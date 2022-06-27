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Новости За рубежом
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Молдова (1685) Приднестровье (617) Майя Санду (177)

Мы не видим никаких угроз со стороны Приднестровья, – президент Молдовы Санду

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

санду

Правительство Молдовы делает все возможное, чтобы не разрешить Приднестровью угрожать Украине и Молдове.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы тщательно отслеживаем все события в Приднестровье и не видим никаких надвигающихся угроз. Мы делаем все, что можем, чтобы не позволить этому сепаратистскому региону представлять угрозу Украине и Молдове. Украина и Молдова должны поддерживать регулярный диалог по вопросам безопасности, которые влияют на наши государства. Мы согласились работать вместе, чтобы поддерживать стабильность и избежать провокаций, которые имеют целью дестабилизировать обстановку", - сказала Санду на пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник в Киеве.

Она подчеркнула, что если появится нечто, что будет вызывать беспокойство, Молдова будет принимать меры и информировать партнеров.

Читайте также: На возможную "пощечину" из Приднестровья мы ответим ударом, - Зеленский
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Топ комментарии
+23
Ну то обійміться і розцілуйтесь з братнім народом....
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27.06.2022 18:41
+22
просто то гнойник який треба вичистити
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27.06.2022 18:41
+13
Ми теж не бачили з боку Росії...
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27.06.2022 18:43
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Ну то обійміться і розцілуйтесь з братнім народом....
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27.06.2022 18:41 Ответить
Вже обнімалися з бульбашами
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27.06.2022 18:51 Ответить
просто то гнойник який треба вичистити
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27.06.2022 18:41 Ответить
Ми теж не бачили з боку Росії...
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27.06.2022 18:43 Ответить
300 років не бачили.
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27.06.2022 18:47 Ответить
у нас резников тоже не видел.... а потом за головку лысую взялся
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27.06.2022 18:44 Ответить
А Говнокомандующий наши войска не отводил??? При чем тут Резников?
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27.06.2022 18:47 Ответить
Всі ці арахамії при тому, що в один голос казали про шашлики в травні. А головний серед них, звісно, той кого ви назвали.
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27.06.2022 19:44 Ответить
во власть попадают только конченные, эта фея тоже не исключение.
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27.06.2022 18:44 Ответить
Там вата сама не хочет на рожон лезть. Когда пуйло дал команду их собираться и выступить на Одессу, то вата взорвала там мусорный бак и сказала: на Одессу не могём, т.к. у нас тут высокий уровень террористических угроз.
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27.06.2022 18:45 Ответить
Хто ж їх питати стане. Бабло ж відроблять треба.
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27.06.2022 19:46 Ответить
Так вони не хочуть, як би вас дістали з вигребної ями, більш - меньш відмили, висадили на стілець до столу та поставили на стол якусь теплу баланду, а потім, вдруг сказали би що потрібно срочно пірнути у ту стару яму... 🤮🤢
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27.06.2022 23:29 Ответить
Эта Санду путлеру насосала на новую фамилию Хвойду. Хотя что там у полутрупа может что-то стоять кроме ночной вазы...
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27.06.2022 18:46 Ответить
Ну... Дехто й шкурку смокче...
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27.06.2022 18:57 Ответить
Молдаванин - это дивгноз
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27.06.2022 18:46 Ответить
Главное, что фашист - это признание
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27.06.2022 18:56 Ответить
Нахера вот это писать?
Вы ещё ган@онами мерятся начните... дети мля
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27.06.2022 23:34 Ответить
Зря. ***** не просто так планировало коридор к Приднестровью. А что бы в итоге и Молдову захватить через этот анклав.
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27.06.2022 18:47 Ответить
так і наш осел говорив про РФ перед самим вторгненням і все РНБО йому кивало гривами погоджуючись
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27.06.2022 18:49 Ответить
З Росії теж не бачили, зелене на шашлик запрошувало.
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27.06.2022 18:49 Ответить
Це поки москалі Україною зайняті, існування таких утворень автоматично стає загрозою.
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27.06.2022 18:53 Ответить
По відношенню до ПМР (і не тільки) Молдова - імпотент. Тому "ми не бачимо" - це суто поза страуса.
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27.06.2022 18:53 Ответить
- Ми робимо все, що можемо, щоб не дати становити загрозу
- Це як?
- Ми не бачимо жодних загроз
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27.06.2022 18:53 Ответить
Соромлюсь спитати, а якщо побачать загрозу, то що буде?
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27.06.2022 20:41 Ответить
так і Україна з 2914 року впритул не бачила...
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27.06.2022 18:54 Ответить
Сам факт того що ви не контролюєте свою територію, це і є загроза.
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27.06.2022 18:54 Ответить
Це "закідон" до контролю Криму, Донбасу? Я пом'ятаю як бігли визволяти, аж "пил стояв"...
(це не до хлопців, це для уряду)
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27.06.2022 23:41 Ответить
СандА, коли побачиш вже буде пізно...
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27.06.2022 18:55 Ответить
Второй раз это повторяется, как фарс.
"проевропейская" Санду оказалась такой же недалекой, как проросийский Дерьмак.
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27.06.2022 18:55 Ответить
Неможна вживати молдавський шмурдяк з 5 років! В зрілому віці перестаєш бачити кацапів.
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27.06.2022 18:55 Ответить
Литовцам, - респектос! Литовцы не бояться, в отличии от остальной шушеры, венгров и прочих немцев с французами...
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27.06.2022 18:57 Ответить
Сказала тупа вівця сидячи за спиною української армії
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27.06.2022 18:58 Ответить
Це і є міжнародна політика. Ми повинні делікатно нагадувати таким сусідам, але так щоб нас чули не тільки сусіди, що ваша демократія, це сила та кров ЗСУкраїни, яки кожен день бережуть кордони вашої незалежності... далі по МЗС-тексту 🙂
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27.06.2022 23:52 Ответить
Еще одна... До поры до времени. Когда увидите тогда будет уже поздно. ***** не зря там держит гарнизон. Можно было зачистить ту клоаку за пару дней. Украина могла бы в ответ уничтожить склады с оружием и боеприпасами а молдоване могли бы себе отлавливать обосраных орков и сепаров силами полиции.
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27.06.2022 19:01 Ответить
nu takim zajavam na publiku veritj nestoit ot slova voobshe. nadejus ani tam s Ruminami uzhe domovilis.
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27.06.2022 19:04 Ответить
Перша адекватна думка. Для Молдови в такий час - тільки дипломатичні заяви. А як там насправді - це не для обговорювання на форумах.
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28.06.2022 01:36 Ответить
Раз так - нема про що балакать.
Жуйте мамалигу і шмурдяком запивайте.
Але якщо ОЙЦ - то до ЄС кричати ....
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27.06.2022 19:05 Ответить
Коли побачить Кишинеу вже буде у руїнах.
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27.06.2022 19:07 Ответить
Эти гнойники падут вместе с парашей...но помогать не хочет ни Грузия, ни Молдова.
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27.06.2022 19:07 Ответить
ничого Санду...ми теж такі були до 24.02.
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27.06.2022 19:07 Ответить
не ми, а зеленский и слуги народа
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27.06.2022 19:26 Ответить
Дурнем зараз мабуть бути дуже модно!
Скоро буде заборонено бути розумним, бо це ображає почуття дурнів.
Прямо зараза якась…
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27.06.2022 19:12 Ответить
а кажуть, що у них там дофігіща радянських снарядів на складах. нам дуже треба!
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27.06.2022 19:14 Ответить
У Санду но бы спросить-ОНА ВООБЩЕ СОБИРАЕТСЯ ВОЗВРАЩАТЬ ПРИДНЕСТРОВЬЕ????
а то не кует и не мелет.
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27.06.2022 19:18 Ответить
До войны я уважал Санду за ее европейскость. А когда дикая лапотная орла начала войну, обгадились и грузинская власть, точнее легла под членоголового *****, и молдавская власть жиденько обгадилась. В принципе, нас мало интересует, обосрались они с перепугу или нет. А вот когда Санду не захотела нам продать свои не летающие 6 штук МиГ29, даже на запчасти, то зло таки берет. Молдаване благодаря нашим славным ВСУ, стоя у нас за спиной вместе с нами получили статус кандидата.
А по поводу складов боеприпасов в Колбасной, то они настолько старые, им больше 40 лет и хранятся они на улице, что там вряд-ли есть что-то стоящее. Единственное, что нам интересно, это вырезать этот гнойник кацапской воинской части, размешенной в приднестровье.
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27.06.2022 19:18 Ответить
Ее Зеленский покусал.
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27.06.2022 19:20 Ответить
Явно у зеленского была.
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27.06.2022 19:25 Ответить
Тяжолий случай! Невже не доходе: рос. військова база там лише для того, щоб навчити Санду "граніци росіі нигдє нє закнчиваются!"
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27.06.2022 19:25 Ответить
32 года "замороженный конфликт", отжатая территория, стадо каких то орков на вашей земле, люди живут как при совке, а ты мымра ничего не видишь!! Ну так купи очки, как ты до президенства дошла такая убогая?? Или точно на откате у москвы сидишь??
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27.06.2022 19:26 Ответить
А наповнить тебе, кто перед Сандой рулил Молдовой? Там просто потерянная вата в головах... Слава Всевышнему, что там что то поменялось
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28.06.2022 00:01 Ответить
тупа курка, чекає коли вони підуть Кішинев "асвабаждать" від молдован
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27.06.2022 19:34 Ответить
..приднестровье это анклав рюзке быдла,уничтожить!
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27.06.2022 19:34 Ответить
Зате ми бачимо.

Зачистити від членів терористичного утворення вс рф.
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27.06.2022 19:40 Ответить
Да она просто перепуганная овечка.
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27.06.2022 20:01 Ответить
А наш нарік бачив загрозу з расєї?
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27.06.2022 20:03 Ответить
Цікава паралель - рашка і пмр. Навіть не знаю, що з них жахливіше.
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28.06.2022 01:39 Ответить
Все вірно кацапам кажіть , що ви не бачите загрози , а потім раптово в 4:00 треба вєбати і всіх до одного вирадити там
Молодець тітка Санду
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27.06.2022 20:05 Ответить
Нафіг в Україну приїжджала? Пофоткалась в Бучі і додому.
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27.06.2022 20:11 Ответить
Ну тут все понятно. У кацев с молдаванам получилось то чего не получилось с нами. Онт практически интегрировали пмр в Молдову. В принципе ещё года два- три и поучилось бы это сделать де-юре . Особый статус в составе Молдовы траляля тополя. Может ещё получиться.
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27.06.2022 20:12 Ответить
Нихера, тут и ежу понятно, Европа ПМР к себе не пустит, сказали что им нужно решать, по сути Молдова не может, вот ей и шепнули, типа едь в Украину и договаривайся, а по ходу и нам так же намекнули, типа хотите больше оружия? помогите решить вопрос приднестровья. (Даю на новость с активными действиями 3-6 месяцев.) Но кто об этом будет рассказывать на пресухе...
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28.06.2022 00:14 Ответить
Можливо.
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28.06.2022 01:41 Ответить
Саду эта по ходу и вовсе что-то типа нашего зели. А крику было...
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27.06.2022 20:14 Ответить
А х.ли вы тут распинаетесь,Украина была за кацапов и против Молдавии в том конфликте,кто молод батькив поспрашивайте.
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27.06.2022 20:47 Ответить
Так и было, в конце 90х ПМР заявила, что хочет объединение с Украиной. Помню сколько бешеных слюней летело с телеящика... давайте поддержим, там же наши люди и т. п.
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28.06.2022 00:20 Ответить
Один ідіот вже не бачив загроз, до чого це призвело всім відомо...
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27.06.2022 21:00 Ответить
Це ми вже пройшли, небезпеки немає і йдемо шашлики смажити.
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27.06.2022 21:01 Ответить
 
 