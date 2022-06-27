Если жертвы изнасилований со стороны оккупантов не обращаются к стражам порядка, об этом все равно нужно говорить. Я не обнародовала ни одного факта без разрешения, - Денисова
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Бывшая Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова утверждает, что говорила правду, сообщая обществу о массовых изнасилованиях, которые рашисты совершали на оккупированных территориях.
Об этом она сказала в комментарии Цензор.НЕТ, реагируя на статью "Украинской правды", в которой утверждается, что многие из озвученных Денисовой фактов сексуального насилия в отношении детей были ложными.
Озвученные в статье факты исключительно из анонимных источников она называет заказом, "чьим-то личным мнением", "очень плохо пахнущим".
Денисова объяснила, что предоставляла правоохранителям ту информацию, которая поступала в качестве обращения в Офис омбудсмена. Однако горячая линия ЮНИСЕФ, по ее словам, преследует цель прежде всего психологической поддержки, когда жертва не хочет обращаться к правоохранителям.
"Я делала свою работу: доносила ту информацию, которую получила из разных источников, в том числе от психологов, работавших на линии психологической поддержки ЮНИСЕФ. Они предоставляли только ту информацию, на обнародование которой дали согласие, ни слова меньше или больше", - говорит она и напоминает, что о массовых изнасилованиях независимо от нее говорят другие институты.
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"Директор Департамента войны Офиса Генерального прокурора Юрий Белоусов также говорит о массовых изнасилованиях со стороны оккупантов. Прамила Паттен, заместитель Генерального секретаря ООН, специальный представитель по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта. Она в своем выступлении на Совбезе ООН 6 июня говорила, что к Мониторинговой миссии ООН обратилось 124 человека касательно изнасилований и насилия, из них - 49 мальчиков. То есть об этом говорила не только я", - отметила экс-Омбудсмен.
По словам Денисовой, она пользовалась международным опытом и опытом работы с жертвами насилия во время войны в Боснии и Герцеговине: "Не я виновата, что жертвы не хотят идти в правоохранительные органы. Когда я встречалась с Верховным комиссаром по правам человека Европейского Союза Дуней Миятович (она сама из Боснии), она подтвердила такой опыт. Она настаивала, что нужно информировать общество о военных преступлениях, даже если жертвы не обращаются к правоохранителям. Во время войны и геноцида в Боснии также происходили массовые изнасилования, включая мужчин и детей. И некоторые жертвы признались через 5 или через 30 лет. Жертвам нужно время.
Поэтому я действовала в соответствии с европейскими резолюциями. В частности, в резолюции Европейского парламента от 19 мая речь идет о том, что Россия совершает на территории Украины сексуальные преступления, и это - часть ее военной тактики в войне против Украины. Там отмечено, что Комиссии, созданной 4 марта решением Совета по правам человека ООН, и Международному уголовному суду нужно мониторить все источники, включая социальные сети, для того, чтобы выйти на жертв насилия. Там это четко написано.
ПАСЕ также постановила, что государства, в которые бегут жертвы войны и военного насилия, обязаны обеспечить женщинам право на аборт, независимо от национального законодательства. Так скажите, нет насилия? Такая помощь действительно пригодилась девочке-подростку в Польше.
Во всех случаях мы советовали жертвам обращаться к стражам порядка. Но человек сам выбирает, ведь это значит вернуться мысленно к преступлению и снова пережить эту трагедию. Прамила Паттен хотела, чтобы на базе Офиса омбудсмена были созданы офисы доверия, в которые могли бы обратиться потерпевшие и дать показания один-единственный раз, чтобы больше их не беспокоили. Каждая жертва нуждается в работе с психоаналитиками, а иногда и с психиатрами".
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Обвинения в том, что часть представленной ею информации - удивительная. Горячая линия ЮНИСЕФ была многоканальной, тогда как в обвинениях речь идет, вероятно, о звонках на один номер: "Откуда они взяли эту цифру в 92 звонка? Автор этого заказного текста сотрудничал с кем-то из правоохранительных органов, которые автору статьи рассказали о том, что они якобы понимали. Однако горячая линия психологической поддержки ЮНИСЕФ не имела единого номера, номера были разные. Но они выхватили то, что им захотелось выхватить".
Также Денисова имеет вопросы к качеству расследования информации, которую она, как омбудсмен, предоставила Офису Генпрокурора.
"На допросы я ходила несколько раз, и не только относительно информации, которую обсуждают в статье. И я, в частности, следователям Офиса Генерального прокурора задавала вопрос: почему они ничего не делали с некоторыми посланными нами материалами? А мы посылали все обращения, которые поступали непосредственно к Уполномоченному.
Например, я хотела бы знать, как расследуется информация, поступившая 8 апреля от находившегося в Польше гражданина. Он приложил видео по десяткам детей, которые были после изнасилований с выбитыми зубами эвакуированы в Польшу. Мы сразу эту информацию направили в Генпрокуратуру. На допросе перед отставкой я напомнила им об этой информации, но никто из следователей не знал об этом".
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Денисова подчеркнула, что именно обнародование массовых зверств российских оккупантов в Украине заставило многих европейских партнеров серьезнее отнестись к опасности, исходящей от России: "Когда мы приезжали в страны, от которых зависит принятие решения о поставке нам вооружения. Скажем, когда я выступала в Комитете по международным делам в парламенте Италии, на меня смотрели явно устало, но, когда я доказывала эту страшную информацию, то они начали просыпаться. И поэтому нужно говорить".
Денисова связывает появление этих обвинений с конфликтом с Офисом Президента: "В процессе работы Омбудсменом в условиях войны мне было тяжело сотрудничать с Офисом Президента и другими государственными органами. Я пыталась сотрудничать, но у них было другое видение относительно меня и моей независимой позиции. Напомню, наша аккредитация как независимого института была подтверждена и ООН, и GANHRI.
Когда началось широкомасштабное российское наступление, то я, как Уполномоченная, поставила перед собой цели делать все возможное, чтобы осуществлять общественный контроль по защите человека и гражданина, фиксировать и информировать общество о преступлениях. Омбудсмен доводит до международного сообщества информацию об этих преступлениях в соответствии с международным гуманитарным правом, четырьмя Женевскими конвенциями, протоколами к ним".
Денисова предполагает, что именно ее деятельность заставила власть больше говорить про преступления рашистов: "Я очень благодарна властям за то, что они начали делать то, что я делала с 24 февраля. Они начали говорить об изнасилованиях и других формах насилия, начали говорить о принудительной депортации наших граждан. Мы добились, что власти наконец признали тот факт, что более 270 тысяч детей вывезены в российскую федерацию. Я все это время единственная об этом говорила".
Пожалуйста, подождите...
при всій неоднозначності особи Денисової -це просто травля з боку ОП(дЄрмак) : так і до мишей доїбатися можна (як в тому анекдоті)-відверта заказуха і прогиб під москву! Тепер і трагедії в Бучі -Ірпені- можна вважати за фальсифікації зі сторони ЗСУ!!!!
Це досить поширене явище коли згвалтовані не хочуть розголосу.
І це не значить, що рашисти не скоювали цих злочинів.
сейчас эти ребята воюют на востоке и спуску не дают кацапам - СМЕРТЬ КАЦАПАМ !!!
Денисова:
"На допити я ходила декілька разів, і не лише щодо інформації, яку обговорюють в статті.
І я зокрема слідчим Офісу Генерального прокурора ставила питання, чому вони нічого не робили з деякими надісланими намим матеріалами.
А ми надсилали всі звернення, які надходили безпосередньо до Уповноваженого.
Наприклад, я хотіла б знати, як розслідується інформація, що надійшла 8 квітня від громадянина, який перебував у Польщі.
Він доклав відео щодо десятків дітей, які були після зґвалтувань з вибитими зубами евакуйовані до Польщі. Ми одразу цю інформацію надіслали до Генпрокуратури.
На допиті перед моєю відставкою я нагадала їм про цю інформацію, але ніхто зі слідчих не знав про це".
Джерело: https://censor.net/ua/n3350551
"Коли ми приїжджали до країн, від яких залежить прийняття рішення щодо постачання нам озброєння.
Скажімо, коли я виступала у Комітеті з міжнародних справ у парламенті Італії, то на мене дивилися явно втомлено, але коли я доводила цю страшну інформацію, то вони почали прокидатися.
І тому потрібно говорити".
Джерело: https://censor.net/ua/n3350551
Ну камон, тепер москалі потирають руки і кажуть, що абсолютно всі факти згвалтувань брехня!
Кацапи хоч і кончені але задивлятись на дідів по 60 - 70 х років це вже якосбь перебор.
Кацапам краще антифризу випити чи денатурату з боярою, щоб по шарам вдарило.
Але і Зе владі не подобається розголос і з тими згвалтуваннями що є, бо зайвий раз підкресляє
той факт що Південь України Зе здав (чи по домовленості, чи по своєму циркацтву)
https://tsn.ua/lady/psychologia/otnosheniya/hto-takiy-ab-yuzer-i-yak-yogo-rozpiznati-1104150.html
Серйозно?
Чи комусь просто хочеться дещо прикрити.
В марафоні зараз дуже мало інформації про жертв війни, правда ж.
Насторожує те, що рф ТЕПЕР, після 4-х місячної жорстокої війни проти України, змогла переконати більшість ВРУ у правильності прийняття такого рішення (звільнення Денісової). Тепер доказувати варварську поведінку російських солдат буде важко доказувати в міжнародних судах.
Й це я не переличів йще відвертих схемотозників й хабарників . Це умовно "порядні" депутати ...
Це називається "монобільшість" , а ВР закінчилась в 2019 році ...
Дивно тільки , що "людинка Шоколадного зайця" стільки років йще допрацювала на такий посаді !
Бо кожне звертання до органів правасуддя це повторне "згвалтування" . Стратегія жертв (я вже не беру за рахунок відомий стокгольмський сіндром-збочення) : не помста , не правосуддя , а викрислення з памяті .
Я кажу це відверто , бо маю відповідний сумний досвіт багаторічного спілкування з жертвами .
Сумний , що жодний випадок -- жодний (півторюю - жодний) не проходить без наслідків на десятиріччя . Якщо не на усе життя . Жінки втрачають на десятиріччя довіру до чоловіків . Вони не можуть підтримувати нормально статеві відносини . Причому , й ті які функціонально жодним чином не отримали наслідків .
Скажу навіть більше - навіть покарання гвалтівників діє на їх жертви дуже негативно . Й дуже несподіванним чином ...
Тому , це самий складний , самий непрогнозованний злочин !
Так з інфи в цій статті вже можна переконатись в брехні Денісової. Загуглив номер психологічної допомоги Юнісеф - він як з квітня був один, так і далі один і той самий, висить на сайті обундсена. (а вона говорить про декілька номерів, щоб відвести увагу від озвучених звинувачень. А ось цей номер при заснуванні лінії (на сайт обундсмена можете самі зайти перевірити, що він той самий): https://sud.ua/ru/news/obshchestvo/235261-kudi-zvernutisya-yakscho-vi-potrebuyete-dopomogi-psikhologa
спеціальна телефонна лінія Уповноваженого для надання психологічної допомоги." Тобто - це не просто номер - це багатоканальний звязок, по одному номеру - може бути ОДНОЧАСНО багато телефоних розмов!
2. - "З 01 квітня на лінії працюють 5 професійних психологів." Після 01 квітня кількість могла тількі збільшитися!!!
3. - "З 01 квітня за два тижні роботи для одержання допомоги на неї зателефонувало
понад 400 осіб" Але ж ні як не 92 особи
4. - Є ще -"Гаряча лінія:
0800-50-17-20 (Безкоштовно)"
Мінімум - ти є падлюча заслана істота
групу зрадників за головуваннням Деркача "розкрили" - ніхто ж не здивувався.
А якщо розкриють такуж групу із головуванням Єрмака? теж СБУ подаватиме це як якусь новину?
СМотрите кого зеленский отстранил:
крутых дипломатои..- международных авторитетов
Крутого разведчика Василия Бурбу - чьей операции аплодировали все разведки мира.
посадил Юлю-Яну-АНтоненко...обвинения нет - подозрение не снято.
Обвинения нет - подозрение не снято - сидит комбат Семенченко (рвётся на фронт - его не пускают)
Обвинения нет - подозрение не снято - отбил Николаев у орков подсудимый неясно за что генерал Марченко (это не комедия ?)
ДЕнисову вот уволил... за то, что говорила правду...доносила до мира ужас мордора...
КАк видим: враги Офиса Прйобов - патриоты и профессионалы, которые не дали бы УКоаине петлять в сторону х**ла... Такие люди зеле не нужны. А нужны ему уроды тищенки, арахамии и прочие спирохеты.
ВЕдь совершенно понятно то, что они предъявляют Денисовой паскудно тупой повод снять её, чтоб не сердить х**ла...Обратите внимание "А чем докажете" - это 100% лубянский нарратив.
Но мы ж ним воюем! - воскликнете вы . О! Видать не все из нас хотят с ним воевать.
Але ж це не вперше коли гарант дозволяє собі витирати ноги в основний закон.
Звісно, потерпілі від наруги-не можуть признатись.
Таке у нас...
Тому що, слідчі почнуть розпитувати, смакувати подробності насилля.
А жінку, чи дівчину - потрібно було просто підтримати.
Щоб не наробила дурниць.
Якийсь збоченець хоче почути те, що творили з жінками чи дітьми?
Фізична, психічна травма. Це жах.
Замість підтримки - розказуй,шо було...
*****
Не можна так.
А два мої звернення до Уповноваженої Денисової залишились без відповіді. Мені така влада непотрібна!