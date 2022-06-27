Российская армия будет вынуждена сражаться до конца. У них нет другого выхода, - Буданов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По словам начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, Россия не может признать, что не смогла победить Украину, поскольку это означает крах ее государственности.
Об этом Буданов рассказал в интервью газете Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Буданов сказал, что согласен с оценкой Запада о том, что российские силы деградировали и деморализованы, однако у него не было надежды, что это приведет к выводу войск из восточных и южных областей Украины.
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"Если Россия сейчас признает, что не смогла победить Украину, это не будет крахом системы (Путина. – Ред..), это будет крахом государственности. Поэтому они будут бороться сколько смогут. Российская армия будет вынуждена бороться до конца. У них нет другого выхода", – констатировал Буданов.
Пожалуйста, подождите...
І за легким помахом язика агресор перетворюється в жертву.
а він і є жертвою ...
Які блага отримають громадяни і громадянки Раші у результаті цієї війни ?
Навіть - типа переможна 2-га чеченська ..., ну входить уже в склад РФ ... але , скільки з неї прибутку , а скільки витрат зі загального бюджету
Правда у тому , хотіли дійсно за пару днів ... з зустрічами з квітами та з парадом по Хрещатику -тим більше , що купку міліонів у підготовку цього влили деяким політичним силам - і ті це обіцяли
Та не так воно сталося !!!
А зараз - у безвиходді - бо москалі - дійсно не терплять почувати себе переможеними
Жертви - баби ще нарожають ... , злидні - дед с бабой и отец с матерью терпели ...
Но нам нужна одна Победа !
Ми за ценой не постоим !
Так само нацистська німеччина не є жертвою незважаючи на те, що вона була розгромлена і її очільників пізніше було засуджено.
Перекручування ролі агресор-жертва вигідне виключно рашці. Тому рашка навіть після своєї поразки все рівно буде відповідати як агресор.
З Афгану совєти вийшли в 1985-му а ссср проїснував ще 6 років, і аж ніяк не афганці його розвалили. З тих афганців зараз половина воює проти України, а половина за Україну.
З Чечні рускіє вийшли в 1996-му і ніяк це росію не розвалило. Навпаки вони повернулися в Чечню в 1999-му.
Поляки розбили ркка під Вислою в 1920-му вщент. І ссср не розвалився, а навпаки.
Короче, навіть якщо росія вийде з України - ніякої кризи в росії не буде. Не розпадеться росія. Треба інші плани виробляти, як її ослабляти в тому складі, який там зараз є.
Ну к гадалке бы что ли сходил. Звиздец! Это ж надо вообще не знать врага и россию.
Есть же аналитики в разведке, если сам не очень. Как же войну выиграть с таким подбором кадров!
Я, не психолог, понимала это с самого начала и писала здесь не раз. Составили бы что ли психологический портрет. Путин - не умеет проигрывать, для него это вопрос его жизни, будет идти до конца, до последнего русского солдата, его остановит только смерть, ему нужно войти в историю, его родина ему безразлична, никому не доверяет, жесток, злобен, мстителен, ему даже
его близкие уже безразличны. Он идёт по трупам. Подлежит только уничтожению!
С нашим фельдмаршалом говорить не будет, он его презирает, что и понятно! Я тоже.