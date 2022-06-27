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Разговор оккупанта с матерью: "Половина тут бл#дь вобще, чисто нах#й бл#дь, духовно сдались уже", - перехват ГУР. АУДИО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В очередном перехваченном ГУР разговоре российский оккупант жалуется матери на низкий моральный дух и просит искать военного юриста, чтобы уехать с войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР.

Россиянин жалуется своей матери на ужасное положение дел, большие потери и просит ее искать военного юриста, чтобы найти возможность уехать с войны:

"Командир роты, все офицеры. И что делать, как нам? Как поступить правильно? Нам нужно быть подкованными. Потому что здесь приезжают, нам пытаются что-то впарить. Мы, конечно, их слушаем. Но нам кажется, что это все х… й… (глупость). Уже месяц подкрепления ожидаем".

На вопрос, почему не подвозят боеприпасы, отвечает прямо: "Потому что все сц… (боятся). Половина вообще духовно сдались уже. Мы сейчас в бэхи сели и съе… (поехали) бы отсюда".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неудачная попытка рашистов наступать на Харьковщине: "Кто смог с##ться, тот с#лся", - перехват ГУР. АУДИО
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Топ комментарии
+16
"великий и магучий" русский язик - тошнотворне бекання матюгальників... самок і їх потомства.... нудить від тієї "мови".
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27.06.2022 19:47
+12
Представил себе, как я произношу хоть одно слово из лексикона этих животных при Маме....и просто физически ощутил приближение оплеухи. Мне за 50, если шо.
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27.06.2022 19:52
+10
Ну ну, не надо плакать: вам же ще Берлін брати )))
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27.06.2022 19:46
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Я вважаю це брехня.
Вони не здаються.
Навіть Буданов сказав, що будуть воювати до кінця
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27.06.2022 19:42 Ответить
не брехня, просто командование кровожадное гонит мясо на убой и гонит
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27.06.2022 19:47 Ответить
гнатимуть стадо. а нє - стрілятимуть. кожного десятого одразу
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27.06.2022 19:50 Ответить
щось мені вважається варіант, як в вітчизняну - загранотряди за тими..передовими загонами
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27.06.2022 20:01 Ответить
..це не брехня! Це звичайне перехоплення, з інформацією про моральний стан ДЕЯКИХ осіб. Таких достатньо. Як що Вам продемонструвати перехоплення з особами..які вбивають та хваляться...тут у Вас буде не брехня. А якщо якесь щеня сциться... та плаче... то це у Вас брехня..бо русня не здається! Ви подивіться оце... (золкин ищи своих) ..там багато цікавого..)))
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27.06.2022 19:53 Ответить
Не тіште себе ілюзіями. Русня буде нас вбивати скільки зможе.
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27.06.2022 21:29 Ответить
..а Буданов для Вас авторитет?... Тоді вибачайте!
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27.06.2022 19:55 Ответить
Так буданову це і є ГУР.
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27.06.2022 20:00 Ответить
ну да. А буданову гогилашвили об этом сказал, а его в свою очередь валуев просил передать эту точную инфу.
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27.06.2022 20:12 Ответить
Bob Fayn

будуть знов розказувати про "низький моральний дух" і "масове дезертирство"..але чомусь орда просувається по наших землях

26.06.2022 13:48
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27.06.2022 19:45 Ответить
что нибудь слышали об условном рефлексе, и как он вырабатывается?
Вы должны учитывать, что мы имеем дело с организмами, у которых слабо развит интеллект и способность к логическому мышлению.
Особей, у которых в минимальной степени выработался этот рефлекс, и даже начинают на первичном уровне вырабатываться способность строить простейшие причинно-следственные связи, Вы можете увидеть на ютубканале Золкина.
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27.06.2022 20:19 Ответить
Ну ну, не надо плакать: вам же ще Берлін брати )))
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27.06.2022 19:46 Ответить
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27.06.2022 19:59 Ответить
"великий и магучий" русский язик - тошнотворне бекання матюгальників... самок і їх потомства.... нудить від тієї "мови".
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27.06.2022 19:47 Ответить
Представил себе, как я произношу хоть одно слово из лексикона этих животных при Маме....и просто физически ощутил приближение оплеухи. Мне за 50, если шо.
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27.06.2022 19:52 Ответить
.. тварини...Шановний... Тварини... Нічого не зробиш. Тільки забивати....
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27.06.2022 19:56 Ответить
Салям алейкум, брате. Мої мати чи батько за матюки в їх присутності мені дупу до яскраво червоного б довели.
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27.06.2022 20:24 Ответить
Ва-Алейкум Селям, брат. Як ся маеш? Так отож бо....
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27.06.2022 20:27 Ответить
Я теперь В(нутрішньо)П(ереміщена)О(соба). Потерял жилье и в Мариуполе и в Харькове. Пздц...
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27.06.2022 20:31 Ответить
Шо поробишь, вiйна....Майно то таке, головне - то шо ви живи.
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27.06.2022 20:35 Ответить
Да. У жены брата орки расстреляли. Сгорел вместе с машиной недалеко от Бучи. Жаль, что меня в армию не берут.
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27.06.2022 20:43 Ответить
курва....Мои соболезнования. Брат, даже не знаю, шо написать, все слова сейчас кажутся какими-то слабыми и малополезными. Тримайтеся, мы за Вас молимся каждый день.
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27.06.2022 20:46 Ответить
Не думал, что смогу ТАК НЕНАВИДЕТЬ! Лаптестан должен быть уничтожен!
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27.06.2022 20:56 Ответить
Amen, brother.
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27.06.2022 21:02 Ответить
А чого ви дивуєтесь? Там же один люмпен, культурних освідчених людей там немає

PS: Чекаю перехоплення розмов полковників і генералів
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27.06.2022 20:08 Ответить
Це не може бути брехнею хоча б по тій простій причині, що кацапи зі своїми свиномамками саме такою мовою і спілкуються
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27.06.2022 20:07 Ответить
Я взрослий чоловік,не розумію як з матірью балакати матюками,це люди в розвитку нищче амеби,дикуни в розвитку вище їх.
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27.06.2022 20:07 Ответить
Духовнаскрєпна спілкування з мамшкай (на рюззії тільки мамашки) .... я навіть уявити собі неможу так з мамою розмовляти. Орки й є ці рюззкіє.
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27.06.2022 21:13 Ответить
Їбучий випадок... Спілкування сина з матір'ю. Матір'ю, Карле! Що ні слово - то матюки 🤬🤬🤬
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27.06.2022 21:16 Ответить
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27.06.2022 21:33 Ответить
 
 