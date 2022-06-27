Число погибших в результате обстрела Харькова возросло до 4, 19 человек ранено, из них 4 ребенка, - Синегубов

В результате обстрела российскими войсками района Северная Салтовка в Харькове в понедельник погибли по меньшей мере 4 человека, пострадали 19, из них 4 ребенка.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Вечером враг нанес удары по мирной Северной Салтовке и Немышлянскому району Харькова. К сожалению, есть погибшие – 4 человека. Пострадавших – 19, из них 4 ребенка.

Медики оказывают всю необходимую помощь. Данные о количестве пострадавших обновляются.

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Оккупанты попадали по дворам, улицам - исключительно гражданская инфраструктура, где только мирные жители.

Враг сознательно терроризирует гражданское население. Призываю всех быть максимально осторожными. Без необходимости не выходить на улицы. В случае сигнала тревогу – сразу идти к укрытию!" – говорится в сообщении.