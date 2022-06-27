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Число погибших в результате обстрела Харькова возросло до 4, 19 человек ранено, из них 4 ребенка, - Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харків

В результате обстрела российскими войсками района Северная Салтовка в Харькове в понедельник погибли по меньшей мере 4 человека, пострадали 19, из них 4 ребенка.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Вечером враг нанес удары по мирной Северной Салтовке и Немышлянскому району Харькова. К сожалению, есть погибшие – 4 человека. Пострадавших – 19, из них 4 ребенка.

Медики оказывают всю необходимую помощь. Данные о количестве пострадавших обновляются.

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Оккупанты попадали по дворам, улицам - исключительно гражданская инфраструктура, где только мирные жители.

Враг сознательно терроризирует гражданское население. Призываю всех быть максимально осторожными. Без необходимости не выходить на улицы. В случае сигнала тревогу – сразу идти к укрытию!" – говорится в сообщении.
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⚡️ ТЦ в Кременчуге был обстрелян двумя ракетами Х-22, выпущенными из российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

Самолеты взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области РФ, сообщают в командовании воздушных сил ВСУ. - МОЛНИЯ.

Сто раз говорилось, не надо ставить все ПВО на Киев. Поставьте часть в Сумскую и Черниговскую области, и прикроете тем самым центр Украины от таких обстрелов.
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27.06.2022 19:51 Ответить
защита конче заспы это другое! это святое!
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27.06.2022 20:01 Ответить
А бідні кончазаспінці повинні по згарищам своїх домівок особняків лазити ?
Що ви таке говорите.
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27.06.2022 20:08 Ответить
та все ок, можно возвращаться! со мной такого не случится! думали многие! где ответственность властей за работу таких мест скоплений людей во время войні... ах да.. у нас не война а спецоперация....
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27.06.2022 20:00 Ответить
Зе АКТОР ЗАБУВ СКАЗАТИ - ВСЮ УКРАЇНУ ОЧІКУЮТЬ ТАКІ ОБСТРІЛИ МАБУТЬ ДО
САМОЇ ЗИМИ.
ОБСТРІЛИ ЗНОВУ СТАНУТЬ ТАКИМИ ЯК БУЛИ У ЛЮТОМУ, СКОРІШ ЗА ВСЕ , БО ЦЕ
ТАКТИКА КАЦАПІВ
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27.06.2022 20:06 Ответить
население забыло что война продолжается. Значит нужно ужесточить ограничения.
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27.06.2022 20:31 Ответить
В Україні випускається турбореактивний двигун МС-400, прототип якого був розроблений спеціально для крилатих ракет Х-55. Нема проблеми і з конструкторською документацією (КД) на ракету Х-55. Навіть якщо частина КД втрачена або знищена, то в Україні є принаймні один екземпляр ракети, й більшу частину КД можна відновити шляхом реверс-інжинірингу.
Крилаті ракети Х-55 будував Харківський авіаційний завод.
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27.06.2022 20:36 Ответить
Оголошена дальність пуску крилатої ракети "Нептун"- 280 км. Дане обмеження є штучним і викликане Режимом контролю за ракетними технологіями, якого дотримується Україна. Конструкція ракети має певні резерви для модернізації, тому враховуючи фактичний стан війни, в якому перебуває Україна, потрібно збільшувати дальність пуску ракети до максимально технічно можливої.
Ці кроки нададуть можливість ЗСУ знищувати всі аеродроми, з яких вилітають рашистські літаки, що запускають ракети по українських містах.
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27.06.2022 20:47 Ответить
 
 