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война (46746) Новая Каховка (147) оккупация (9506) Нацполиция (15732) похищение (1659) Херсонщина (3500)

В Херсонской области российские оккупанты похитили депутата облсовета, его сына и руководителя учебного заведения, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсонщина

Оккупанты похитили депутата Херсонского областного совета и его сына, который является депутатом поселкового совета, а в Новой Каховке – руководителя одного из учебных заведений.

Об этом сообщает полиция Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.

"В Новой Каховке с рабочего места российские военные похитили руководителя одного из учебных заведений города, местонахождение мужчины неизвестно.

Военные страны-агрессора похитили депутата облсовета и его сына, который является депутатом поселкового совета. Сейчас местонахождение мужчин неизвестно", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что во временно оккупированном с.Змиевка Бериславского района военнослужащие РФ похитили местного жителя. По имеющейся информации, оккупанты пришли домой к 30-летнему мужчине, посадили его в автозак и увезли в неизвестном направлении. Местонахождение пропавшего сейчас неизвестно.

Кроме того, во время несения службы на деоккупированной территории Кочубеевской территориальной громады полицейские установили, что российские военные захватили в плен 54-летнего местного жителя. Мужчину более суток держали в подвальном помещении почтового отделения, которое превратили в застенки. Оккупанты проводили допросы мужчины, били по разным частям тела, после чего отпустили.

Также полиция сообщает, что в Заградовке 53-летний мужчина взорвался на кассетной мине на собственном поле. Его доставили в больницу города Кривой Рог с диагнозом "минно-взрывная травма и осколочное ранение левой ноги".

Всего за сутки полиция Херсона зафиксировала 6 военных преступлений российской армии против мирного населения.

Имен похищенных полиция не называет.
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200 рашофашистів Верещук поміняє на цих цивільних.....
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27.06.2022 21:06 Ответить
Та не хто ***** не робить, не хвилюйся. Я якщо і поміняють, то знають чому.
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27.06.2022 22:56 Ответить
Компания Baykar бесплатно предоставит Украине три Байрактора!
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27.06.2022 21:07 Ответить
Де обмінний фонд із Білгорода?
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27.06.2022 21:07 Ответить
А хто тоді і ким обміняє майже 15 000 наших військовополонених ?
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27.06.2022 21:08 Ответить
А почему только 15 000, а не 100 000? А может все 200 000?
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27.06.2022 21:31 Ответить
А кацапов брать в заложники я так понимаю бесполезно, кроме кадіркиніх овцетрахов, которих сразу меняют, другое мясо педирации нахрен не нужно, сдох Максим так и хрен с ним, вот *** нация.
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27.06.2022 21:09 Ответить
Цілком ймовірно, що можуть замучити і убити, а можуть вимагати викуп, ці ж тварини приїхали в Україну не тільки вбивати, а ще й збагачуватися.
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27.06.2022 21:13 Ответить
 
 