17 196 45
Одна из ракет, выпущенных рашистами по Кременчугу, попала в городской стадион, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По Кременчугу были выпущены 2 крылатые ракеты воздушного базирования. Они попали в торговый центр и стадион.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
"Выпущены две ракеты, одна из которых попала в торговый центр, другая – в городской стадион", - сообщил Данилов, комментируя обстрел Кременчуга.
Топ комментарии
+22 Зэлэный_Змий
показать весь комментарий27.06.2022 21:22
+13 Paul Foxen
показать весь комментарий27.06.2022 21:24
+10 Alex Suhenko
показать весь комментарий27.06.2022 21:16
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Але по суті ви праві, оркам нічого не завадило би влупити по якійсь арені під час матчу. Проте матчі УПЛ під час війни будуть проводитись без глядачів на трибунах, тому оркам такі цілі не будуть цікаві
скупки краденногоа всяким Турциям, Индиям, Китаям и т.п. сильно не задвинешь сходу.
Хто там агітує за нього?
---
О, кацапи знову воюють з Порохом . Кацапи і Зєля.. "Галантерейщик и Кардинал спасут Францию" (С)
Дай Бог, чтобы наша духовная сила не оскудевала, чтобы не появлялось никаких страхов, никакого чувства неуверенности в нашем историческом развитии. Все, что сейчас происходит, происходит правильно, хотя и путь наш нелегок, - сказал патриарх в воскресенье на встрече с полпредом президента РФ в Южном федеральном округе.http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=79359
Кременчуг, слышишь? Все, что сейчас происходит, происходит правильно.
ну може тільки в тому що Зміїний бомбардувати теж потрібно
Ракета древняя 70х годов, для поражения "по площадям"
Нацелить ее точно невозможно в принципе
бо ракети були древні?
Я что оправдываю этот обстрел?
воеватьубивать же (в отличие от). вроде как Буча Ирпень, Мариуполь и т.п. это явно показали