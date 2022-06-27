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Новости Война в Украине
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Данилов (1057) Кременчуг (332) обстрел (20144)

Одна из ракет, выпущенных рашистами по Кременчугу, попала в городской стадион, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ту22

По Кременчугу были выпущены 2 крылатые ракеты воздушного базирования. Они попали в торговый центр и стадион.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Выпущены две ракеты, одна из которых попала в торговый центр, другая – в городской стадион", - сообщил Данилов, комментируя обстрел Кременчуга.

Читайте также: Рашисты обстреливали Кременчуг из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 с территории Курской области, - Воздушные Силы ВСУ
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Топ комментарии
+22
чем *********? куском асфальта? видосиком? шаурмой?
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27.06.2022 21:22
+13
терпіл закидують ракетами, вбивають сотні тисяч людей. вони сидять - нізя біть по прм. нізя біть по бєларусі нізя біть по расісі - а то путін нападьот ой спасітє памагітє... і не треба казати що нічим - Є точки У, є Смерчі, є вже хімарси, від кордону на півночі доб'є до смачним цілям - ні ці долбойби остров змійний ******** ЩОБ ЗЕРНО ВИВЕЗТИ!
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27.06.2022 21:24
+10
да ******** по рашке.скольно нужно чтобы погибло людей что бы понять что счертями нельзя по хорошему.
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27.06.2022 21:16
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27.06.2022 21:28 Ответить
Де там ті любителі футболу, які голосять, що треба грати наступний чемпіонат дома??? Чи ви думаєте, що російські фашисти побояться ракети по стадіону під час матчу запустити? Та залюбки вони це зроблять!
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27.06.2022 21:14 Ответить
Влучили там у старенький стадіон на території заводу Дормашу. Основний і ******** стадіон Кременчука - Кремінь-арена трохи подалі від місця удару.
Але по суті ви праві, оркам нічого не завадило би влупити по якійсь арені під час матчу. Проте матчі УПЛ під час війни будуть проводитись без глядачів на трибунах, тому оркам такі цілі не будуть цікаві
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27.06.2022 21:20 Ответить
у древніх совєцьких ракет Х-22 точність плюс-мінус кілометр - у стадіон та ТРЦ вони попали цілком випадково
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27.06.2022 21:28 Ответить
Не вірю.
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27.06.2022 21:32 Ответить
ТРЦ, можна сказати, через паркан від заводу Дормаш, так що цілились вони, по любому, кудись туди. А серйозних цілей в тому районі нема.
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27.06.2022 21:38 Ответить
Не виправдовуй їх, там по координатам точність невелика, приблизно+-150 метрів, але ця ракета наводится не лише по координатам. Точне влучання таких ракет в ******* ТЦ не є проблемою. Це є спрямованим актом терору держави-террориста. Потрібно просувати визнання росії не державаю-сонсором, а державою-террористом, як ISIS, тобто будь якє падло с паспортом цієї держави автоматично є терористом та підлягає затриманню.
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27.06.2022 21:49 Ответить
продвигать конечно надо, только кому? оон-у? где кацапы до сих пор сидят с вето? ЕС и то с трудом отказывается от скупки краденного а всяким Турциям, Индиям, Китаям и т.п. сильно не задвинешь сходу.
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28.06.2022 00:47 Ответить
А як чемпіонат України з футболу проводити?
Хто там агітує за нього?
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27.06.2022 21:15 Ответить
да ******** по рашке.скольно нужно чтобы погибло людей что бы понять что счертями нельзя по хорошему.
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27.06.2022 21:16 Ответить
чем *********? куском асфальта? видосиком? шаурмой?
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27.06.2022 21:22 Ответить
теми ракетами, что на складах в 2015-2018 сгорели.
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28.06.2022 05:07 Ответить
Реєстрація: 01 червня 2022
---
О, кацапи знову воюють з Порохом . Кацапи і Зєля.. "Галантерейщик и Кардинал спасут Францию" (С)
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28.06.2022 12:24 Ответить
ты тупой?...тем, что сгорело, невозможно...
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28.06.2022 12:50 Ответить
Дайте нам F35 тоді за%бошим.
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27.06.2022 21:24 Ответить
POV : Якби Україна мала повітряний дозаправник - можна було б перехопити нашими винищувачами рашистських виродків на їх бомбардувальниках, коли вони "патрулюватимуть" десь у районі міжнародних вод атлантики і спалити нафуй гандонів!
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27.06.2022 21:19 Ответить
виправдано було б і нам кудись по рашистам поцілити
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27.06.2022 21:21 Ответить
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:

Дай Бог, чтобы наша духовная сила не оскудевала, чтобы не появлялось никаких страхов, никакого чувства неуверенности в нашем историческом развитии. Все, что сейчас происходит, происходит правильно, хотя и путь наш нелегок, - сказал патриарх в воскресенье на встрече с полпредом президента РФ в Южном федеральном округе.http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=79359

Кременчуг, слышишь? Все, что сейчас происходит, происходит правильно.
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27.06.2022 21:23 Ответить
Это для тех, кто ещё считает, что существует какая-то «святая русь», «православие» в мокшандии и кто посещает киевские храмы УПЦ москоаского сатаната.
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27.06.2022 21:25 Ответить
Духовная сіла нє оскудєєт! Нікада ваашшє!

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27.06.2022 21:42 Ответить
терпіл закидують ракетами, вбивають сотні тисяч людей. вони сидять - нізя біть по прм. нізя біть по бєларусі нізя біть по расісі - а то путін нападьот ой спасітє памагітє... і не треба казати що нічим - Є точки У, є Смерчі, є вже хімарси, від кордону на півночі доб'є до смачним цілям - ні ці долбойби остров змійний ******** ЩОБ ЗЕРНО ВИВЕЗТИ!
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27.06.2022 21:24 Ответить
долбоёбы? Змеиный? Базар фильтруй предурок
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27.06.2022 21:29 Ответить
де він не правий?
ну може тільки в тому що Зміїний бомбардувати теж потрібно
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27.06.2022 21:34 Ответить
Ви праві. Якби в Другу Світову союзники не бомбили німецькі промислові міста, ми б не перемогли.
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27.06.2022 21:53 Ответить
кажуть цілили у ж\д вокзал, який поруч, а влучили у ТРЦ та стадіон
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27.06.2022 21:31 Ответить
Ну і в чому різниця. Вокзал пасажирський. Там товарних вагонів якщо коли і стоїть то самий мінімум.
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27.06.2022 21:38 Ответить
а, може, цілили в товарну залізничну станцію, а не в пасажирську?
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27.06.2022 21:38 Ответить
это тебе в генштабе федерации сказали ?
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27.06.2022 21:40 Ответить
на ютубі відос вирізка з об"єднаного телемарафону
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27.06.2022 21:43 Ответить
ну очевидно ж, шо вокзал був ціллю
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27.06.2022 21:46 Ответить
старі радянські ракети x-22 які ще Чючьма росії за безцінь віддав
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27.06.2022 21:47 Ответить
Так що виходить невинуватие
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27.06.2022 21:41 Ответить
А що, вокзал - стратегічний об'єкт? Чи їм в Краматорську сподобалось? Хоча, мабуть, так...
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27.06.2022 21:44 Ответить
Станция там рядом
Ракета древняя 70х годов, для поражения "по площадям"
Нацелить ее точно невозможно в принципе
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27.06.2022 21:56 Ответить
х22 ніколи не була для уражень по площі,не треба ля ля,це посуті здоровенна ПКР,і її головна ціль АВІАНОСЦІ
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27.06.2022 22:46 Ответить
Да с ядерной БЧ ей точность не нужна
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27.06.2022 23:47 Ответить
з 960кг проникаючою по суті напів-бронебійною бойовою частиною,якраз треба,далеко не всі х22 були зі спец-бч
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28.06.2022 02:22 Ответить
То б то у 70 х коли космонавтів радянських посилали у космос вони всі мимо летіли, по площадям,
бо ракети були древні?
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27.06.2022 22:48 Ответить
Неудачное сравнение
Я что оправдываю этот обстрел?
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27.06.2022 23:48 Ответить
во первых кацапы могли ее модифицировать, приклепать наведение по лазеру\маякам\еще чему-то - готовились воевать убивать же (в отличие от). вроде как Буча Ирпень, Мариуполь и т.п. это явно показали
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28.06.2022 00:12 Ответить
Відповідь Данілову https://www.youtube.com/watch?v=u6g9P_O0fPY .
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27.06.2022 22:06 Ответить
Цілили мабуть у міст, ракети летіли з півночі, будівля ТРЦ - металевий ангар на напрямку удару, мабуть головка самонаведення зреагувала на метал, не долетіла до мосту та влучила у ТРЦ, вбило цивільних, там супермаркет "Сільпо", аптека та інші торгівельні точки, розваг там не було.
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27.06.2022 22:43 Ответить
за "боинг" тоже много говорили. а оказалось - стреляли куда хотели и попали тоже.
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28.06.2022 00:15 Ответить
Дякуємо Леонід Данілич що окрім ракет за газ ви ще віддали кацапам реактивні бомбардувальники. Як вам газ, сподобався ?
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27.06.2022 22:46 Ответить
 
 