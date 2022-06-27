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Кременчуг (332) Нацполиция (15732) экспертиза (292) Клименко Игорь (285)

В Кременчуг из Киева выехали криминалисты на передвижных лабораториях для фиксации военного преступления россиян, - Клименко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кременчук

На место ракетного удара российских оккупантов по торгово-развлекательному центру в г. Кременчуг Полтавской области выехали полицейские криминалисты на специально оборудованных передвижных лабораториях

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в фейсбуке.

"Ракетный удар по ТЦ в Кременчуге. Для оперативной отработки места очередного военного преступления России в Кременчуг из столицы срочно отправились полицейские криминалисты на специально оборудованных передвижных лабораториях", - написал глава Нацполиции.

Он отметил: "Квалифицированные следователи по расследованию военных преступлений Главных следственных управлений Нацполиции и СБУ обеспечат полный сбор доказательной базы".

Он также добавил, что на территории гостиницы "Днепровские звезды" (улица Халаменюка, 8) в Кременчуге работает мобильный пункт полиции, где можно получить или предоставить информацию о пребывании в ТЦ родственников и знакомых, также можно обратиться по номеру горячей линии: 0 (98 ) 739 26 30.

Также смотрите: "Падать стены начинают": Последствия удара российских оккупантов по Кременчугу. ВИДЕО
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Топ комментарии
+10
Еще напишите по какой трассе и с каким скоростным режимом.
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27.06.2022 19:25
+6
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27.06.2022 19:32
+6
Толку от вашей фиксации...
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27.06.2022 19:35
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Еще напишите по какой трассе и с каким скоростным режимом.
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27.06.2022 19:25 Ответить
палєво..воно таке..
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27.06.2022 19:32 Ответить
А толку?
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27.06.2022 19:27 Ответить
Не забудьте у фейсбуці повідомити, коли доїдете і почнете працювати, бо кацапи вже ракети перезарядили.
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27.06.2022 19:29 Ответить
та уже рассказали , и номера телефонов и адрес , все как учил арестович .
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27.06.2022 19:33 Ответить
Треба захистити хоча би криміналістів. Бо орки ще не задовольнились.
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28.06.2022 02:19 Ответить
нам потрібні пора-вісім міжнародних..для фіксування злочинів..
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27.06.2022 19:30 Ответить
главное вовремя отпиариться
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27.06.2022 19:31 Ответить
Чергова показуха.. Клименко ти так само своїх зрадників затримуєш?
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27.06.2022 19:31 Ответить
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27.06.2022 19:32 Ответить
І це все??? Вся реакція???
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27.06.2022 19:34 Ответить
Толку от вашей фиксации...
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27.06.2022 19:35 Ответить
Карлик здихає, йому потрібні жертви щоб далі там ще тут пожить, це сатаніст
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27.06.2022 19:38 Ответить
для парашников методы подхода к преступлениям выработанные цивилизацией не играют роли. эти варвары официально поставили себя вне закона. даже если долг красить тем же платежом и начать бить по расположенных в той же 100-200 км прифронтовой полосе по предполагаемых складах вооружения и техники расположенных в тц, складах продовольствия, ангарах сельхозтехники, крытых выставочных залах,...... и детонация там хранимого будет сносить с лица земли города, где это расположено, да и то это не возымеет действия - бабы исчо нарожают. хотя продвижение парашников и захват новых территорий приостановит. бить по аналогичному, расположенному в глубине, а не прифронтовой полосе, параши, нет смысла. там реально, кроме остатка допродываемых товаров, продуктов, автомобилей и прочего ничего нет. только кошмарить на параше подобное вблизи линии фронта. фойерверки будут зашибись только близко к линии фронта на путях тамошней прифронтовой логистики.
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27.06.2022 19:38 Ответить
Да рашистам насрать и на криминалистов и на законы. Они могут еще и по криминалистам *бнуть ракетой. Кто то скажет почему уже многие годы никто не вспоминает о росийских убийцах времен 2014 года, в частности всем известного росийского террориста вадима погодина, который расстрелял школьника Степана Чубенка? Спустили все на тормозах чтобы не абидеть путена и не сарвать перемирие? Ну вот из таких прицидентов и получили результат который имеем
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27.06.2022 19:39 Ответить
Людей це не поверне. На жаль ...
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27.06.2022 19:43 Ответить
Дивно що вони не поїхали знімати клістрони з ППО.
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27.06.2022 19:48 Ответить
А тем временем кацапы выбирают следующую цель.
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27.06.2022 20:00 Ответить
Коли коту нема чого робити,він собі яйця вилізує.Так і ті слідчи.Бурна діяльність з нулевим результатом.
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27.06.2022 20:45 Ответить
Театр 95 квартала, игра на публику и все..занавес...
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27.06.2022 21:08 Ответить
 
 