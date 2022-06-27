Оккупанты стремятся окружить Лисичанск, враг пытается блокировать город с юга и юго-запада, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию по российскому вторжению на 18:00 27 июня.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Продолжаеюся сто двадцать четвертые сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.
Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по гражданским объектам на территории Украины. Сегодня в Кременчуге Полтавской области российская ракета попала в торговый центр, где находились мирные гражданские люди. Число жертв пока неизвестно. Продолжаются спасательные мероприятия.
На Волынском и Полесском направлениях не исключается проведение демонстративных и провокационных действий со стороны подразделений Вооруженных сил Беларуси в приграничных с Украиной районах, а также усиление ведения разведки для уточнения позиций и характера деятельности наших войск.
Ожидается продолжение авиационных и ракетных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси. Еще раз призываем не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
На Северском направлении подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продолжают находиться в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью сковывания действий подразделений Сил обороны. Противник вел минометные обстрелы вблизи Покровки и Старикового Сумской области. Также враг применил реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Порозок и Верхняя Пожня Сумской области.
На Слобожанском направлении противник ведет оборону ранее занятых позиций, пытается не допустить продвижения подразделений Сил обороны и их выхода на государственную границу Украины на севере Харьковской области. Разведкой боем пытается найти слабые места в обороне наших войск.
На Харьковском направлении враг, с целью возвращения утраченных позиций, пытался вести штурмовые действия в районе населенного пункта Дементиевка, успеха не имел, отошел. Также украинские воины успешно отразили вражеские штурмы в направлении населенных пунктов Довгалевка и Залиман.
Оккупанты принимают меры по оперативной маскировке и пытаются ввести наши подразделения в заблуждение, для чего устанавливают на оборонных позициях деревянные макеты танков.
На Славянском направлении враг пытается улучшить свое тактическое положение и создать благоприятные условия для наступления на населенные пункты Барвинково и Славянск. Продолжает обстрелы.
Пытаясь взять под контроль Мазановку, противник вел наступление из района населенного пункта Долгенькое. Получил решительный отпор украинских защитников и с потерями отошел.
На Донецком направлении враг продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках окружения Сил обороны в районе города Лисичанск, пытается блокировать город с юга и юго-запада. Принимает меры по восполнению потерь личного состава, вооружения и военной техники.
На Краматорском направлении враг активных действий не вел.
На Лисичанском направлении зафиксированы обстрелы из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекаменка и Соледар.
Враг вел наступление в направлении Волчоярка-Верхнекаменка, имеет частичный успех, закрепляется южнее Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Для отвлечения усилий наших войск вел наступление на направлении Подлесное–Лисичанск, успеха не имел, отошел.
На Бахмутском направлении совершает обстрелы из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Берестово, Клиново, Бахмут, Вершина и Травневое.
Наши воины успешно пресекли вражескую попытку разведки боем в районе Берестового и наступление в направлении Медная Руда–Клиново. В обоих случаях оккупанты отошли.
Враг имеет частичный успех на направлении Роты–Вершина, пытается закрепиться на перекрестке автотрассы Е-40.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях, с целью сковывания действий наших войск, недопущения их перебрасывания на другие направления, враг обстреливал из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Пески, Авдеевка, Катериновка, Красное и Малиновка. Нанес авиационный удар вблизи Красногоровки.
Украинские воины остановили наступление оккупантов в направлении Петровское-Шевченко и отбросили врага назад.
На Южнобужском направлении агрессор продолжал обстрелы позиций наших войск из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. Не исключается ведение врагом штурмовых действий по отдельным направлениям с целью выхода на административные границы Херсонской области.
В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины противник удерживает два носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр".
Наши подразделения продолжают успешные выполнения ракетно-артиллерийских огневых задач на определенных направлениях и наносят оккупантам потери в ближних боях".
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действующей непосредственно на Лисичанском направлении.
В отличии от Изюмской группировки войск противника, Попаснянской приходится куда как сложнее. Дело в том, что ей приходится решать целый спектр задач в условиях менее благоприятных, нежели те, которые сложились для противника на Славянском направлении.
Поясню... в районе Изюма, противник имеет возможность концентрировать силы и средства на двух, не сильно отстоящих друг от друга, участках. В то время, как Попаснянской группировке приходится оперировать на 3-х, а то и на 4-х противоположных направлениях. Причём, по своему составу, количеству сил и средств она явно уступает Изюмской... Но что самое интересное, не смотря на эти факторы, она тем ни менее, сумела добиться намного более весомых успехов нежели Изюмская группировка войск противника.
Не смотря на то, что несколько уважаемых людей были, в своё время, со мной не согласны на счёт того, что тактический прорыв Попаснянской группировки противника в конечном итоге превратился в оперативный, на сегодняшний день, именно это и произошло...
Нынче передовые подразделения противника из состава Попаснянской и Северодонецкой группировок войск противника уже находятся на рубеже: северо-западнее Николаевки - северные окраины Лоскутовки - южнее Лисичанского желатинового завода - северные окраины п. Белая Гора. Т.е. по сути они уже вышли на ближние подступы к Лисичанску с юга.
Да, Берестовое и Спорное противнику взять пока не удалось, так же как и Вовчояровку. И, на мой взгляд, в дальнейшем это способно весьма чувствительно повлиять на предстоящие в самом ближайшем будущем бои за Лисичанск. Более того, думаю в ближайшее время противник активизируется не только в общем направлении на Верхнекаменку, что представляется достаточно очевидным, а опять попытается "занятся фланговыми участками". Т.е атакует позиции Сил обороны Украины с направления Нырково на Берестовое и от Васильевки на Белогоровку...
Более того, исходя из характера перегруппировки сил и средств внутри самой Попаснняской группировки войск противника становится понятным, что кроме "забега на север", она собирается вполне однозначно прорываться и к Бахмуту.
На сегодняшний момент общее количество сил и средств в составе Попаснянской группировки войск противника принято оценивать приблизительно в 17-18 БТГр (я считаю эти данные заниженными, их тут явно не меньше 20-22 БТГр). Это без учета приблизительно 7-8 подразделений уровня батальон-рота "армий днр\лнр" и до 3-х батальонов ЧВК "вагнер" и "лига".
Если посмотреть, скажем так, весьма условно и приблизительно, то мы заметим, что непосредственно на Лисичанском направлении действует довольно значительное количество сил и средств этой группировки, что вполне может свидетельствовать о том, что данное направление есть приоритетным для российского военного командования в этой операционной зоне.
Действительно, это приблизительно до 7-и БТГр из состава собственно российских войск (155-й обрмп, 60-й мсбр и 218-го тп), а так же до 3-х "батальонов" из состава так называемого 6-го "казачьего" мсп 2-го АК и отдельный 14-й "батальон ТрО Хост" того же 2-го АК. Кроме того, все 3-и батальона путинских чвк-ашников так же развёрнуты на этом же напрвлении...
Однако, в течение крайних 1-2 суток командование войск протиника произвело довольно существенное "перенацеливание", если хотите целого ряда подразделений из состава Попаснянской группировки с Лисичанского направления на ряд других участков...
Например, 4 БТГр из состава 61-й обрмп, а так же 102-го мсп, при поддержке обоих "батальонов" так называемой "1-й омсбр 1-гоАК" развернулись с этого направления "влево" и сосредоточились в районе Нырково - Липовое - Васильевка, хотя до этого весьма активно участвовали в атаках в районе Николаевки и Рай-Александровки.
Но ещё более показательным в этом отношении есть то, что происходит в районе Владимировка - Триполье - Пелипчатое, где командование войск противника сосредоточило ещё более мощную тактическую группу - до 9-и БТГр из состава 76-й вдд, 57-й мсбр, 31-й дшбр, 70-го мсп, 80-го тп и 2-х "батальонов" бомбаских макак из так называемой "100-й омсбр 1-го АК". Большинство этих батальонных тактических групп противника ещё до недавнего составляли второй эшелон группировки войск противника наступающей на северном направлении, т.е. на Верхнекаменку и Лисичанск, однако теперь, они явно нацелились на Бахмут...
На первый взгляд кажется, что такое явное стремление командование Попаснянской группировкой войск противника опять "разжать" итак с трудом собранный в своё время "ударный кулак" и тыкать пальцАми в разные стороны есть, мягко говоря, достаточно своеобразным способом достижения своих целей. Ибо, объективно говоря, это явно уменьшает силу давления на позиции ВСУ на главном и основном для Попаснянской группировке направлении - Лисичанском...
Но это лишь на первый взгляд...
Дело в том, что на самом деле никакого ослабления на основном направлении наступления Попаснянской группировки войск противника не происходит.
Скорее наоборот...
Роль заменителя-усилителя выполняет левофланговая тактическая группа Северодонецкой группировки войск противника, наступающая вдоль правого берега Северского Донца с юга на Лисичанск... Да, это именно те, кто прорвался недавно от Тошковки на Мирную Долину и Подлесное, а так же штурмовал Устиновку и Белую Гору.
Именно эта группа, в составе 6-и БТГр из состава 39-й мсбр, 24-й обр СпН, 394-го мсп, при поддержке всех 3-х "батальонов", так называемой 4-й омсбр 2-го АК и ещё одного "батальона" чвк "вагнер", сыграла ключевую роль в попытке окружить наши подразделения из состава тактической группы, оборонявшейся в районе Золотое - Горское.
Именно её прорыв в район Мирная Долина - Подлесное, а так же атака Белой Горы, способствовал полу-окружению наших войск в указанном районе, что принудило их отходить из этого района. А значить - именно эта тактическая группа войск противника способствовал, по сути, дальнейшему продвижению передовых подразделений Попаснянской группировки на её главном направлении (на Лисичанск - Верхнекаменку) до рубежа Николаевка - Лоскутовка.
Более того, я уже пару дней назад писал, что командование войск противника достаточно активно разворачивает на этом направлении систему МТО и боевого управления армейского уровня (из состава соответствующих частей и подразделений ЦВО). Это означает, что в самом обозримом будущем тут как пить дать появится ещё не менее 3-4-х БТГр противника...
Таким образом, моё сравнительно недавнее предположение (надо признаться, достаточно смелое...) о том, что противник явно собирается не столько "окружать" агломерацию Северодонецк - Лисичанск, сколько рассекать её с севера и юга, вдоль реки, похоже воплощается в жизнь...
Однако, в таком случае, вполне закономерно встаёт вопрос... а зачем это всё собственно затеяно? Каков в том смысл, если можно в самом деле прорваться на Верхнекаменку (до которой, собственно осталось "баран начихал") силами Попаснянского стада и всех делов...?
Да всё просто, дело в том, что в бошках расеянскиГ пАлководцев "вопрос Лисичанска" уже решён (и надо признать, они действительно близки к этому)... Дяди в полосатых штанах и в красивых эполетах на КП и ПУ российских группировок теперь больше о Славянске - Краматорске думают, нежели о Лисичанске. Посему, скорее всего, роль, место и предназначение всей Попаснянской группировки, думаю, в самое ближайшее время изменится кардинальным образом...
И в соответствии с этим, приоритетным для неё станет именно Бахмутское направление, выводящее её в район Константиновки и Краматорска, а не уже "практически заблокированный" Лисичанск... Им, судя по всему, займётся то, что они сейчас готовятся разворачивать из состава ЦВО и для кого там уже развёрнута система боевого управления и МТО...
Резюмируем...
Отводить войска придётся не только из Северодонецка, но и из Лисичанска тоже... С этим можно соглашаться или не соглашаться, но эта дискуссия имела бы смысл до того момента пока прорыв Попаснянской группировки противника был тактического масштаба, когда же он начал разростаться до оперативного, такой смысл был утрачен...
Следует признать, что расеянские командЁры и началниГи на Попаснянском направлении, демонстрируют явно более творческий и грамотный подход к планированию., организации и ведению боевых действий нежели их Изюмские коллеги... По крайней мере, они намного дальше продвинулись по пути творческого осмысления реальной ситуации в своей зоне отвественности, нежели их предшественники или коллеги на других операционных направлениях...
Машовец
молюся, щоб західна техніка допомогла швидше винищити клятих орків, які лізуть, лізуть і лізуть, гатять і гатять((
це хомчак там наволоч. і ті генерали, ссуки, що під маріуполем дві бригади положили.