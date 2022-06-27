СБУ начала расследование обстрела ТРЦ в Кременчуге: "Мы сделаем все, чтобы установить не только тех, кто производил выстрелы, но и лиц, отдавших приказ"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
СБУ безотлагательно приступила к расследованию очередного военного преступления оккупантов - ракетного обстрела гражданских объектов в Кременчуге.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.
"Производство открыто по ч.2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). На месте уже работают следователи, в частности, в Кременчуг отправлена команда специалистов из Главного следственного управления СБУ. Мы сделаем все, чтобы установить не только тех, кто производил выстрелы, но и лиц, отдавших соответствующий приказ уничтожать мирных украинцев. Ведь никаких военных или других оборонных объектов на месте попадания ракет не было в принципе. Все причастные к этому вопиющему военному преступлению должны понести самое суровое наказание!" - говорится в сообщении.
Напомним, 27 июня Россия обстреляла ракетами торговый центр в Кременчуге. По данным Воздушных сил ВСУ, рашисты обстреливали Кременчуг из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 с территории Курской области. По состоянию на 19:30 известно о 10 погибших и 40 травмированных в Кременчуге.
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Зовсім уже українців тримають за дебілів.
А мав би ще вчора, з моменту свого призначення на посаду.
Бо юридичного механізму дістатися до вбивць просто не існує.
Кацапія їх звичайно не видасть.
А от якщо почати викладати в даркнеті об'яви, де за знищення кожного конкретного кацапського вбивці, буде винагорода в кілька десятків тисяч долларів, то справа піде.
І це буде дешевше ніж звичайні судові витрати.
Иначе эта **** умрет в тепле и богатстве.
За передачу Ту самолетов России.
Все началось оттуда.
Это соучастник.
Не сомневаюсь , что везде работают наводчикИ - откуда россиянам знать координаты объектов ?
учора в Києві ракети вдарили за 500 м від ТРЦ над М Лук'янівська
Підкажу:
наказав ***** ******** ********ич, передав наказ нижче шойгу, той до нового камандуючого "спєцапєрациєй" в Україні, той до командуючого ваєннакасмічєскімі сіламі *********, який спустив наказ до рівня командуючого полком крилатих дегенератів.
***** ви шерлакі холмси навпіл з нірами вульфами проста, *******. Нема слів. І за це шалені державні гроші получають, преференції, житло, тачки...
Тоді СБУ нічому вчитися. Вони можуть будь кого самі навчити як імітувати бурну діяльність і ще й за це отримувати державні нагороди.
(якщо раптом ваше розслідування зайде в глухий кут, даю прізвища - Путін, Шойгу, Герасімов. В принципі завтра вже можете казати, що знайшли тих, хто віддавав наказ. Ну а потім премія...)
не занимайтесь ерундой.. гоните никакого, зато друга зупермена, Бакланова, завалившего всю службу, и ставьте профессионАла-патриОта..
понятно, что назначает дермак рукой зупермена, чтобы всё свалить на аниматора..
"прикольные" аматоры волею вумного нариду губят Украину..(
От мені цікаво отаке. Ну ясно що кучма *******© наші крилаті ракети, якими ми б могли кидать у відповідь. А шо, крім України і парашки, більше ніде в світі немає крилатих ракет, які здатні далеко летіти? Взять, бляха, і тупо купити у якого небудь пакістана, або там Аргентини, пару ящиків ракет, і устроїти ******* оркам вальпургієву ніч - шоб, суки, ссялися під себе ще століттями і пошепки розказували своїм орченятам про гнів України! В чому проблема?