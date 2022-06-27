Мы не видим никаких угроз со стороны Приднестровья, – президент Молдовы Санду

Правительство Молдовы делает все возможное, чтобы не разрешить Приднестровью угрожать Украине и Молдове.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы тщательно отслеживаем все события в Приднестровье и не видим никаких надвигающихся угроз. Мы делаем все, что можем, чтобы не позволить этому сепаратистскому региону представлять угрозу Украине и Молдове. Украина и Молдова должны поддерживать регулярный диалог по вопросам безопасности, которые влияют на наши государства. Мы согласились работать вместе, чтобы поддерживать стабильность и избежать провокаций, которые имеют целью дестабилизировать обстановку", - сказала Санду на пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник в Киеве.

Она подчеркнула, что если появится нечто, что будет вызывать беспокойство, Молдова будет принимать меры и информировать партнеров.

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