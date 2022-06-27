Турецкая компания Baykar подарит народу Украины три беспилотника, деньги на которые собирал проект Притулы "Народный Байрактар"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Компания Baykar объявила, что подарит Украине три беспилотника Flagtar TB2 S İHA, деньги на которые собирали всей страной в рамках инициативы Сергея Притулы "Народный Байрактар"
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке компании.
В сообщении отмечается: "Компания Baykar знает, что кампания по сбору средств под названием "Народный BAYRAKTAR" успешно собрала сумму для приобретения нескольких БПЛА Bayraktar TB2 для украинцев с целью защиты своей Родины.
Бизнесмены и обычные люди внесли средства — малые и большие — для достижения этой цели в течение нескольких дней.
Компания Baykar не будет принимать оплату за TB2 и бесплатно отправит 3 БПЛА на украинский фронт. Мы просим направить собранные средства на помощь в борьбе народа Украины. Мы тронуты этой солидарностью и решительностью перед лицом, казалось бы, непреодолимых вызовов.
Компания Baykar молится о справедливом разрешении и продолжительном мире".
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проект Притулы "Народный Байрактар" собрал деньги на 4 вместо 3 беспилотников
Пожалуйста, подождите...
4-й можна за гроші
за рештув турків можна закупити Siper,.недорого-"для обкатки")
*В Турции завершился еще один этап в разработке системы ПВО Siper. Планируется, что она поступит на вооружение в 2023 году.
В Турции прошли испытания ракеты, разработанной для турецкой системы противовоздушной обороны Siper. Об этом сообщил глава директората оборонной промышленности (SSB) Турции Исмаил Демир.
"Мы успешно завершили еще один этап в разработке нашей системы противовоздушной обороны Siper, большой дальности и многоуровневого действия",
А турки- офіційно відмовились вводити санкції проти окупанта
Це так справжні сусіди роблять?
Не плутайте приватну компанію з керівництвом країни!
Ну й звичайно дякуємо за щедрість.
Ось чому брати між іудаїзмом і ісламом, якщо доведеться вибирати між двома цими релігіями - вибирайте іслам
Іслам благородніший за іудаїзм , хоч і поступається істинному християнству
Байрактар це не автомобіль і не випускається десятками тисяч.
А судячи з усього, жодних проблем з відвантаженям трьох, чи чотирьох беспілотників у виробника немає!
І мені цікаво, чи заказала українська влада, хоч з десяток цих "пташок"?
Чи зеленський з єрмаком віддають перевагу скимленню, та поливанню брудом німців: зброї нам не продають?
А купляти щось там де можна це зробити, та посилювати армію,в їх плани не входить?
Але не сам Ердоган-прохвіст, пройдоха.
Зрозумійте зараз війна артилерії. І її наводять дронами.
Зараз не воюють автоматами, бронежилетами та іншим. Основні втрати від арти.