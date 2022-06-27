Одна из ракет, выпущенных рашистами по Кременчугу, попала в городской стадион, - Данилов

По Кременчугу были выпущены 2 крылатые ракеты воздушного базирования. Они попали в торговый центр и стадион.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Выпущены две ракеты, одна из которых попала в торговый центр, другая – в городской стадион", - сообщил Данилов, комментируя обстрел Кременчуга.

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