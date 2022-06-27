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Глава ОВА Гайдай многое сделал для обороны Луганщины, его действия часто помогали воинам, - командир батальона "Свобода" Кузык

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кузик

Командир батальона "Свобода", в/ч Национальной гвардии 3018, Петр Кузык, оборонявший Северодонецк, оценил действия Сергея Гайдая на посту главы Луганской ОВА.

Об этом он сообщил в комментарии Цензор.НЕТ.

"Несмотря на некоторые разногласия, которые между нами есть, хочу сказать, что Сергей Гайдай многое сделал для обороны Луганщины. Я ценю его действия, которые во многих случаях помогали воинам", - отметил Кузык.

Напомним, ранее глава ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты атакуют Лисичанск с Попаснянского направления и назвал ситуацию в городе "сверхтяжелой". Также он призвал всех жителей срочно эвакуироваться, поскольку существует реальная угроза их жизни и здоровью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупированный россиянами Северодонецк разрушен на 90%, - Гайдай
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Скільки батальонів в ЗСУ та Нацгвардії? Більше одного? Тоді якось дивно, що кожен день новини та інтервʼю про командира батальону "Свобода".
Можете вважати мене параноїком, але це "жжжж" не просто так.
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27.06.2022 19:04 Ответить
Кузик себе розсекретив і нічого не боїться, тому часто й дає інтерв,ю, навіщо ворогу знати про всих комбатів? чи ти хочеш ворогу допомогти? може ти зрадник? військовий час....
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27.06.2022 19:15 Ответить
Бывший политик и чиновник не хочет оставаться бывшим, стремится быть будущим.
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27.06.2022 19:16 Ответить
И в чём новость, что некий комбат с какого-то перепуга оценивают деятельность главы ОДА, который по 5 интервью на день выдаёт из авто с военными новостями, вместо своей непосредственной работы по людям и остаткам Луганской области?
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27.06.2022 19:07 Ответить
то получається, гайдая вже назначили крайнім за здачу севдона й лисичанська, хоч в реалі його знімуть за те, шо він не здав їх без бою, як йому веліли "вялікіє" дерьмовиє сєкрєтарі ж оп-и й прочі їхні корабельні марьяни. коли військові стають на його захист, значить угроза ця для нього вже стала реальністю.
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27.06.2022 19:18 Ответить
Бурят по осени считают. Все города, коими ранее озаботился кавалер ордена и почетной грамоты РПЦ, сданы. Серега Гайдай свое дело знает, сейчас он занимается Лисичанском и нетрудно предугадать результат.
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27.06.2022 19:28 Ответить
Всё! Комбату орден, Гайдаю Звезду Героя за оборону Северодонецка.
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27.06.2022 19:28 Ответить
Не, мне поравился этот бравый комбат, Он всем представителям власти даёт оценку?
Хотелось бы услышать его мнение об остальных руководителях.
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27.06.2022 20:01 Ответить
Не смійте чіпати Гайдая! Він на своєму місці і в самій складній в усіх сенсах області!!!
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27.06.2022 21:22 Ответить
 
 