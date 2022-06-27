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Рашисты обстреливали Кременчуг из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 с территории Курской области, - Воздушные Силы ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ракеты, которыми рашисты попали в ТРЦ в Кременчуге, были выпущены из бомбардировщиков Ту-22 М3 с территории Курской области РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Воздушных Сил ВСУ.
"В торгово-развлекательный центр в городе Кременчуг российские оккупанты попали ракетами Х-22, выпущенными из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3. Самолеты рашистов взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области", - говорится в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Площадь пожара в ТРЦ в Кременчуге превысила 10 тыс. кв. м, – ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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У 1999-2000 роках, відповідно до міжурядової угоди, Україна передала Росії 8 Ту-160, 3 Ту-95МС і 581 крилату ракету Х-55 в рахунок сплати українського боргу за поставлений природний газ на суму $ 285 млн[10][60]
У 2002-2006 роках на авіабазах в Миколаєві, Полтаві, Прилуках та Білій Церкві було ліквідовано 60 Ту-22М (43 Ту-22М3 та 17 Ту-22М2), що перебували на озброєнні ВПС і авіації ВМC України, а також перебували на базах зберігання і авіаремонтних заводах[59]. Також на авіабазі Озерне було знищено 423 авіаційні крилаті ракети Х-22[59]
До 2007 року на території України було знищено 6 дальніх протичовнових літаків Ту-142 і 4 навчально-тренувальних Ту-134УБЛ[5]
Удари у відповідь по Курській і Білгородській областях вже завдано?
Який результат?
Росіяни це почули і кажуть цілий день пили шампанське
це наявний взірець як недолугі зелені керманичи просирають інформаційну війну або грають в податки та покривають злочини кацапських виродків
ракета з бойовою частиною 900 кг тротилу попадає у місце де в цей час знаходиться більше 1000 людей….і що статистика як у перекинувшигося в ДТП з п'яним водієм автобуса….
та один цей факт що виродки цілеспрямовано поцілили у скупчення цивільних осіб необхідно висвітлювати у всіх ракурсах….
фото та відео поранених а це не травмовані це відірвані концівки та розірвані внутринощі повинні бути висветлені на перших шпальтах усіх мирових видань та каналів…. Фото відео загіблих також нахер усяку толерантність алягер ком алягер….наступного дня після публікації цих матеріалів во всіх мирових публіках посли України в усіх державах ідуть на прийом до керівництва та просять одного зброї та посилення санкцій….а такой выступают на провідних каналах з відповідними зверненнями до громадян цих держав адже якщо канали запросять за це гроші платить за прайм тайм. Так і непогано встановити можливо серед жертв є громадяни інших держав обов'язково встановити та висвітлити це відповідним чином…. А то пожар травмовані…. Тьху покидьки недолуг
Це все одно що я кидаю в тебе цеглу, а ти її відбиваєш тільки. Рано чи пізно вона прилетить тобі в лоба смертельно
Утремся и послушаем в новостях, сколько погибло и сколько ранено....
Крилаті ракети Х-55 будував Харківський авіаційний завод.
Ці кроки нададуть можливість ЗСУ знищувати всі аеродроми, з яких вилітають рашистські літаки, що запускають ракети по українських містах.
Чого там не впав бомбардувальних на якийсь квартал і не випарував район міста?
А ми не маєм права знищити аеродром Шайковка
Бо західні партнери - проти ...
А де СПРАВЕДЛИВІСТЬ
У жидів повчітися