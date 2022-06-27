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В Кременчуге, несмотря на распространяющуюся в соцсетях информацию, запасов крови в городе и области достаточно, - Ляшко
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Министр здравоохранения Виктор Ляшко провел срочное совещание о помощи пострадавшим в результате ракетных обстрелов в Кременчуге.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Во время совещания представители местных медицинских служб отметили: несмотря на распространяющуюся в соцсетях информацию, запасов крови в городе и области достаточно. Дополнительные срочные донации не требуются.
Минздрав продолжает следить за ситуацией и в случае необходимости в препаратах крови будет сделано соответствующее объявление.
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Ці кроки нададуть можливість ЗСУ знищувати всі аеродроми, з яких вилітають рашистські літаки, що запускають ракети по українських містах.