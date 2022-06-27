В Турции заявили о создании "операционного центра" для вывоза зерна из Украины
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Руководитель управления по СМИ и коммуникациям офиса президента Турции Фахреттин Алтун заявил о достижении консенсуса по созданию "операционного центра", который будет заниматься вопросом вывоза зерна из Украины.
Об этом Алтун заявил в интервью итальянской газете Il Messagero, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Мы играли роль фасилитатора, и в результате наших переговоров был достигнут консенсус по созданию операционного центра в Стамбуле. Мы надеемся, что загруженные зерном суда отправятся как можно скорее", – сказал чиновник.
Он добавил, что Турция уделяет большое значение безопасному выполнению этого процесса и предотвращению любых инцидентов: "Имеем осторожный оптимизм, что ощутимые шаги в этом вопросе могут быть предприняты скоро".
Алтун также высказался по поводу роли Турции в войне между Россией и Украиной: по его словам, Анкара стремится способствовать "справедливому миру" при любых обстоятельствах, раскритиковав неназванные страны, якобы выступающие за затяжную войну с целью истощения РФ.
Советник Эрдогана заявил, что Турция не будет присоединяться к санкциям против Москвы, если они не будут введены на уровне ООН.
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Пусть с курдами **** помирятся для начала. Говно умиротворительное.
Где реакция великого полководца ЗеКа?
А скільки з України ...
Скільки уже з 24. 02 . 22 - пересікло + закуплено з РФ ?
Відмінусовуємо - за решту ( яке "понадпланове" ) - гроші повинні йти Україні !!!
А інакше - зміст у досягнення консенсусу щодо створення "операційного центру", який займатиметься питанням вивезення зерна з України. Джерело: https://censor.net/ua/n3350586
А щодо зернових домовленностей - яка несподіванка, що він не сказав, з ким вони домовилися.
Після цього що можна говорити. Вибори скоро, інфляція 20%, Єрдоган маже не втриматись. А русьні на курортах обмаль. Грошей не висточа.