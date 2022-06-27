Подтверждена смерть 2 человек в результате обстрела ТРЦ в Кременчуге, 20 человек ранены, - ОВА

Известно о первых жертвах в результате ракетного удара российских оккупантов по ТРЦ в Кременчуге на Полтавщине.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.

"На данный момент известно о 20 раненых, из них 9 в тяжелом состоянии. Уже подтверждено, что 2 человека погибли. Спасательная операция продолжается", - говорится в сообщении.

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