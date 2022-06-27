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обстрел (20144) Харьков (6515)

В результате обстрела Харькова погибли 3 человека, 15 получили ранения, среди них есть дети, - мэрия

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харків

Советник городского головы Харькова Наталья Попова обнародовала информацию о жертвах среди гражданского населения Харькова в результате обстрелов 27 июня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.

Попова отметила: "Обстрел Харькова россиянами. Предварительно 15 человек ранены. Среди раненых есть дети. 3 погибших.

Точно не окончательное количество".

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Herman Aksom

@eternalrailway

·
21 мин

А мразі з ОП тим часом в поті чола працюють над білим списком "хороших росіян".

Яких очевидно заселять в хати вбитих росіянами українців.

На кістках десятків тисяч вбитих українців сюди тріумфально заїдуть толпи росіян. "Замещать местное населеніе" і будувати тут хорошу маскву.
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27.06.2022 18:55 Ответить
а футбольний тренер, що працював завжди замом Гепи, а зараз працює мером Харкова (на підставі нібито вже дохлий Гепа прислал йому на флешці доручення та свою єлектрону підпис)

у перші дні війни цей нібито "мер" спустився у метро та зробив гучну заяву що треба зазирнути Путіну в шоколадний глаз - чи може можна там мир побачити?

а до цього бігав, як *****, з дівятомайскими дідами біля пам'ятника у лісопарку - ні,ні - розганяти ватну сволоту, казав він, не можна. З ними, та з їхніми дідами на палках треба знайти мир та повагу

а до цього бігав біля Гепи, коли Гепа подарував Гундяєву приватний майданчик біля московської православної "церкви" - щоб встановити там пам'ятник мовсковітському святому - Улусбеку Золотої Орди

й зараз, хоч би дернувся, ватно курво, пам'ятник Пушкіну знести. Ні-ні, нам бандеровщини не треба, Путін, кирилиця, дівятомайскиє діди на палках - наші харковські рідні скрепки, каже цей нібито "мер", працюючий на підставі доручення, яке по факту є від мертвого осла (Гепи) не більш ніж кусок отрізаної у Гепи у дитинстві крайньої плоті
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27.06.2022 19:14 Ответить
русские-гандоны
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27.06.2022 18:58 Ответить
я оце як згадаю позавчорашнє фото, як харківська мама прощається з маленькою дочкою, убитою путлером, так воно мені гірше, ніж Буча((( хоча які тут можуть бути порівняння(((
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27.06.2022 19:17 Ответить
..почему оккупант не уничтожен? Кто предатель?
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27.06.2022 19:35 Ответить
Як так бистро порахували кількість убитих? Там багато живцем згоріли на попіл.
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27.06.2022 19:37 Ответить
Ця влада ні на що не здатна! На потрібно виявити і зробити владою своїх 'яструбів'!
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27.06.2022 21:18 Ответить
 
 