РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11606 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
3 947 23
война (46746) Данилов (1057) крылатые ракеты (720) обстрел (20144)

Ракетные обстрелы городов Украины - тактика устрашения, заимствованная россиянами у нацистов времен Второй мировой войны, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

київ

Воскресные ракетные обстрелы Киева, Черкасс и других регионов Украины – тактика устрашения, заимствованная россиянами у нацистов времен Второй мировой войны.

Такое мнение высказал секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"В 1940 году Люфтваффе начали массовую бомбардировку Лондона с целью сломить сопротивление британцев, подорвать их боевой дух, но это привело к прямо противоположному эффекту – бомбардировки сплотили и разозлили.

Рашистские бомбардировки Киева и других украинских городов и регионов имеют те же последствия, что и налеты Люфтваффе – украинцы не испугались, а разозлились и хотят мести, а украинские ракеты найдут свои высокоточные цели", - написал Данилов в фейсбуке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия возобновила пуски "Искандеров" с территории Беларуси и впервые применила дальние бомбардировщики Ту-22М3 из воздушного пространства РБ, - Воздушные силы
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
менше говори бездар, а наносите удари по інфроструктурі РФ куди можемо дотягнутися.

Досить робити з українців терпіл!

- ось прямо сьогодні і нанесіть удари у відповідь
показать весь комментарий
27.06.2022 20:00
+7
Вот так… дали свинье роги- а она людей колоть! А пидсвинки с этого и рады!
показать весь комментарий
27.06.2022 19:58
+4
Какое философское извержение мысли. Какой трэш в команде Зеленского. Один другого краше. Что подоляк арестович ,данилов, арахамия ,ермак. Да всех и не вспомнишь. Гнать всех, невзирая на войну.
показать весь комментарий
27.06.2022 20:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
історія їх не вчить..
показать весь комментарий
27.06.2022 19:58 Ответить
Каждый фюрер считает себя особенным и что он схватил бога за бороду. ***** считает что историю можно переписать и люмпен схавает. "Если бы у меня была газета "Правда", то никто бы и не узнал про Ватерлоо" - говаривал герой старого анекдота.
показать весь комментарий
27.06.2022 20:39 Ответить
Вот так… дали свинье роги- а она людей колоть! А пидсвинки с этого и рады!
показать весь комментарий
27.06.2022 19:58 Ответить
Брехня це рашсиська традиція з часів золотої орди, яка не переривається віками.
показать весь комментарий
27.06.2022 20:00 Ответить
менше говори бездар, а наносите удари по інфроструктурі РФ куди можемо дотягнутися.

Досить робити з українців терпіл!

- ось прямо сьогодні і нанесіть удари у відповідь
показать весь комментарий
27.06.2022 20:00 Ответить
.......почему крымский мост ещё до сих пор стоит?......а, Данилов......гарпуны и нептуны давно в ассортименте.......што, очко пока жим жим?......
показать весь комментарий
27.06.2022 20:01 Ответить
Ну так путін обіцяв у цьому випадку завдати ударів по центрах прийняття рішень - може постраждати Боневтик і той же Данилов.

Розуміти треба
показать весь комментарий
27.06.2022 20:06 Ответить
Тому що знаменитий стратег та підривник мостів Тиамитоксам обістявся та удрав до Германії.
показать весь комментарий
27.06.2022 20:22 Ответить
Потому что они бьют на 280 км, а до моста 350 км. Ну и чтобы его повредить надо так минимум 10 попаданий, а в мост попасть тяжело и прикрыт он ПВО основательно, значит надо 20 ракет пульнуть минимум и хорошо если их у нас так много. Думается лучше Гарпуны оставить для обороны Одессы и потопления ЧФ РФ. Мостом займемся позже, когда гнать их будем, тогда может и ATACMS подгонят, они тут лучше подойдут!
показать весь комментарий
27.06.2022 20:36 Ответить
Параша должна быть уничтожена вместе со всем населением (все 140 млн.) Крапка !!!
показать весь комментарий
27.06.2022 20:05 Ответить
Данілов вважає що історичні паралелі мають заспокоїти українців?
показать весь комментарий
27.06.2022 20:06 Ответить
Ну типу того, наш Боневтик це тодішній Черчель і ми повинні забути, що він за 3 роки підірвав оборону країни, розсердитися на ворогів і згуртуватися навколо нашого Черчіля.
показать весь комментарий
27.06.2022 20:13 Ответить
Рашистські правнуки нацистів, в крові мають одні і тіж гени.(нацистська меркель і рашистське куйло одна і та ж генна інженерія двох світових кровожадних потвор,котрі створили кровопролитну війну в Україні )
показать весь комментарий
27.06.2022 20:07 Ответить
тот кто сравнивает макковитов с германцами минимум малообразован.Предлагаю изучить доктрину Геббельса...В 3 мировой войне имеется цель кремлестана полностью уничтожить Ukraine. И где тут сходство с 3 Райхом???
показать весь комментарий
27.06.2022 20:07 Ответить
Какое философское извержение мысли. Какой трэш в команде Зеленского. Один другого краше. Что подоляк арестович ,данилов, арахамия ,ермак. Да всех и не вспомнишь. Гнать всех, невзирая на войну.
показать весь комментарий
27.06.2022 20:07 Ответить
дебіл Даунілов. ,Це не залякування - це виклик НАТО
показать весь комментарий
27.06.2022 20:14 Ответить
Уничтожение Украины и геноцид украинского народа под молчаливое согласие и обещание помощи от запада и США ..
показать весь комментарий
27.06.2022 20:21 Ответить
Скажи ще,що в тебе все під контролем,ти забув данілов улюблену фразу!
показать весь комментарий
27.06.2022 20:30 Ответить
Так і хочеться сказать :оманські кнурі,це не лякають ... це вбивають і знищують.
показать весь комментарий
27.06.2022 21:32 Ответить
Людей більше залякує наявність виродско-гундяєвської "церкви" терористів і диверсантів в Україні , уродско-рашистські назви вулиць (подекуди ще) , пам'ятник російській шмарі в Одесі і засилля москворотих та харошіх рюзькіх на телемарафоні . І все це на 5-му місяці війни з рашизмом . Вошів українці розчавлять , а от з гнидами буде важче .
показать весь комментарий
27.06.2022 21:47 Ответить
Данілов не зовсім точний, це нацисти запозичили тактику залякування у росіян.
показать весь комментарий
27.06.2022 22:10 Ответить
 
 