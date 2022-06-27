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Российская армия будет вынуждена сражаться до конца. У них нет другого выхода, - Буданов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

буданов

По словам начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, Россия не может признать, что не смогла победить Украину, поскольку это означает крах ее государственности.

Об этом Буданов рассказал в интервью газете Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Буданов сказал, что согласен с оценкой Запада о том, что российские силы деградировали и деморализованы, однако у него не было надежды, что это приведет к выводу войск из восточных и южных областей Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Результаты контрнаступления в Херсонской области стоит ждать в августе, - Буданов

"Если Россия сейчас признает, что не смогла победить Украину, это не будет крахом системы (Путина. – Ред..), это будет крахом государственности. Поэтому они будут бороться сколько смогут. Российская армия будет вынуждена бороться до конца. У них нет другого выхода", – констатировал Буданов.
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Топ комментарии
+58
АНАЛитик
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27.06.2022 19:03
+58
У рашистов есть выход. Они могут уйти с Украины наплевав на хотелки своего сцаря. А вот у нас нет другого выхода как уничтожать рашистов до конца.
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27.06.2022 19:05
+57
який у нас говіркий розвідник.Я б навіть сказав-****...кало
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27.06.2022 19:04
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сплеча Юстаса коменты, Пока ничего нельзя поделать, рускагаварящие В ОПе, их тсторическую родину жаль
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27.06.2022 20:25 Ответить
Погляньте який в нього розумний погляд,а що ж ви хотіли,таке патякати людям ,які кожен день потерпають від війни, потрібно дуже багато сірої маси в голові! А тепер проаналізуйте ,кому оце ********** на користь?
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27.06.2022 20:25 Ответить
Да много людей не верят что выгонят рашистов. Но это все зависит от западного оружия ленд-лиз заработает понятно что это не все сразу. Хотя и сейчас есть поставки западного оружия. То что Украина отступает с каких то территорий так надо беречь своих воинов и технику а не так как русские гробят и людей и технику. Техника у рашистов не вечная хоть и говорят что много но ВПК не работает уже снимают со складов старую технику. В Украине ресурсы обороны не закончатся через ленд-лиз а он будет на все время войны но в России уже проблемы с комплектующими для самолетов .
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27.06.2022 20:26 Ответить
А при чем здесь лендлиз? Он будет в октябре. Это так, мелкая (к сожалению!) помощь в ожидании лендлиза.
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27.06.2022 23:17 Ответить
В октябре??!! Ну ты оптимист
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28.06.2022 07:41 Ответить
У нас вся розветка из аналитиков состоит ?
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27.06.2022 20:32 Ответить
Любая современная разведка - 99% аналитики, из них 70% анализ СМИ.
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28.06.2022 01:15 Ответить
"Тому вони боротимуться скільки зможуть. Російська армія буде змушена боротися до кінця. Вони не мають іншого виходу" , - констатував Буданов.

І за легким помахом язика агресор перетворюється в жертву.
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27.06.2022 20:34 Ответить
агресор перетворюється в жертву.
а він і є жертвою ...

Які блага отримають громадяни і громадянки Раші у результаті цієї війни ?
Навіть - типа переможна 2-га чеченська ..., ну входить уже в склад РФ ... але , скільки з неї прибутку , а скільки витрат зі загального бюджету
Правда у тому , хотіли дійсно за пару днів ... з зустрічами з квітами та з парадом по Хрещатику -тим більше , що купку міліонів у підготовку цього влили деяким політичним силам - і ті це обіцяли
Та не так воно сталося !!!
А зараз - у безвиходді - бо москалі - дійсно не терплять почувати себе переможеними

Жертви - баби ще нарожають ... , злидні - дед с бабой и отец с матерью терпели ...

Но нам нужна одна Победа !
Ми за ценой не постоим !
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27.06.2022 21:39 Ответить
Якщо на вас напав маньяк-серійний вбивця, а ви прострілили йому коліно, то від цього він жертвою не стає.

Так само нацистська німеччина не є жертвою незважаючи на те, що вона була розгромлена і її очільників пізніше було засуджено.

Перекручування ролі агресор-жертва вигідне виключно рашці. Тому рашка навіть після своєї поразки все рівно буде відповідати як агресор.
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28.06.2022 10:00 Ответить
Для цього не потрібно бути розвідником . Людина , яка хоч трішечки читала історію , це давно розуміла і розуміє ще з 2014 року . Це ви там "великим будівництвом " займались" . Піднімайте резерви для ротацій і тренуйте людей , воювати прийдеться ще довго . Або вони нас , або ми їх , іншого не дано . Враховуючи , що нам , таки , стали допомагати , ми просто зобов"язані перемогти . По-перше , є для цього воля, і люта ненависть до цих дикіх орків ; по-друге нам потрібно звільняти наші землі і звільняти наших людей ; І саме головне , помститись за всіх , хто загинув , а за дітей та за сьози наших матерів , то окрема найболючіша помста . Смерть рашистським нацистам , андрофагам !!!
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27.06.2022 20:37 Ответить
Молодий він ще, цей Буданов.
З Афгану совєти вийшли в 1985-му а ссср проїснував ще 6 років, і аж ніяк не афганці його розвалили. З тих афганців зараз половина воює проти України, а половина за Україну.
З Чечні рускіє вийшли в 1996-му і ніяк це росію не розвалило. Навпаки вони повернулися в Чечню в 1999-му.
Поляки розбили ркка під Вислою в 1920-му вщент. І ссср не розвалився, а навпаки.
Короче, навіть якщо росія вийде з України - ніякої кризи в росії не буде. Не розпадеться росія. Треба інші плани виробляти, як її ослабляти в тому складі, який там зараз є.
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27.06.2022 20:46 Ответить
Рашка-то не розвалиться, але це може бути крахом режиму путіна. Цього він й боїться. Але я не говорю про те, що після краху одного режиму, на його місце не прийде інший режим, якогось умовного куютіна
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27.06.2022 21:00 Ответить
С афгана вышли в 1989 г.
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27.06.2022 21:40 Ответить
Так, і СРСР розвалився в 1991 році. Все сходиться.
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28.06.2022 02:11 Ответить
почему только на территории Украины? Пусть до конца на своей территории разгребают.
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27.06.2022 20:47 Ответить
Таке враження, що цей ідіот більше переживає за росію чим Україну. Вся надія *****, ось на таку наволоч.
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27.06.2022 20:51 Ответить
А так воно i є.
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27.06.2022 22:49 Ответить
Керiвник военной разведки только сейчас всё понял? Вот это да, вот это разведка!
Ну к гадалке бы что ли сходил. Звиздец! Это ж надо вообще не знать врага и россию.
Есть же аналитики в разведке, если сам не очень. Как же войну выиграть с таким подбором кадров!
Я, не психолог, понимала это с самого начала и писала здесь не раз. Составили бы что ли психологический портрет. Путин - не умеет проигрывать, для него это вопрос его жизни, будет идти до конца, до последнего русского солдата, его остановит только смерть, ему нужно войти в историю, его родина ему безразлична, никому не доверяет, жесток, злобен, мстителен, ему даже
его близкие уже безразличны. Он идёт по трупам. Подлежит только уничтожению!
С нашим фельдмаршалом говорить не будет, он его презирает, что и понятно! Я тоже.
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27.06.2022 20:59 Ответить
при Порохе службами руководили профи, а при Верховном - в основном "постельные пираты" из квартала зелёных фонарей..(
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27.06.2022 21:13 Ответить
Для Путина и его банды это действительно катастрофа. для России, как государства, это прекращение разбойной путинской подлой войны в Украине, крах кровавого и жестокого режима. Для России и русского народа это будет новый шанс демократического и свободного развития, новая возможность стать нормальным европейским государством. Государственность России при этом только укрепится, потому что она будет в перспективе основываться на воле народа, а не на воле очередного "вождя".
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28.06.2022 10:17 Ответить
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