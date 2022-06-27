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Из-за санкций у предприятий ВПК России отсутствуют сотни наименований импортных комплектующих для самолетов, - ГУР

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

рф,літак,впк

Российские предприятия военно-промышленного комплекса столкнулись с отсутствием импортных комплектующих для ремонта, обслуживания самолетов серии "Ан", "Ил", "Ту".

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны, передает Цензор.НЕТ.

Украинской разведкой получены материалы служебной переписки от 20 июня между командованием 8 авиационной дивизии особого назначения (Чкаловский, Московская обл.) с руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса, осуществляющих производство, ремонт и обслуживание самолетов серии "Ан", "Ил" и "Ту" разных типов и назначения. Командование 8 АД ОСП обеспокоено отсутствием импортных комплектующих для ремонта, обслуживания самолетов серии "Ан", "Ил" и "Ту".

Приводится дефицит запчастей по каждому типу самолетов:

  • Ил-96-400vvip - 114 наименований импортных комплектующих производства Германии, Франции, США, Великобритании, Украины, Нидерландов;
  • Ил-62 - 8 наименований импортных комплектующих производства США;
  • Ил-76МД - 6 наименований импортных комплектующих производства США, Украины;
  • Ил-18 - 1 наименование импортного комплектующего производства Украины;
  • Ту-214 - 71 наименование импортных комплектующих производства Франции, США, Великобритании, Украины, Китая, Японии, Чехии, Нидерландов, Германии;
  • Ту-154 - 39 наименований импортных комплектующих производства Франции, США, Великобритании, Украины;
  • Ту-134 - 9 наименований импортных используется для производства США, Украины.

Среди комплектующих и систем, которые перестали поставляться в РФ после введения санкций, системы посадки по маякам, детекторы дыма, метеолокаторы, радиолокационные системы, навигационные системы и даже кофеварки с микроволновками.

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Топ комментарии
+16
Так выглядят похороны российского солдата Ивана Бучнева. Вот в такой коробке он вернулся домой.

Ну по богатому, не в пакете, уже нарядно
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27.06.2022 17:47
+7
улыбают мокшанские ******** с животами за 100 кг ))
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27.06.2022 17:49
+6
или один йух
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27.06.2022 18:05
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Так выглядят похороны российского солдата Ивана Бучнева. Вот в такой коробке он вернулся домой.

Ну по богатому, не в пакете, уже нарядно
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27.06.2022 17:47 Ответить
улыбают мокшанские ******** с животами за 100 кг ))
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27.06.2022 17:49 Ответить
Це сироти! А сиріт не можна на війну надсилати. От і займаються відправкою "не сиріт" до м'ясорубки.
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27.06.2022 18:07 Ответить
Мабуть приїхала лише голова.
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27.06.2022 17:57 Ответить
или один йух
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27.06.2022 18:05 Ответить
Типа на гроб жалко, Ваню хоронили в скворечнике
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27.06.2022 18:35 Ответить
красивая коробоЧка,хуйлопаске ее поставят на телевизор,и рядом портер ху*ла,композиция сцуль и марадер....
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27.06.2022 19:39 Ответить
Березовое полено в помощь. Вам умельцы типа якутского скульптора выстругают любые детали. Все равно у экипажа такие же деревянные мозги...
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27.06.2022 17:49 Ответить
На боевые самолеты они наскребут . А чем там по Руси быдло передвигается, ***** уже давно насрать
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27.06.2022 17:56 Ответить
Ну, судячи з того, що українські ВПС вже знов почали приймати участь в штурмовці передових порядків рашкованів, а також в ударах по близькому тилу рашкованів - рашковани вже не можуть наскрести літаків та пілотів навіть на повноцінне патрулювання фронту.
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27.06.2022 18:09 Ответить
Против ТУ-160, Ту-22 и пр. надо не штурмовики а истребители
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27.06.2022 18:14 Ответить
Во Буданов трудится - в поте лица снабжает секретной информацией...
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27.06.2022 18:16 Ответить
Через розголос провалилась схема реекспорту російської нафти через Грузію під виглядом казахстанської.
Про це повідомив опозиційний телеканал Mtavari -"Грузинська сторона має намір змінити походження вантажу і відправити його до Європи як нафтову продукцію з Казахстану, а курирують ситуацію навколо танкера наближені до олігарха Бідзіні Іванішвілі особи - Уча Мамацашвілі та Григол Лілуашвілі."
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27.06.2022 18:17 Ответить
Да насрать. Нужно наносить удары по рашистским заводам и аэродромам. Чтобы на собаках выродки нацистские до конца века ездили
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27.06.2022 18:19 Ответить
Чим?
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27.06.2022 18:21 Ответить
Это хорошо что Россия не может найти импортозамещение. А как же Россияне думали начинать войну? Или санкции не введут ? И все сойдет с рук. Они же это всего не ожидали. Вот в чем провалы которые сам Путин и не предусмотрел. Надеялся что сойдет с рук. От России все зависимы его газом -это утверждение Путина вот это ему и развязало руки к войне.
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27.06.2022 18:34 Ответить
Мог бы и в спичечной поместиться)
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27.06.2022 18:55 Ответить
Найбільше комплектуючих не вистачає на vip-літак Іл-96-400vvip - це літак оленевода шойгу
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27.06.2022 20:04 Ответить
Батути Рогозіна на ближні дистанції ГОТОВСЬ!
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27.06.2022 20:07 Ответить
Пусть переходят на выпуск кукурузника Пу-2.
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27.06.2022 20:27 Ответить
 
 