РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11587 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
13 720 106
война (46746) Кременчуг (332) обстрел (20144) Полтавщина (905) Лунин (54)

Подтверждена смерть 2 человек в результате обстрела ТРЦ в Кременчуге, 20 человек ранены, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кременчук

Известно о первых жертвах в результате ракетного удара российских оккупантов по ТРЦ в Кременчуге на Полтавщине.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.

"На данный момент известно о 20 раненых, из них 9 в тяжелом состоянии. Уже подтверждено, что 2 человека погибли. Спасательная операция продолжается", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Роспропаганда распространяет фейк о "перепродаже" Украиной западного оружия, - ЦПД
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+32
Факт у тому, що нам потрібна своя зброя.
Щоб не просити у всього світу у розпал війни.
показать весь комментарий
27.06.2022 18:00
+24
После уничтожения Мариуполя и больше 20тысяч его жителей, наказания для ***** так и не последовало. Наоборот Шольц и Макрон начали названивать ***** и на нас давить чтобы мы капитулировали а Эрдоган вообще начал скупать краденное зерно. Вот ***** решило дальше вести свою проверенную политику террора.
показать весь комментарий
27.06.2022 18:02
+23
Факт в тому, що жодна найрозвинутіша країна Європи не зможе себе забезпечити такою кількістю зброї, щоб протистояти самотужки запасам радянського союзу.
показать весь комментарий
27.06.2022 18:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
А что, уже так быстро можно публиковать кадры и видео прилетов ? Все каналы ими завалены. А раньше чего нельзя было ?? П.С. некоторые ракеты у кацапов могут корректироваться уже в полете.
показать весь комментарий
27.06.2022 19:09 Ответить
українській владі треба зрозуміти - це війна
показать весь комментарий
27.06.2022 19:14 Ответить
Апріорі правий

@aprioriprav

·
1 ч

Що далі, світові лідери? Будете тепер їздити в Кременчуг, як раніше в Бучу і Бородянку, охати і ахати? Чи накінець уїбете росії поміж очей так, щоб вона впала з копит і більше ніколи не встала?
показать весь комментарий
27.06.2022 19:20 Ответить
sweet реа

@KAHECAH

·
1 ч

коли у мирний час в якійсь країні трапляється подібне, то світ без вагань визнає це тероризмом. Коли це робить рашка на території України, то всі чогось мовчать, коли гинуть мирні мешканці у торговому центрі який близько не військовий об'єкт
показать весь комментарий
27.06.2022 19:23 Ответить
Їх ще не знайшли. ТЦ був суцільним полум'ям. Спочатку треба загасити повністю, потім починати пошуки. Полум'я було такої сили, що деяких можуть не знайти ніколи.
показать весь комментарий
28.06.2022 01:15 Ответить
Страница 2 из 2
 
 