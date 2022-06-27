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беспилотник (2092) Притула Сергей (82) Bayraktar TB2 (89) Байрактар (138)

Турецкая компания Baykar подарит народу Украины три беспилотника, деньги на которые собирал проект Притулы "Народный Байрактар"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

притула

Компания Baykar объявила, что подарит Украине три беспилотника Flagtar TB2 S İHA, деньги на которые собирали всей страной в рамках инициативы Сергея Притулы "Народный Байрактар"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке компании.

В сообщении отмечается: "Компания Baykar знает, что кампания по сбору средств под названием "Народный BAYRAKTAR" успешно собрала сумму для приобретения нескольких БПЛА Bayraktar TB2 для украинцев с целью защиты своей Родины.

Бизнесмены и обычные люди внесли средства — малые и большие — для достижения этой цели в течение нескольких дней.

Компания Baykar не будет принимать оплату за TB2 и бесплатно отправит 3 БПЛА на украинский фронт. Мы просим направить собранные средства на помощь в борьбе народа Украины. Мы тронуты этой солидарностью и решительностью перед лицом, казалось бы, непреодолимых вызовов.

Компания Baykar молится о справедливом разрешении и продолжительном мире".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проект Притулы "Народный Байрактар" собрал деньги на 4 вместо 3 беспилотников
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Топ комментарии
+64
Неочікувано. Реально дякуємо.
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27.06.2022 21:34
+63
А можна 3 безкоштовно + ще 3 за зібрані гроші?
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27.06.2022 21:34
+46
Этот аттракцион - за счёт тех сотен байрактаров, что в ближайшие месяцы будут заказаны по всему миру. Такую рекламу ни за какие деньги не купишь.
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27.06.2022 21:42
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І бомбочки?
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27.06.2022 21:34 Ответить
Йой, най буде
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27.06.2022 21:35 Ответить
І бомбочки.😸
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28.06.2022 04:07 Ответить
А можна 3 безкоштовно + ще 3 за зібрані гроші?
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27.06.2022 21:34 Ответить
Зібрали на 4.
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27.06.2022 21:35 Ответить
3 байрактари подаровано..
4-й можна за гроші

за рештув турків можна закупити Siper,.недорого-"для обкатки")

*В Турции завершился еще один этап в разработке системы ПВО Siper. Планируется, что она поступит на вооружение в 2023 году.

В Турции прошли испытания ракеты, разработанной для турецкой системы противовоздушной обороны Siper. Об этом сообщил глава директората оборонной промышленности (SSB) Турции Исмаил Демир.

"Мы успешно завершили еще один этап в разработке нашей системы противовоздушной обороны Siper, большой дальности и многоуровневого действия",
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27.06.2022 22:15 Ответить
Неочікувано. Реально дякуємо.
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27.06.2022 21:34 Ответить
Це просто неймовірно!!!!
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27.06.2022 21:34 Ответить
Что значит "подарит", если их за деньги закупают у Турции? Как правило, подарки всегда бесплатные..
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27.06.2022 21:48 Ответить
Прочитайте новину ще раз, будь ласка
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27.06.2022 22:02 Ответить
Круто!
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27.06.2022 21:35 Ответить
вот что реклама животворящая делает!
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27.06.2022 21:35 Ответить
Та за рекламу и Азербайджану и нам ещё должны))) А за то что мы собрали денег, за пару дней, то ой! А вобше эта компания, несмотря на, типа нейтралитет своего правительства, заслуживает огромного уважения! И надеюсь сотрудничество только продолжится!
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28.06.2022 00:02 Ответить
Турки справжні сусіди...... а кацапня так собі, голодні бомжі на звалищі......
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27.06.2022 21:36 Ответить
Не наговаривайте. Они в статусе - "И вашим и нашим". С москалями у них тоже все хорошо...
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27.06.2022 21:41 Ответить
"І вашим і нашим" то Ердоган, а прості турки плюють у бік кацапні
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27.06.2022 21:52 Ответить
Байрактари подарувала компанія Байкар макіна.
А турки- офіційно відмовились вводити санкції проти окупанта
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27.06.2022 21:43 Ответить
Турки купують сп#зжене кацапами Українське зерно, сп#зжений Українский метал...

Це так справжні сусіди роблять?

Не плутайте приватну компанію з керівництвом країни!
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27.06.2022 22:30 Ответить
Це за крадене зерно?
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27.06.2022 21:36 Ответить
Попри офіційну позицію, турки теж раді їбашити русню.
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27.06.2022 21:36 Ответить
Хорошее вознаграждение за рекламу продукции компании.
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27.06.2022 21:37 Ответить
Откуда атракцион такой невиданной щедрости, случайно не в счёт 25%! скидок на нашу пшеницу?...
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27.06.2022 21:37 Ответить
Этот аттракцион - за счёт тех сотен байрактаров, что в ближайшие месяцы будут заказаны по всему миру. Такую рекламу ни за какие деньги не купишь.
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27.06.2022 21:42 Ответить
Так, сама собівартість Байрактара не така й велика, а реклама дасть можливість продавати сотнями.
Ну й звичайно дякуємо за щедрість.
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27.06.2022 22:02 Ответить
Ось і пойми цих турків,то санкції не вводять,то безкоштовно дають такі затребувані **іграшки**. Ну ВЕЛИКА ПОДЯКА!!!!
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27.06.2022 21:38 Ответить
Санкції не вводить уряд в особі Пєрдогана, а зброю надає приватна компанія, вони завдяки рекламі від наших ЗСУ відіб'ють ці три пташки з першим контрактом.
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27.06.2022 21:53 Ответить
Правда есть такой нюансик - владелец компании Baykar - Сельчук Байрактар (это его фамилия) одновременно женат на дочери президента Турции Эрдогана (ну или Пердогана, как вы выразились). Т.е. он его зять
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27.06.2022 22:10 Ответить
и вряд ли бы ему понравилось, если бы он знал как его тестя на этом форуме называют
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27.06.2022 22:12 Ответить
Ну мы же не знаем их отношений!? Может и на оборот, у меня с тестем например, очень хорошие отношения были, но с дочкой он не сильно ладил! Потому что тесть, после смерти жены, нашёл себе другую женщину, через 10 лет, а дочка считала, что так нельзя!! И я был буфером! А тут может и наоборот!?
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28.06.2022 00:23 Ответить
Baykar-респект...
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27.06.2022 21:39 Ответить
а Беня (який тато Зелі) і який обчистив Україну як гусака подарував народу України х*й

Ось чому брати між іудаїзмом і ісламом, якщо доведеться вибирати між двома цими релігіями - вибирайте іслам

Іслам благородніший за іудаїзм , хоч і поступається істинному християнству
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27.06.2022 21:40 Ответить
Если надо выбирать между исламом и иудаизмом - выбрайте пастафарианство! У нас есть вуклан пива!
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27.06.2022 23:52 Ответить
Точно! Видно, **** БЕНЯ сидит в тельняшке и ждет *****.
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28.06.2022 22:55 Ответить
Неподобство, без підтримки ОПи, без контролю ***********, більше того не згадали ніяк. Скоро Притулою Ванька займеться.
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27.06.2022 21:41 Ответить
Мир не черно-белый.
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27.06.2022 21:41 Ответить
Ну так, турки працюють і нашим і вашим, літак зробили спеціально для росіян, щоб вивозити їх на курорти Туреччини, картки банківські там їм роблять, привілеї в готелі, хочуть 25% знижки на наше зерно. Ну а нам подарували 3 байрактари, щоб українці не обурювалися. Угода - клас, на користь Туреччини.
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27.06.2022 21:48 Ответить
Вони з російських туристів роблять гроші і на ці гроші роблять байрактари. Це добре
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27.06.2022 22:13 Ответить
І когнітивного дисонансу в їх турецькій голові не виникає.
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27.06.2022 23:57 Ответить
Стосовно рашкотуристів в Туреччині. По-перше, їх приїхало дуже мало. По-друге, великі туристичні фірми звернулись до турецьких готелів з попередженням, що їхні клієнти не бажають селитися в готелях, якщо там будуть присутні рашковани. Тому турецькі готелі почали відмовляти в поселенні рашкотуристам, навіть тим, хто забронював номери раніше. Чим там завершилось, не знаю. Чи то рашкотуристи так і не полетіли до Туреччини, чи то їх стали селити в готелях "тільки для росіян". Туреччині в поточному туристичному сезоні на рашкотуристах наварити не світить.
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28.06.2022 04:21 Ответить
Диявол ховається в деталях.
Байрактар це не автомобіль і не випускається десятками тисяч.
А судячи з усього, жодних проблем з відвантаженям трьох, чи чотирьох беспілотників у виробника немає!
І мені цікаво, чи заказала українська влада, хоч з десяток цих "пташок"?
Чи зеленський з єрмаком віддають перевагу скимленню, та поливанню брудом німців: зброї нам не продають?
А купляти щось там де можна це зробити, та посилювати армію,в їх плани не входить?
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27.06.2022 21:46 Ответить
Vielen Dank!
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27.06.2022 21:47 Ответить
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27.06.2022 21:47 Ответить
Vielen Dank!
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27.06.2022 21:48 Ответить
Щиро дякуємо!
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27.06.2022 21:49 Ответить
Байрактарів побільше треба треба 200 штук запустити щоб всю пво рашкіну роздовбати правда пару штук вони зібють але решта досягне мети!
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27.06.2022 21:52 Ответить
Vot i otlycno.Teper nado na samoliot F-35 sobirat,mozet i amerikansi podarit stuki tak 5
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27.06.2022 21:53 Ответить
Тот случай когда компания Baykar лучше представляет народ Турции чем позиция властей.. 🇹🇷❤️
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27.06.2022 21:57 Ответить
Глава компания Сельжук Байрактар - зять президента Эрдогана.
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28.06.2022 01:02 Ответить
І шо?
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28.06.2022 04:23 Ответить
Йо, пардон турецькі друзі, вибачаюсь що раніше назвав вас нехорошим словом за зерно,що ж виходить в нас аж 7 Байрактарчиків буде,файно файно ,дяка вам! Але що з зерном робити будем,га?
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27.06.2022 21:57 Ответить
Дякуємо туркам!
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27.06.2022 22:04 Ответить
Так а деньги куда? Проконтролировать бы… Я тысячу сдал, имею право знать
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27.06.2022 22:05 Ответить
Либо на ракеты либо помощь беженцам. Деньги по любому пойдут туда куда турки скажут. Ибо делать подарок Притуле они не будут, и если деньги пойдут не куда надо - туркам несладко будет.
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27.06.2022 22:09 Ответить
Притула їм(грошам) знайде застосування
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27.06.2022 22:15 Ответить
Пусть на Малышева закажет Оплоты или гвоздики или Богданы.
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28.06.2022 00:06 Ответить
хотелось бы конечно F-16 но он слишком дорогой..... но есть идея может на РСЗО M270 MLRS или HIMARS хватит ?
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27.06.2022 22:24 Ответить
Дякуємо . Дайте шість за ціною 3-х . Більше знищимо росіян . Кожен знищений росіянин - крок до Перемоги світу людей над світом виродків.
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27.06.2022 22:05 Ответить
Ось так ось турки надсилають росію вслід за крейсером "мАсква". Сподіваюся побачити ще багато рекламних роликів із убитою руснею
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27.06.2022 22:07 Ответить
так шо бабос на армію
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27.06.2022 22:16 Ответить
Ну так, турки працюють і нашим і вашим, літак зробили спеціально для росіян, щоб вивозити їх на курорти Туреччини, картки банківські там їм роблять, привілеї в готелі, хочуть 25% знижки на наше зерно. Ну а нам подарували 3 байрактари, щоб українці не обурювалися. Угода - клас, на користь Туреччини.
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27.06.2022 22:16 Ответить
это типа чтоб мы за хлеб рот не открывали!? маловато будет
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27.06.2022 22:17 Ответить
Таки зять у Ердогана - людина непогана; можливо, навіть наша, проукраїнська.

Але не сам Ердоган-прохвіст, пройдоха.
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27.06.2022 22:21 Ответить
Я в шоке, писали типа что за 600 лямов купят 4 штуки ,то есть один это 150 лямов, так за эти деньги можно большое количество броников купить, другого оружия, приборы ночного виденья,рация....
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27.06.2022 22:31 Ответить
І померти красивими в броніках та іншому.

Зрозумійте зараз війна артилерії. І її наводять дронами.

Зараз не воюють автоматами, бронежилетами та іншим. Основні втрати від арти.
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27.06.2022 22:54 Ответить
Просто за зерно решили заплатить.
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27.06.2022 22:57 Ответить
та ну? То приватна компанія; а то - держава з касапами переговори веде. Навіть при тому, що Сельчук Байрактар - зять Ердогана... але таке не прокатить навіть в Турції..
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27.06.2022 23:01 Ответить
Подарок це коли без платно, а за гроші це продаж, баригі базарні
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28.06.2022 06:32 Ответить
а деньги опять осели? А у кого? а понятно
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28.06.2022 09:29 Ответить
 
 