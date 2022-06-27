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Зеленский об ударе оккупантов по Кременчугу: В ТРЦ было более тысячи гражданских, количество жертв невозможно представить. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар оккупантов по Кременчугу на Полтавщине.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты ударили ракетами по торговому центру, где находилось более тысячи гражданских. ТРЦ горит, спасатели занимаются тушением пожара, количество жертв невозможно даже вообразить.
Никакой опасности для русской армии. Никакой стратегической ценности. Лишь попытка людей жить нормальной жизнью, что так злит оккупантов.
Россия продолжает вымещать свое бессилие на обычных гражданах. Надеяться на адекватность и человечность с ее стороны бесполезно", – говорится в сообщении.
В сети опубликована видеозапись с места удара оккупантов.
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+85 Paul Foxen
показать весь комментарий27.06.2022 17:23
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+45 Алекс Меркурий
показать весь комментарий27.06.2022 17:26
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от бессилия справиться с ВСУ, бьют по гражданским объектам. Чтобы посеять террор и панику у населения.
Типичная ублюдочная рашисткая тактика.
Ми воюємо з террористами і це їх звичайна тактика.
Правда зараз, в заручниках не пасажири літака чи автобуса, а ціла країна.
Харошій рускій - мертвий рускій !!!