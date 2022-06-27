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Зеленский об ударе оккупантов по Кременчугу: В ТРЦ было более тысячи гражданских, количество жертв невозможно представить. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кременчук

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар оккупантов по Кременчугу на Полтавщине.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты ударили ракетами по торговому центру, где находилось более тысячи гражданских. ТРЦ горит, спасатели занимаются тушением пожара, количество жертв невозможно даже вообразить.

Никакой опасности для русской армии. Никакой стратегической ценности. Лишь попытка людей жить нормальной жизнью, что так злит оккупантов.

Россия продолжает вымещать свое бессилие на обычных гражданах. Надеяться на адекватность и человечность с ее стороны бесполезно", – говорится в сообщении.

В сети опубликована видеозапись с места удара оккупантов.

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Топ комментарии
+85
якщо навіть після оцієї юхні ми не будемо бити по території рф, то ми просто зникнемо
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27.06.2022 17:23
+60
А вы еще не поняли? Гражданские и есть самая главная цель террориста *****. Весь мир воспитал кремлевского террориста и садился с ним за стол переговоров именно после ударов по гражданским обьектам с множеством жертв. Не ведите переговоры с террористами и не идите с ними на уступки- етот закон кровью написан.
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27.06.2022 17:29
+45
РФ понимает,что войну проиграла,вот и гатят по всему,что можно.По моему городку за 4 месяца войны выпустили более 40 крылатых ракет...Но сейчас почти все сбивают.Нужно больше ПВО и противоракетной обороны...Слава Украине!Смерть москалям!
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27.06.2022 17:26
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нет, ну каковы ублюдки то, а?
от бессилия справиться с ВСУ, бьют по гражданским объектам. Чтобы посеять террор и панику у населения.
Типичная ублюдочная рашисткая тактика.
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27.06.2022 19:59 Ответить
Що Вас дивує?
Ми воюємо з террористами і це їх звичайна тактика.
Правда зараз, в заручниках не пасажири літака чи автобуса, а ціла країна.
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27.06.2022 21:12 Ответить
Зеленський гнида не пізди, а відповідай 10кратно! По Криму по бєдгороду по Мінську похер! Відповідай лошара!
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27.06.2022 20:47 Ответить
твари.
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28.06.2022 08:19 Ответить
А почему в западных СМИ новость была размещена за много часов до удара? Проверяйте - убеждайтесь. Очередная постанова от ВСУ и иже с ними.
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28.06.2022 15:56 Ответить
специально позднее заходишь чтобы свой грязный спам оставить?
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28.06.2022 20:17 Ответить
Мокшу не треба карати - мокшу треба знищувати !!!

Харошій рускій - мертвий рускій !!!
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10.07.2022 22:52 Ответить
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