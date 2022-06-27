Из-за санкций у предприятий ВПК России отсутствуют сотни наименований импортных комплектующих для самолетов, - ГУР

Российские предприятия военно-промышленного комплекса столкнулись с отсутствием импортных комплектующих для ремонта, обслуживания самолетов серии "Ан", "Ил", "Ту".

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны, передает Цензор.НЕТ.

Украинской разведкой получены материалы служебной переписки от 20 июня между командованием 8 авиационной дивизии особого назначения (Чкаловский, Московская обл.) с руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса, осуществляющих производство, ремонт и обслуживание самолетов серии "Ан", "Ил" и "Ту" разных типов и назначения. Командование 8 АД ОСП обеспокоено отсутствием импортных комплектующих для ремонта, обслуживания самолетов серии "Ан", "Ил" и "Ту".

Приводится дефицит запчастей по каждому типу самолетов:

Ил-96-400vvip - 114 наименований импортных комплектующих производства Германии, Франции, США, Великобритании, Украины, Нидерландов;

Ил-62 - 8 наименований импортных комплектующих производства США;

Ил-76МД - 6 наименований импортных комплектующих производства США, Украины;

Ил-18 - 1 наименование импортного комплектующего производства Украины;

Ту-214 - 71 наименование импортных комплектующих производства Франции, США, Великобритании, Украины, Китая, Японии, Чехии, Нидерландов, Германии;

Ту-154 - 39 наименований импортных комплектующих производства Франции, США, Великобритании, Украины;

Ту-134 - 9 наименований импортных используется для производства США, Украины.

Среди комплектующих и систем, которые перестали поставляться в РФ после введения санкций, системы посадки по маякам, детекторы дыма, метеолокаторы, радиолокационные системы, навигационные системы и даже кофеварки с микроволновками.

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