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Подтверждена смерть 2 человек в результате обстрела ТРЦ в Кременчуге, 20 человек ранены, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Известно о первых жертвах в результате ракетного удара российских оккупантов по ТРЦ в Кременчуге на Полтавщине.
Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.
"На данный момент известно о 20 раненых, из них 9 в тяжелом состоянии. Уже подтверждено, что 2 человека погибли. Спасательная операция продолжается", - говорится в сообщении.
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@aprioriprav
·
1 ч
Що далі, світові лідери? Будете тепер їздити в Кременчуг, як раніше в Бучу і Бородянку, охати і ахати? Чи накінець уїбете росії поміж очей так, щоб вона впала з копит і більше ніколи не встала?
@KAHECAH
·
1 ч
коли у мирний час в якійсь країні трапляється подібне, то світ без вагань визнає це тероризмом. Коли це робить рашка на території України, то всі чогось мовчать, коли гинуть мирні мешканці у торговому центрі який близько не військовий об'єкт