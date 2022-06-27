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СБУ начала расследование обстрела ТРЦ в Кременчуге: "Мы сделаем все, чтобы установить не только тех, кто производил выстрелы, но и лиц, отдавших приказ"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кременчук

СБУ безотлагательно приступила к расследованию очередного военного преступления оккупантов - ракетного обстрела гражданских объектов в Кременчуге.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"Производство открыто по ч.2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). На месте уже работают следователи, в частности, в Кременчуг отправлена команда специалистов из Главного следственного управления СБУ. Мы сделаем все, чтобы установить не только тех, кто производил выстрелы, но и лиц, отдавших соответствующий приказ уничтожать мирных украинцев. Ведь никаких военных или других оборонных объектов на месте попадания ракет не было в принципе. Все причастные к этому вопиющему военному преступлению должны понести самое суровое наказание!" - говорится в сообщении.

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Напомним, 27 июня Россия обстреляла ракетами торговый центр в Кременчуге. По данным Воздушных сил ВСУ, рашисты обстреливали Кременчуг из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 с территории Курской области. По состоянию на 19:30 известно о 10 погибших и 40 травмированных в Кременчуге.
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Топ комментарии
+28
А нельзя ли начать расследование деятельности одного рыжего таракана по фамилии Кучма? Как так получилось, что при нем были проданы крылатые ракеты стране агрессору? Самолеты? Куда исчез Черноморский флот? Как так вышло, что «талантливая дочь Кучмы» стала директором по маркетингу Киевстар и ей выплачивались дивиденды за квартал в размере 290-350 млн гривен? Не было ли тут госизмены?
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27.06.2022 20:42
+25
***** дал наказ, потом шогу , герасимов , начальник ввс, командир полка
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27.06.2022 20:38
+25
Впишите туда Кучму. За подписание Будапешского меморандума и разворовании страны и армии.
За передачу Ту самолетов России.
Все началось оттуда.
Это соучастник.
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27.06.2022 20:44
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***** дал наказ, потом шогу , герасимов , начальник ввс, командир полка
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27.06.2022 20:38 Ответить
саме так - займаються справжньою хернею.

Зовсім уже українців тримають за дебілів.
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27.06.2022 20:43 Ответить
В СБУ дебіли. Вони до цих пір не знають хто віддає прикази завдавати ударів по українських містах.
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27.06.2022 20:51 Ответить
Стрельба с дальних бомбардировщиков. Это не ниж шайгу, а по факту *****.
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27.06.2022 20:40 Ответить
літінант Ваня проявляє активність щодня. Сьогодні.
А мав би ще вчора, з моменту свого призначення на посаду.
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27.06.2022 20:40 Ответить
Їх потрібно не просто встановити, а встановити і знищити.
Бо юридичного механізму дістатися до вбивць просто не існує.
Кацапія їх звичайно не видасть.
А от якщо почати викладати в даркнеті об'яви, де за знищення кожного конкретного кацапського вбивці, буде винагорода в кілька десятків тисяч долларів, то справа піде.
І це буде дешевше ніж звичайні судові витрати.
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27.06.2022 20:42 Ответить
А нельзя ли начать расследование деятельности одного рыжего таракана по фамилии Кучма? Как так получилось, что при нем были проданы крылатые ракеты стране агрессору? Самолеты? Куда исчез Черноморский флот? Как так вышло, что «талантливая дочь Кучмы» стала директором по маркетингу Киевстар и ей выплачивались дивиденды за квартал в размере 290-350 млн гривен? Не было ли тут госизмены?
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27.06.2022 20:42 Ответить
И случайно ли жена таракана стала «кавалерственной дамой» одного масонского ордена
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27.06.2022 20:44 Ответить
Нужно петицию создавать. Чтобы началось раследование.
Иначе эта **** умрет в тепле и богатстве.
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27.06.2022 20:46 Ответить
Открытие такое дела и начало расследования деятельности Кучмы на посту президента и будет индикатором серьезности намеренийнынешней власти в начале пути по европейскому пути развития. А так - сплошное «бла-бла-бла»…
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27.06.2022 21:29 Ответить
два раза в одно и то же место, кому то мешал ТРЦ, нужно было сделать наводку.
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27.06.2022 20:43 Ответить
Впишите туда Кучму. За подписание Будапешского меморандума и разворовании страны и армии.
За передачу Ту самолетов России.
Все началось оттуда.
Это соучастник.
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27.06.2022 20:44 Ответить
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27.06.2022 20:45 Ответить
До рачі у Запоріжжі вони теж вразили ТЦ Аврора правда він був закритий. Тобто уґце вже система . У Одесі здається також який ТЦ знищили
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27.06.2022 20:46 Ответить
В Одессе сожгли САМЫЙ крупный торговый центр на берегу Чёрного моря РИВЬЕРА

Не сомневаюсь , что везде работают наводчикИ - откуда россиянам знать координаты объектов ?
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27.06.2022 20:49 Ответить
из гугл мапс
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27.06.2022 20:56 Ответить
Увольте Буданова - много пистит про партизан , а в Украине НАВОДЧИКИ СВОБОДНО НАХОДЯТСЯ !!!
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27.06.2022 20:47 Ответить
Гугл Мапс, Эпл Мапс и десятки других подобных сервисов - главные и единственные наводчики, всё остальное - лапша на уши
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27.06.2022 21:01 Ответить
Без подсветки цели, гугл не поможет
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27.06.2022 21:25 Ответить
.. под глазом себе подсвети..баран! Достаточно точных координат... м ракета придёт в точку с радиусом в 5 метров. Правда рассеянские ракеты пока такой точности не достигли. А чтобы ты дурость не нёс... поинтересуйся..как пассажирский самолёт при видимости в 10 метров попадает на торец полосы строго по оси ширина которой 40 метров.
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28.06.2022 00:40 Ответить
я б ще власників ТРЦ вписала..з якого бодуна відкрили?? Аренду сплачувати перестали? Доречі..а хто власники?
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27.06.2022 20:47 Ответить
Новінський якщо не помиляюсь.
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27.06.2022 20:57 Ответить
авжеж, і цей Амстор може бути спеціально підготовлений як ціль
учора в Києві ракети вдарили за 500 м від ТРЦ над М Лук'янівська
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27.06.2022 21:52 Ответить
А от цікаво, той Новинський подасть позов на рашку в ЄСПЧ, як Ахмєтов? Чи фсб-шне походження не дозволить? От тут і побачимо, хто і де...
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28.06.2022 03:31 Ответить
Наверное открыли потому, что дето надо покупать еду? Как вам вариант для конспирологии?
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27.06.2022 20:58 Ответить
торгові центри- це переважно про одяг а не про їжу.
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27.06.2022 21:37 Ответить
Серйозно? В тому приміщенні троггували лише одягом? Ну вам з америки видніше.
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27.06.2022 21:48 Ответить
Друзья были как раз в этом торговом центре, был первый взрыв, они попадали, в шоке выбирались из под завалов, люди лежали штабелями. Только выбрались, прилетела вторая..Порвало, ушибы, но живы... Жертв очень много.
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27.06.2022 20:49 Ответить
на терор потрібно відповідати чим то суттєвим
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27.06.2022 20:49 Ответить
Це просто дурня якась.
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27.06.2022 20:50 Ответить
Розкудахталось сбу... а то ви не знаєте... хто і звідки...
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27.06.2022 20:50 Ответить
Потрібно свій мосад створювати!!!
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27.06.2022 20:50 Ответить
Люто плюсую.
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27.06.2022 21:04 Ответить
Пусть лучше займутся прямыми обязаностями. По стране прыгают предатели, пишут статьи, выступают по ТВ, заседают в ОПе или где там, а их волнуют ракеты.
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27.06.2022 20:54 Ответить
Кацапи скоріше за все, якщо прийдеться, грохнуть всіх причетних до подібних злочинів. Так, що марна трата часу та ресурсів...
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27.06.2022 20:54 Ответить
Вам сказать кто отдал приказ?
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27.06.2022 20:56 Ответить
Даааааааа, таких тупарів світ ще не бачив.
Підкажу:
наказав ***** ******** ********ич, передав наказ нижче шойгу, той до нового камандуючого "спєцапєрациєй" в Україні, той до командуючого ваєннакасмічєскімі сіламі *********, який спустив наказ до рівня командуючого полком крилатих дегенератів.

***** ви шерлакі холмси навпіл з нірами вульфами проста, *******. Нема слів. І за це шалені державні гроші получають, преференції, житло, тачки...
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27.06.2022 20:56 Ответить
Вам віри, навіть малесенької,ну ***** немає,хоч вбийте! От що віджали ТРЦ з вашою допомогою,о це друге діло, в це повіримо на 100%! Ви тварюки вже себе так дискредитували в очах народу,що віри конторі ще дуже довго не буде!!!
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27.06.2022 20:57 Ответить
путь голландцы опытом поделяться, как надо судить и наказывать сбивших малазийский боинг.
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27.06.2022 20:57 Ответить
Це ви про те як голандці після декількох років слідства виголосили вирок кільком шісткам??? І навіть ці шістки ніколи не будуть покарані?
Тоді СБУ нічому вчитися. Вони можуть будь кого самі навчити як імітувати бурну діяльність і ще й за це отримувати державні нагороди.
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27.06.2022 21:10 Ответить
Самое мерзкое как полиция и СБУ сейчас пиарятся на этой ужасной трагедии. Типа, мы бдим. Лучше займитесь своими делами, чтобы такого в будущего стало меньше.
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27.06.2022 20:57 Ответить
допомога СБУ: Moscow, Росія, 103132
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27.06.2022 21:00 Ответить
шото нагадувало у ньому російського розвідника. Дєокачь. Точно він.
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27.06.2022 21:01 Ответить
Премії собі не забудьте виписати за це розслідування!
(якщо раптом ваше розслідування зайде в глухий кут, даю прізвища - Путін, Шойгу, Герасімов. В принципі завтра вже можете казати, що знайшли тих, хто віддавав наказ. Ну а потім премія...)
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27.06.2022 21:01 Ответить
А що їх шукати? Їм завтра нагороди будуть видавати. Бучанських вже знайшли і що? В себе лад наведіть.
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27.06.2022 21:03 Ответить
Ці нікчеми з СБУ не знають хто там в кацапендії віддає всі накази?
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27.06.2022 21:06 Ответить
СБУ, высер йозно?.. будете бегать за хвостами, как котята?..
не занимайтесь ерундой.. гоните никакого, зато друга зупермена, Бакланова, завалившего всю службу, и ставьте профессионАла-патриОта..
понятно, что назначает дермак рукой зупермена, чтобы всё свалить на аниматора..
"прикольные" аматоры волею вумного нариду губят Украину..(
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27.06.2022 21:08 Ответить
З Чонгаром якось "невдобно" вийшло і відклали після війни, але тут відразу кинулись в роботу .
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27.06.2022 21:08 Ответить
Жертв багато..дуже багато...але поки спускають по гальмах число тих хто загинув...
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27.06.2022 21:13 Ответить
СБУ сейчас должно ловить диверсантов, предателей, шпионов, а не расследовать очевидные дела. Ваня Бакланов в СБУ во время войны это уже перебор...
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27.06.2022 21:14 Ответить
Боневтік зразу не подумавши сказав про тисячі людей в ТРЦ а тепер хочуть приховати все..
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27.06.2022 21:16 Ответить
В важкий смертельний час в Україні має бути той Лідером хто має в собі дух князя Святослава Хороброго а не блазень 95 кварталу .
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27.06.2022 21:19 Ответить
Усіх пілотів, які зараз у полоні, негайно стратити. Щоби інші боялися навіть думати літати над Україною.
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27.06.2022 21:29 Ответить
Так вони і не літають. Кидають суки то з *********, то з парашної *********. Херої *****.

От мені цікаво отаке. Ну ясно що кучма *******© наші крилаті ракети, якими ми б могли кидать у відповідь. А шо, крім України і парашки, більше ніде в світі немає крилатих ракет, які здатні далеко летіти? Взять, бляха, і тупо купити у якого небудь пакістана, або там Аргентини, пару ящиків ракет, і устроїти ******* оркам вальпургієву ніч - шоб, суки, ссялися під себе ще століттями і пошепки розказували своїм орченятам про гнів України! В чому проблема?
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27.06.2022 21:42 Ответить
Не продають(
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27.06.2022 21:51 Ответить
Продають тільки з дозволу виробника.
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28.06.2022 03:36 Ответить
...ищите корректировщиков огня
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27.06.2022 21:31 Ответить
Це напевно протикорабельні ракети, вони з самонаведенням, на суші влучають у найбільші будівлі... та і швидкість там майже недосяжна для ПВО.
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27.06.2022 21:56 Ответить
Номера бортів в РЕР ПС, там же і перехват розмов екіпажів в т.ч радіограми-впевнений мають бути в натуральному вигляді; ці борти йшли з номерами системи ...6,...7, час вильоту відомий, траси відомі, час радіограм - відомий, екрани записані. Половина роботи зроблена і долучена до справи. Тепер слідкуйте за руками (після цього посту): а точніше за пресою в шайковці, а точніше за "скоропостижно ушедшими" за різних причин льотчиків і технічного льотного складу авіабази "речной"-тепер відомі і прізвища виконавців. Даю тиждень-два за яких 8 чоловік (2 екіпажа) мають лягти в земельку.
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27.06.2022 21:31 Ответить
Немає сили волі у того що шле відосики...заборона на відповідь по території агресорів...сцикун і чмо воно а не Лідер України...
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27.06.2022 21:36 Ответить
В земельку разом с їх родинами тварюки !
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27.06.2022 23:16 Ответить
Війна...це військовий стан з законами війни де для зрадників та мародерів вводиться вища міра покарання-смертна кара...багато людей без засобів життя-продуктові картки...мобілізація для всіх а не тих хто є незаможний громадянин...перехід економіки на військові рейки...ЦЕ ВІЙНА МАТЬ ВАШУ А НЕ ********** 95 КВАРТАЛУ.....
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27.06.2022 21:34 Ответить
 
 