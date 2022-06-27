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В Кременчуге, несмотря на распространяющуюся в соцсетях информацию, запасов крови в городе и области достаточно, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Здоровье Война в Украине

кременчук

Министр здравоохранения Виктор Ляшко провел срочное совещание о помощи пострадавшим в результате ракетных обстрелов в Кременчуге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Во время совещания представители местных медицинских служб отметили: несмотря на распространяющуюся в соцсетях информацию, запасов крови в городе и области достаточно. Дополнительные срочные донации не требуются.

Минздрав продолжает следить за ситуацией и в случае необходимости в препаратах крови будет сделано соответствующее объявление.

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Оголошена дальність пуску крилатої ракети "Нептун"- 280 км. Дане обмеження є штучним і викликане Режимом контролю за ракетними технологіями, якого дотримується Україна. Конструкція ракети має певні резерви для модернізації, тому враховуючи фактичний стан війни, в якому перебуває Україна, потрібно збільшувати дальність пуску ракети до максимально технічно можливої.
Ці кроки нададуть можливість ЗСУ знищувати всі аеродроми, з яких вилітають рашистські літаки, що запускають ракети по українських містах.
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27.06.2022 20:48 Ответить
Обидві дві ракети що залишились від потужного будівництва ВВК вдосконалювать будем?
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27.06.2022 20:52 Ответить
 
 