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Новости Война в Украине
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Кременчуг (332) обстрел (20144)

По состоянию на 19:30 известно о 10 погибших и 40 травмированных в Кременчуге

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дснс,кременчук

По состоянию на 19:30 известно о 10 погибших, еще 40 человек травмированы вследствие ракетного удара по городу Кременчуг Полтавской области, сообщает ГСЧС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Facebook ГСЧС.

"По состоянию на 19:15 площадь пожара в здании ТЦ "Амстор" составляет 10 300 кв. м, на месте обнаружены тела 6 погибших, в лечебные учреждения обратились 40 человек, из них 19 госпитализированы. К работам привлечены 130 человек, 23 ед. техники ГСЧС и пожарный поезд "Укрзализныци".

Дополнительно направлено 90 человек и 20 ед. техники (МСЦ БР (г. Киев), ГУ ГСЧС Черкасской, Кировоградской областей и МОГ ГСЧС Украины)", - отмечается в сообщении.

Позже руководитель ОВА Лунин заявил, что на 19:30 известно о 10 погибших.

Смотрите также: Площадь пожара в ТРЦ в Кременчуге превысила 10 тыс. кв. м, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+17
Ви бачили такого довбо.ба ,, тільки почитайте що пише імбецил - соловйов у своєму телеграмі - ТЦ "Амстор" использовался как склад для хранения военной техники, как и киевский ТЦ Retroville (https://t.me/warfakes/1454?single).

Якою ж тільки треба бути скотиною , щоб так безбожно брехати .!!? Немає слів ..
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27.06.2022 20:09
+16
главноє пєрєстать стрєлять?
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27.06.2022 19:56
+14
Якщо росія припинить стріляти, то закінчиться війна, якщо припинить стріляти Україна, то України більше не буде.
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27.06.2022 20:06
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nadumala

@dumajusobi

·
1 год

Кременчуг.Трагедія. І я маю це написати. Під час повітряної тривоги ТРЦ потрібно закривати.Персонал та відвідувачі мають пройти в укриття.Укриття мають бути негайно та ретельно перевірені.Про алгоритм дій під час повітряної тривоги має лунати з кожної блд праски і лунати чітко.
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27.06.2022 19:44 Ответить
АТБ теж закривали, що було? стояли табунами на вулиці матюкаючись сотнями, чекали поки відкриють...
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27.06.2022 19:50 Ответить
Атб це не торговий центр
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27.06.2022 20:03 Ответить
А Сільпо за вашою класифікпцією куди віднести? Або аптеку? А воно було саме там.
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27.06.2022 22:47 Ответить
А куди ховатись, коли опиняєшся серед міста?
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27.06.2022 20:42 Ответить
зєлібоб годуйте цією ******! там більше ніж 100 загиблих вже
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27.06.2022 19:47 Ответить
ти точно до кінця дочитав?
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27.06.2022 19:51 Ответить
Головне що зелена шмаркля побачили надіюв очах *****. А попереджали. Замість ППО асфальт, по якому швидко зайшли окупанти
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27.06.2022 20:10 Ответить
Bob Fayn

нє стрєлять в атвєт..пам'ятаєте?

26.06.2022 10:18
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27.06.2022 19:49 Ответить
главноє пєрєстать стрєлять?
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27.06.2022 19:56 Ответить
Якщо росія припинить стріляти, то закінчиться війна, якщо припинить стріляти Україна, то України більше не буде.
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27.06.2022 20:06 Ответить
........походу многие в Украине пока до конца не осознали что идёт ВОЙНА, ***........ ......жаль что приходит осознание вот таким вот образом.....
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27.06.2022 19:50 Ответить
Да ты знаешь, не набегаешься за целый день по укрытиям, да и тех, которые могут реально защитить, не так много на самом деле.
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27.06.2022 19:55 Ответить
а из мест масового скопления можно выбежать на улицу когда воздушная тревога? просто на триста метров от ТЦ. или шортики с ливчиком продолжать выбирать. Ну вот скупились. Война в стране. Убивают.
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27.06.2022 20:07 Ответить
В Черкасах також спочатку закрили ТРК, алкоголь заборонили, потім відкрили ТРК, магазини продуктові, сирена виє, та всім *****, десь в'їбуть тільки не по нам. Ха ха ха по мосту в'їбали. Всім *****. Просто жизнь, просто ні пра нас. Набігли поліцейські в парк, розігнати тих хто зирить на міст. Погрожують, говорять про якісь можливі проблеми, розказують що потрібно перебувати в якихось сховищах. І це тільки тим що стоять і зиряють на міст. А те що парк насичений людьми їм пох. Паступила ******* просто. Мега все диструктивно. Хто як хоче так і дроче
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27.06.2022 20:31 Ответить
ответка по Белгороду дуже потрібна заспокоїти зло
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27.06.2022 19:52 Ответить
треба АТАСМS
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27.06.2022 19:57 Ответить
а потім вити будуть....всім же пофіг, що у нас..найглавніше - у них мир, газ
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27.06.2022 20:09 Ответить
Точкой с Харькова можно достать .Расстояние между городами 80 км ,а по прямой 72 .Но мы же гуманисты и придерживаемся всяких женевских конвенций,когда противник попросту на них забиваети не будем мстить врагу ,обстреливая в ответку его города . Да и наши западные союзники этого не одобрят и пальчиком пригрозят ,а то и чего доброго поставки оружия прикроют эти долбанные западные партнёры
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27.06.2022 20:29 Ответить
Хто не бачив в цій війні крові, не може бути в безпеці... рашисти бісуються, це ж видно неозброєним оком, бо в них не просувається фронт, а через місяць все горітиме від боїв, бо посохне трава. Треба готуватися до великих пожеж, та інформувати населення.
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27.06.2022 19:54 Ответить
Всё у них просувается хоть и медленнее чем бы им хотелось .Это скорее всего их ответка за наши недавние удары по складам боеприпасов и командным пунктам врага в донецкой и луганской областях
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27.06.2022 20:31 Ответить
Мне единственное непонятно зачем? Зачем они это сделали им ведь теперь ****** 7 пакет санкций и газ до кучи добавят. Эту ситуацию разнесут все мировые сми, зачем они ухудшают свое положение. Нет им некакой пользы от этих действий напугать?Но это лишь озлобит и без того злых людей.
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27.06.2022 19:58 Ответить
Та чхати вони хотіли на ті санкції. Вони сміються з них і кажуть, що їх економіка не страждає. Де правда...
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27.06.2022 20:03 Ответить
рассказывать все что угодно они могут,даже если им член в сраку засунут они это перекрутят как мегаддостижение,это же русня)
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27.06.2022 20:06 Ответить
Газовые санкции до конца года как минимум вводить не будут ,а они по видимому на это и расчитывают, планируя закончить свою спецоперацию до этого времени
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27.06.2022 20:33 Ответить
Скоре всего, что после случившегося частичное газовое эмбарго примут еще до осени. Это уже окрестили 2 Бучей. Все будит зависеть от наших дипломатов.
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27.06.2022 20:51 Ответить
ну вот по сути и ответ. судя по тому, шо пожежний потяг залізниці залучено, поэтому и ударили именно по этому тц - железка рядом. а железка это основной путь логистики и как она сама, так и то что рядом с ней будет и в будущем подвергаться таким же ударам. высокая вероятность использования складов и ангаров вдоль неё по двойному назначению.
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27.06.2022 19:59 Ответить
Ага.. ответ.. два попадания и оба именно в торговый центр.. днём , когда людей там много.. Варвары , дикие твари
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27.06.2022 20:12 Ответить
Поряд з ТЦ, залізничний вокзал ( пасажирський) , також думаю що цілили по ньому. НПЗ обстрілювали ракетами Х-22 1957 року виготовлення, а точність у них +-200 м.
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27.06.2022 20:33 Ответить
В нас є дописувачі з Кременчука.
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27.06.2022 20:02 Ответить
Не має слів, відібрало мову як в перші дні війни, шок і більше нічого. Сплю одягнений до цих пір і ця звичка не знаю коли пройде.
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27.06.2022 20:03 Ответить
Цинізм цієї історії в тому, що саме завдяки продажній владі Кременчука багато років тому незаконно вирубали парк, на місці якого незаконно побудували цей ТРЦ.
Ось так корупція якоїсь тварини звела всих цих невинних людей не в те місце не в той час.
Сподіваюсь після перемоги над кацапами винні в корупції будуть покарані не менш жорстоко.

Слава Україні
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27.06.2022 20:03 Ответить
Ви бачили такого довбо.ба ,, тільки почитайте що пише імбецил - соловйов у своєму телеграмі - ТЦ "Амстор" использовался как склад для хранения военной техники, как и киевский ТЦ Retroville (https://t.me/warfakes/1454?single).

Якою ж тільки треба бути скотиною , щоб так безбожно брехати .!!? Немає слів ..
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27.06.2022 20:09 Ответить
вони хворі. повально
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27.06.2022 20:13 Ответить
А он на брехне себе деньги делает!
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27.06.2022 20:13 Ответить
10 загиблих та 40 травмованих (ну це типа на слизький підлозі впали)
це наявний взірець як недолугі зелені керманичи просирають інформаційну війну або грають в податки та покривають злочини кацапських виродків
ракета з бойовою частиною 900 кг тротилу попадає у місце де в цей час знаходиться більше 1000 людей….і що статистика як у перекинувшигося в ДТП з п'яним водієм автобуса….
та один цей факт що виродки цілеспрямовано поцілили у скупчення цивільних осіб необхідно висвітлювати у всіх ракурсах….
фото та відео поранених а це не травмовані це відірвані концівки та розірвані внутринощі повинні бути висветлені на перших шпальтах усіх мирових видань та каналів…. Фото відео загіблих також нахер усяку толерантність алягер ком алягер….наступного дня після публікації цих матеріалів во всіх мирових публіках посли України в усіх державах ідуть на прийом до керівництва та просять одного зброї та посилення санкцій….а такой выступают на провідних каналах з відповідними зверненнями до громадян цих держав адже якщо канали запросять за це гроші платить за прайм тайм. Так і непогано встановити можливо серед жертв є громадяни інших держав обов'язково встановити та висвітлити це відповідним чином…. А то пожар травмовані…. Тьху покидьки недолуг
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27.06.2022 20:15 Ответить
Уточню, бойова частина 960 кг і не тротилу , а гексагену, це трішки інша вибухівка по силі.
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27.06.2022 20:35 Ответить
Народ довольно мало организован. Плохое обучение в школе. Нету авторитетных людей, кто приезжал бы в школы в прошлых годах и учил людей реагировать на основные вещи.

Еще по карантину, маскам и прививкам было это видно. Вместо простых и понятных действий как ношение маски до создания вакцины, затем массовая принудительная вакцинация, затем постепенно снятие масок для того, чтобы стал вырабатываться иммунитет после вакцины у заболевших людей, притом именно в таком порядке, чтобы легко прошло, а затем полная отмена всех ограничений. Что делает Зеленский? Закрывает метро, не пускай ни одного автобуса под замену. Очевидно, на следующий день в автобусе бычки в томате в каждом и все люди заражают друг друга. Очевидные последствия и гибель людей вместо заградительный мер определенного характера в метро. Власть несостоятельна, народу еще расти и расти до здравых рациональных решений.

Еще у кацапов как минимум несколько сотен этих ракет. Все они до единой будут запущены. Они кривые, ими не ударишь по мелкой цели, будут бить по гражданским. Сбить их мы не сможем, НАТО тоже бы не смогло скорее всего без кораблей поблизости, слишком высокая траектория и большая скорость.

Для начало надо грамотно информировать о ракетном ударе с помощью слежки за аэродромами. Уж тушку с брюхом и ракетой под ним видно хорошо и слышно тоже. По всей кацапии надо платить людям деньги за каждый правильный сигнал с фотографией, платить первым 3-5 людям одновременно, чтобы они вели слежку за запусками. И сразу давать понятие "строгой тревоги воздушного удара", когда летит мощная ракета.
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27.06.2022 20:17 Ответить
це не держава
це ТЕРОРИСТИ №1
***** Гі7 ви що ***** осліпли ????
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27.06.2022 20:55 Ответить
Вони не сліпі, просто їх поки не ********...
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27.06.2022 21:16 Ответить
Не розумію, чому так мало загиблих? Зеленський верещав про тисячі.
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27.06.2022 21:21 Ответить
Та забороніть вже нарешті діяльність цієї ******** московської "церкви" в Україні , арештуйте цих ********** гундяєвських попів-терористів . Скільки ще людей повинно загинути через цих нелюдів ? Вони ж по вуха в крові людей ці путінські диверсанти в рясах .
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27.06.2022 21:33 Ответить
ботва и тут про зезраду пишет, хуже касапов.
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28.06.2022 05:05 Ответить
 
 