военной тактики в войне против Украины. Там отмечено, что Комиссии, созданной 4 марта решением Совета по правам человека ООН, и Международному уголовному суду нужно мониторить все источники, включая социальные сети, для того, чтобы выйти на жертв насилия. Там это четко написано.

ПАСЕ также постановила, что государства, в которые бегут жертвы войны и военного насилия, обязаны обеспечить женщинам право на аборт, независимо от национального законодательства. Так скажите, нет насилия? Такая помощь действительно пригодилась девочке-подростку в Польше.

Во всех случаях мы советовали жертвам обращаться к стражам порядка. Но человек сам выбирает, ведь это значит вернуться мысленно к преступлению и снова пережить эту трагедию. Прамила Паттен хотела, чтобы на базе Офиса омбудсмена были созданы офисы доверия, в которые могли бы обратиться потерпевшие и дать показания один-единственный раз, чтобы больше их не беспокоили. Каждая жертва нуждается в работе с психоаналитиками, а иногда и с психиатрами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лубинец вместо Денисовой: в Раду внесли предложение о новом омбудсмене

Обвинения в том, что часть представленной ею информации - удивительная. Горячая линия ЮНИСЕФ была многоканальной, тогда как в обвинениях речь идет, вероятно, о звонках на один номер: "Откуда они взяли эту цифру в 92 звонка? Автор этого заказного текста сотрудничал с кем-то из правоохранительных органов, которые автору статьи рассказали о том, что они якобы понимали. Однако горячая линия психологической поддержки ЮНИСЕФ не имела единого номера, номера были разные. Но они выхватили то, что им захотелось выхватить".

Также Денисова имеет вопросы к качеству расследования информации, которую она, как омбудсмен, предоставила Офису Генпрокурора.

"На допросы я ходила несколько раз, и не только относительно информации, которую обсуждают в статье. И я, в частности, следователям Офиса Генерального прокурора задавала вопрос: почему они ничего не делали с некоторыми посланными нами материалами? А мы посылали все обращения, которые поступали непосредственно к Уполномоченному.

Например, я хотела бы знать, как расследуется информация, поступившая 8 апреля от находившегося в Польше гражданина. Он приложил видео по десяткам детей, которые были после изнасилований с выбитыми зубами эвакуированы в Польшу. Мы сразу эту информацию направили в Генпрокуратуру. На допросе перед отставкой я напомнила им об этой информации, но никто из следователей не знал об этом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Денисова будет обжаловать в суде свое увольнение с должности Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека

Денисова подчеркнула, что именно обнародование массовых зверств российских оккупантов в Украине заставило многих европейских партнеров серьезнее отнестись к опасности, исходящей от России: "Когда мы приезжали в страны, от которых зависит принятие решения о поставке нам вооружения. Скажем, когда я выступала в Комитете по международным делам в парламенте Италии, на меня смотрели явно устало, но, когда я доказывала эту страшную информацию, то они начали просыпаться. И поэтому нужно говорить".

Денисова связывает появление этих обвинений с конфликтом с Офисом Президента: "В процессе работы Омбудсменом в условиях войны мне было тяжело сотрудничать с Офисом Президента и другими государственными органами. Я пыталась сотрудничать, но у них было другое видение относительно меня и моей независимой позиции. Напомню, наша аккредитация как независимого института была подтверждена и ООН, и GANHRI.

Когда началось широкомасштабное российское наступление, то я, как Уполномоченная, поставила перед собой цели делать все возможное, чтобы осуществлять общественный контроль по защите человека и гражданина, фиксировать и информировать общество о преступлениях. Омбудсмен доводит до международного сообщества информацию об этих преступлениях в соответствии с международным гуманитарным правом, четырьмя Женевскими конвенциями, протоколами к ним".

Денисова предполагает, что именно ее деятельность заставила власть больше говорить про преступления рашистов: "Я очень благодарна властям за то, что они начали делать то, что я делала с 24 февраля. Они начали говорить об изнасилованиях и других формах насилия, начали говорить о принудительной депортации наших граждан. Мы добились, что власти наконец признали тот факт, что более 270 тысяч детей вывезены в российскую федерацию. Я все это время единственная об этом говорила".