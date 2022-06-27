Российская армия будет вынуждена сражаться до конца. У них нет другого выхода, - Буданов

По словам начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, Россия не может признать, что не смогла победить Украину, поскольку это означает крах ее государственности.

Об этом Буданов рассказал в интервью газете Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Буданов сказал, что согласен с оценкой Запада о том, что российские силы деградировали и деморализованы, однако у него не было надежды, что это приведет к выводу войск из восточных и южных областей Украины.

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"Если Россия сейчас признает, что не смогла победить Украину, это не будет крахом системы (Путина. – Ред..), это будет крахом государственности. Поэтому они будут бороться сколько смогут. Российская армия будет вынуждена бороться до конца. У них нет другого выхода", – констатировал Буданов.