Разговор оккупанта с матерью: "Половина тут бл#дь вобще, чисто нах#й бл#дь, духовно сдались уже", - перехват ГУР. АУДИО
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В очередном перехваченном ГУР разговоре российский оккупант жалуется матери на низкий моральный дух и просит искать военного юриста, чтобы уехать с войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР.
Россиянин жалуется своей матери на ужасное положение дел, большие потери и просит ее искать военного юриста, чтобы найти возможность уехать с войны:
"Командир роты, все офицеры. И что делать, как нам? Как поступить правильно? Нам нужно быть подкованными. Потому что здесь приезжают, нам пытаются что-то впарить. Мы, конечно, их слушаем. Но нам кажется, что это все х… й… (глупость). Уже месяц подкрепления ожидаем".
На вопрос, почему не подвозят боеприпасы, отвечает прямо: "Потому что все сц… (боятся). Половина вообще духовно сдались уже. Мы сейчас в бэхи сели и съе… (поехали) бы отсюда".
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Вони не здаються.
Навіть Буданов сказав, що будуть воювати до кінця
будуть знов розказувати про "низький моральний дух" і "масове дезертирство"..але чомусь орда просувається по наших землях
26.06.2022 13:48
Вы должны учитывать, что мы имеем дело с организмами, у которых слабо развит интеллект и способность к логическому мышлению.
Особей, у которых в минимальной степени выработался этот рефлекс, и даже начинают на первичном уровне вырабатываться способность строить простейшие причинно-следственные связи, Вы можете увидеть на ютубканале Золкина.
PS: Чекаю перехоплення розмов полковників і генералів