По состоянию на 19:30 известно о 10 погибших и 40 травмированных в Кременчуге

По состоянию на 19:30 известно о 10 погибших, еще 40 человек травмированы вследствие ракетного удара по городу Кременчуг Полтавской области, сообщает ГСЧС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Facebook ГСЧС.

"По состоянию на 19:15 площадь пожара в здании ТЦ "Амстор" составляет 10 300 кв. м, на месте обнаружены тела 6 погибших, в лечебные учреждения обратились 40 человек, из них 19 госпитализированы. К работам привлечены 130 человек, 23 ед. техники ГСЧС и пожарный поезд "Укрзализныци".

Дополнительно направлено 90 человек и 20 ед. техники (МСЦ БР (г. Киев), ГУ ГСЧС Черкасской, Кировоградской областей и МОГ ГСЧС Украины)", - отмечается в сообщении.

Позже руководитель ОВА Лунин заявил, что на 19:30 известно о 10 погибших.

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