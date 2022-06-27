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Новости Война в Украине
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арест имущества (287) Офис Генпрокурора (2042)

В Украине арестовали имущество российских корпораций на 4,5 млрд грн

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

арешт

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину наложили арест на имущество российских корпораций. В частности, арест был наложен на девять украинских предприятий, принадлежащих российским холдинговым компаниям. Сумма арестованного имущества составляет 4,5 млрд грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Офис генпрокурора.

Отмечается, что по ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора судом наложен арест на имущество, принадлежащее российским корпорациям на общую сумму более 4,5 млрд грн.

"В ходе досудебного расследования, начатого по факту планирования и ведения агрессивной войны РФ против Украины, установлены, в том числе скрытые в оффшорных юрисдикциях, активы российских корпораций, которые могли использоваться в подрывной деятельности против страны", - говорится в сообщении.

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Арест был наложен на корпоративные права девяти украинских предприятий, принадлежащих российским холдинговым компаниям "Ростех", "Татнефть", "РусАл" и "Группа ГМС", а также на 70 объектов недвижимого имущества, включая имущественные комплексы и земельные участки, общей стоимостью свыше 4,5 млрд грн.

Досудебное расследование осуществляется в уголовном производстве по фактам диверсии и ведения агрессивной войны (ч. 1 ст. 113, ч.1 ст. 437 УК Украины).

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Топ комментарии
+8
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27.06.2022 20:06
+8
На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну наклали арешт на майно російських корпорацій. Джерело: https://censor.net/ua/n3350594

Турборежим.
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27.06.2022 20:08
+6
А что ждали столько, посмотреть в глаза путлеру и договориться где-то посередине?
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27.06.2022 20:12
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27.06.2022 20:06 Ответить
хароший дєркачь - мертвий дєркачь
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27.06.2022 20:09 Ответить
Експропрійювати все! Де в кацапів майно в Україні взялося?
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27.06.2022 20:08 Ответить
На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну наклали арешт на майно російських корпорацій. Джерело: https://censor.net/ua/n3350594

Турборежим.
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27.06.2022 20:08 Ответить
Щось підказує, що лише дочка сбербанку коштує більше.
Це не арештом майна займалися, а збирали гроші, щоб не арештовувати.
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27.06.2022 20:09 Ответить
Сподіваюсь не на користь Ігоря Валерівіча і або єрмака
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27.06.2022 20:09 Ответить
Не сподівайтесь.
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27.06.2022 20:16 Ответить
Эта сумма звучит и выглядит как насмешка...
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27.06.2022 20:10 Ответить
А что ждали столько, посмотреть в глаза путлеру и договориться где-то посередине?
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27.06.2022 20:12 Ответить
Турборежимили.
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27.06.2022 20:17 Ответить
... И все это будет продано, а деньги отправлены ВСУ?
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27.06.2022 20:18 Ответить
Щас.
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27.06.2022 20:43 Ответить
Зеля та Єрмак чекали що російськи олігархи хабаря внесуть, але вже 4 місяця пройшло, о можна начати щемити.
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27.06.2022 20:19 Ответить
Дуже мало.
Чого так скромно? Боїтесь своїх зачепити
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27.06.2022 20:25 Ответить
Я так розумію що вони підуть на репарації сподіватись марно.
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27.06.2022 20:31 Ответить
МАЛО! ..баште все!
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27.06.2022 21:17 Ответить
Григоришин, ******* кацапське.
Чи цензор на григоришина чу?
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27.06.2022 21:17 Ответить
Значить що до цього часу, навіть після анексії Криму і створення днр-лнр, російський бізнес комфортно себе почував в Україні?
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27.06.2022 21:45 Ответить
Ще треба централізовано всі судові рішення, програні кацапії державою, як гарантом по різним комерційним контрактам, анулювати і припинити будь-які виплати.
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27.06.2022 22:48 Ответить
то вводити тимчасову адміністрацію і хай майно працює на користь держави
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27.06.2022 22:55 Ответить
а Краз?
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27.06.2022 23:51 Ответить
 
 