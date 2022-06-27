Давайте прекратим звонить в Кремль, - МИД Латвии об обстреле ТЦ в Кременчуге
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что после ракетных обстрелов торгового центра в Кременчуге следует наложить еще больше санкций против России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ринкевич написал в Twitter.
"Еще одно ужасное военное преступление России - ракетные обстрелы торгового центра в Кременчуге. Наступит день, когда виновники будут привлечены к ответственности, а до того давайте прекратим звонить в Кремль. Они должны быть полностью изолированы, нужно ввести еще больше санкций. Мои соболезнования всем, кто пострадал", – отметил министр.
Another horrible Russian war crime - missile strike on shopping center in #Kremenchuk, a day will come when those responsible will be brought to justice, until then let’s stop calling #Kremlin, they must be fully isolated, more sanctions imposed. My condolences to all concerned— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 27, 2022
Пожалуйста, подождите...
Нравится
Комментировать
Поделиться
Ви бачили ***** бені каламойши? ахметова? Думаєте, такі потвори лише в Україні? Та де там.
0,5% населення світу - "найбагатша еліта" - плювать хотіли на смерті людей. Для них то навіть бажаний результат, бо полегшує становище планети, яка страждає від перенаселення. Думаєте, вони відмовляться від своїх суперприбутків заради вас? Думайте далі. Та аби була політична воля, всю цю двіжуху елементарно можна було б закінчити за тиждень виключно силами міжнародних ПВК. Але нащо це робити, якщо можна, сидячи з комфортом, дивитися як давид і голіаф одне одного ламають на арені? А потім одному з барського плеча сто мільйонів доларів, а у другого газу купить для своїх заводів - на мільярди - вполовину нижче реальної ринкової ціни, і раунд 2, погнали.