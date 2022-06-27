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Новости Война в Украине
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Кременчуг (332) Латвия (1153) обстрел (20144) Ринкевич Эдгар (113) военные преступления (1157)

Давайте прекратим звонить в Кремль, - МИД Латвии об обстреле ТЦ в Кременчуге

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кременчук

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что после ракетных обстрелов торгового центра в Кременчуге следует наложить еще больше санкций против России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ринкевич написал в Twitter.

"Еще одно ужасное военное преступление России - ракетные обстрелы торгового центра в Кременчуге. Наступит день, когда виновники будут привлечены к ответственности, а до того давайте прекратим звонить в Кремль. Они должны быть полностью изолированы, нужно ввести еще больше санкций. Мои соболезнования всем, кто пострадал", – отметил министр.

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Топ комментарии
+26
***** 2 дня лупит по мирным людям именно показательно, для лидеров саммита. Типа "Ну и, а что вы мне сделаете? Буду убивать безнаказанно сколько пожелаю."
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27.06.2022 21:39
+15
Давно пора.
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27.06.2022 21:37
+14
В том что ***** превратилось в зуйло виновато не его подданное быдло, а так называемые мировые лидеры. Пугал Меркель собакой - ну пошутил, опоздал на встречу к Папе Римскому - бывает, напал на Грузию - но Обаме понадобилась премия Мира. Бухали с Берлускони ворованное вино - ну так он же мафиози. И вот из таких уступок этому плешивому ублюдку и получилась угроза всей цивилизации.
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27.06.2022 21:48
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Давно пора.
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27.06.2022 21:37 Ответить
Ні, треба подивитись йому в очі.
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27.06.2022 22:52 Ответить
***** 2 дня лупит по мирным людям именно показательно, для лидеров саммита. Типа "Ну и, а что вы мне сделаете? Буду убивать безнаказанно сколько пожелаю."
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27.06.2022 21:39 Ответить
Кому звонить ? Бешеному животному ?
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27.06.2022 21:40 Ответить
ГНу так Макарон регулярно названивает...
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27.06.2022 21:42 Ответить
життя без рожевих окулярів........ про те що туПін здохне не потрібно фантазувати - треба діяти!........
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27.06.2022 21:41 Ответить
Ольо, Ольр, ето хер Шікльгрубєр? Херр Шікльгрубер - це анбілівбл, пожалуйста перестаньтє сжигать євреїв в печах, НЕГАЙНО! ми вимагаємо, ми притягнемо вас до відпідальності, ви чуєте?!
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27.06.2022 21:42 Ответить
Клоуну это не понравится. Он ещё будет наяривать по телефону насчёт переговоров.
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27.06.2022 21:43 Ответить
Мне все больше верится, что не было у Путина никогда родителей.Это существо было было произведено где то в грязной пробирке лаборатории КГБ СССР и вовремя не уничтожено. Ибо не могло такое звероподобное чудовище произойти от человека. Это противоречит всем законам природы.



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27.06.2022 21:43 Ответить
Евросоюз больше волнует то чтобы Рашка и дальше возила транзитом любые грузы в Калининградскую область-чтобы калининградцы нивчем не терпели нужды,ведь если возить грузы по морю-то они подорожают и бедные колининградцы будут недовольны. Я вобще не понимаю почему Запд не перестанет возить в РФ ЛЮБЫЕ грузы в том числе и лекарства. Ведь все что помогает России-означает что россия сможет убить больше украинцев. Давайте не будем жалеть преступника,давайте жалеть жертву .
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27.06.2022 21:44 Ответить
Лише одне слово - бізнес.
Ви бачили ***** бені каламойши? ахметова? Думаєте, такі потвори лише в Україні? Та де там.
0,5% населення світу - "найбагатша еліта" - плювать хотіли на смерті людей. Для них то навіть бажаний результат, бо полегшує становище планети, яка страждає від перенаселення. Думаєте, вони відмовляться від своїх суперприбутків заради вас? Думайте далі. Та аби була політична воля, всю цю двіжуху елементарно можна було б закінчити за тиждень виключно силами міжнародних ПВК. Але нащо це робити, якщо можна, сидячи з комфортом, дивитися як давид і голіаф одне одного ламають на арені? А потім одному з барського плеча сто мільйонів доларів, а у другого газу купить для своїх заводів - на мільярди - вполовину нижче реальної ринкової ціни, і раунд 2, погнали.
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27.06.2022 21:53 Ответить
В том что ***** превратилось в зуйло виновато не его подданное быдло, а так называемые мировые лидеры. Пугал Меркель собакой - ну пошутил, опоздал на встречу к Папе Римскому - бывает, напал на Грузию - но Обаме понадобилась премия Мира. Бухали с Берлускони ворованное вино - ну так он же мафиози. И вот из таких уступок этому плешивому ублюдку и получилась угроза всей цивилизации.
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27.06.2022 21:48 Ответить
Угу, после каждого обстрела - санкции. Когда дойдут до последних - уже все будет разбомблено и разрушено. Спасибо! Очень помогли, только поздновато....
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27.06.2022 22:05 Ответить
Пирятин сьогодні нарешті розірвав стосунки з кацапським містом-побратимом . Памятник "Шалава русская" в Одесі досі стоїть . А московська "церква" в Україні - продовжує чинити терор і диверсії проти людей . Ми маємо горіти зі встиду перед лідерами Балтійських країн . А ми гонимо на Шольца і ржем з Макрона . Сумно це все .
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27.06.2022 22:16 Ответить
Яка нафіг ізоляція ?!Срати на це вони все хотіли.Україїні потрібна зброя і ми цю всю сволоту знищемо.І по друге треба по повній лупити всю рашку бавовной щоб вони всі здохли !
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27.06.2022 23:08 Ответить
Кацап, ты долбоеп? Читать умеешь? Министр Латвии написал об этом в ТВИТЕРЕ. С какого перепуга его должны репостить все западные сми? И вообще, сгинь, питарок новодел.
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28.06.2022 06:52 Ответить
 
 