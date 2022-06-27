Пентагон о боях за Северодонецк: "ВСУ заставили россиян заплатить слишком высокую цену"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Американская военная разведка считает, что подразделения Вооруженных сил Украины нанесли существенный ущерб российским оккупантам перед тактическим отступлением из Северодонецка.
Об этом пишет корреспондент издания Politico Джек Детч со ссылкой на встречу чиновника Пентагона с журналистами, передает Цензор.НЕТ с ссылкой на Украинскую правду.
"Украинцы заставляют их заплатить слишком высокую цену за очень небольшой кусочек земли", – заявили в Пентагоне.
Американская разведка зафиксировала также, что ВСУ освободили несколько населенных пунктов в окрестностях Херсона за последние несколько дней.
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В общей сложности Пентагон насчитал около 60 ракет, которые россияне запустили по Киеву, Львовской и Черниговской областях в течение 25-26 июня. По мнению американских властей, в Киеве россияне хотели попасть в промышленный объект, на котором производят боеприпасы.
Кроме того, по мнению руководства Пентагона, россиянам существенно не хватает командного состава в армии. Они все чаще привлекают отставных офицеров и пополняют резервы отставными военнослужащими.
Также чиновник подтвердил, что украинские власти направили запрос правительству США о предоставлении дополнительных систем противовоздушной обороны и военных вертолетов.
Собеседник Детча сказал, что россияне снова изменили тактику войны и теперь преимущественно надеются на эффект от массированных артиллерийских обстрелов и ракетных ударов.
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По его словам, в ближайшие дни начнется второй раунд обучения около 50 украинских военнослужащих на военных базах в Европе. Прежде всего, это будет обучение по управлению пусковыми установками HIMARS. Но также это будет инструктаж по использованию гаубиц М777 с управляемыми снарядами M982 Excalibur.
Пожалуйста, подождите...
Кацапи йтимуть далі, якщо їх не спинити.
@LAvCwgnv8wd97r8
Виявляється, ветерани АТО (яких так багато розвелося, яких не пускали в маршрутки та без черги, які з відбитими мізками, хворі на голову і ваапще паразитують своїми пільгами на тілі країни) стали всім дуже потрібні. Хто ж як не вони повинні були першими іти на передову
Звичайно ви гарні хлопці і все таке, але якби ви надали Україні зо два десятки HIMARS і пару тисяч ракет великої дальності до них, тоді це була б дійсно висока ціна!
В парашці ніколи не було проблем з гарматним м'ясом.
А їх особисті враження, це другорядне питання.
Можливо то ніяке не проротство і нічого в цей день не відбудеться. Але мене то душить...вже давно..майже 2 місяці.. я не можу не поділитися... бо я справді відчуваю майбутнє. Не знаю шо з цим робить... Сподіваюся це просто ...як то кажуть - сон рябої кобили... І все буде добре.
Можливо то день закінчення війни перемогою України.
Фух... поділилася і стало легше.
Это когда КАЦАПЫ считались с собственными потерями? Этот кусок русского гафна ничего не стоил в чеченские войны и сейчас, в Украине, ничего не стоит ....Больше того, и на гражданке его можно использовать за гроши, за бутылку водки что хочет сделает.....РУССКИЕ МЕНТЫ ШВАБРАМИ ИХ НАСИЛУЮТ, за людей не считают...
Вы почитайте паблики ЭТИХ ДИКАРЕЙ ТУНДРЫ И ТАЙГИ...очень отсталые люди....у них сознание людей 1941-45 года....
КОТЛЫ, ОТСТУПЛЕНИЕ, АТАКА ЛОБ В ЛОБ, КУРСКАЯ ДУГА....)))
Соответственно потери 20К, 30К...100К это для них не потери....ПОТЕРИ У НИХ НАЧИНАЮТСЯ С ЛИМОНА, КАК В "великую отечественную".. Эти дебилоиды все меряют КРИТЕРИЯМИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ))))
Тільки і з їхнього боку -"спецоперація" ...
І захід - ми тільки допомагаємо ...
І Китай + деякі країни - ми тільки спостерігаємо ...
От якщо Китай зі своїми сателітами приєднається ...то це справді може бути 3 світова!!!!
КурскаяСвєтлодарская дуга і форсування ДніпаСіверського Донця.. АТАКА І АТСТУПЛЄНІЄ ВРАҐА, не менше ЛЯМА ДОХЛИХ КАЦАПІВ, і обов'язково БРАТСКІЄ МАҐІЛИ, к каторим малєнькіє кацапікі будут нєсті цвєти))))
От тоді у кацапів з'являться нові Астафєви і Євтушенко,і нові віршики типу "ХАТЯТ ЛІ РУССКІЄ ВАЙНИ"...Аж тоді це для них стане трагедією ..
Існують три основні версії системи. Першою була версія Increment I.
Increment I має унітарну бойову частину для застосування проти стаціонарних цілей.Increment Ia-1: Снаряд з меншою ефективною дальністю, створений внаслідок пришвидшення розробки. Прийнятий на озброєння в 2007 році[9] (XM982)[10]Increment Ia-2: Снаряд зі збільшеною ефективною дальністю та захистом від придушення GPS сигналу. (M982)[10]Increment Ib: Готовий для серійного виробництва снаряд з нижчою вартістю але повним набором характеристик. (M982A1)[10]Excalibur S: Створений в ініціативному порядку компанією Raytheon на основі Excalibur Ib снаряд з наведенням за лазерним променем. Таким чином снаряд отримав можливість вражати рухомі цілі або ж змінювати точку ураження вже після пострілу.[11]Excalibur N5: Версія Excalibur S але зі зменшеним калібром 127 мм для використання у корабельній артилерії.[12] Також існує проєкт розробки голівки самонаведення з РЛС міліметрового діапазону для операцій типу "вистрелив та забув".[5]Excalibur EST: Excalibur Shaped Trajectory (зі змінною траєкторією), має можливість вражати ціль під заданим кутом, представлено в серпні 2018 році та прийнятий на озброєння невдовзі після того.[8]Increment II «Розумний» снаряд для ураження рухомих цілей.[13] Касетна бойова частина може містити або 65 бойових елемента DPICM або пару SADARM[14].Increment III: снаряд з можливістю автоматичного розпізнавання цілей, пошуку й ураження окремих машин з відомими характеристиками.[13]
Increment Ia-2: Снаряд зі збільшеною ефективною дальністю та захистом від придушення GPS сигналу. (M982)[10]