Мы не видим никаких угроз со стороны Приднестровья, – президент Молдовы Санду
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Правительство Молдовы делает все возможное, чтобы не разрешить Приднестровью угрожать Украине и Молдове.
Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы тщательно отслеживаем все события в Приднестровье и не видим никаких надвигающихся угроз. Мы делаем все, что можем, чтобы не позволить этому сепаратистскому региону представлять угрозу Украине и Молдове. Украина и Молдова должны поддерживать регулярный диалог по вопросам безопасности, которые влияют на наши государства. Мы согласились работать вместе, чтобы поддерживать стабильность и избежать провокаций, которые имеют целью дестабилизировать обстановку", - сказала Санду на пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник в Киеве.
Она подчеркнула, что если появится нечто, что будет вызывать беспокойство, Молдова будет принимать меры и информировать партнеров.
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Вы ещё ган@онами мерятся начните... дети мля
- Це як?
- Ми не бачимо жодних загроз
(це не до хлопців, це для уряду)
"проевропейская" Санду оказалась такой же недалекой, как проросийский Дерьмак.
Жуйте мамалигу і шмурдяком запивайте.
Але якщо ОЙЦ - то до ЄС кричати ....
Скоро буде заборонено бути розумним, бо це ображає почуття дурнів.
Прямо зараза якась…
а то не кует и не мелет.
А по поводу складов боеприпасов в Колбасной, то они настолько старые, им больше 40 лет и хранятся они на улице, что там вряд-ли есть что-то стоящее. Единственное, что нам интересно, это вырезать этот гнойник кацапской воинской части, размешенной в приднестровье.
Зачистити від членів терористичного утворення вс рф.
Молодець тітка Санду