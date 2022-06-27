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Джонсон о ракетном ударе по Кременчугу: "Путин еще раз показал глубину жестокости и варварства"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

борис,джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил российский ракетный удар по Кременчугу.

Об этом он заявил на встрече лидеров G7 в Баварии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Это ужасающее нападение еще раз показало глубину жестокости и варварства, в которую падет российский лидер", - сказал Джонсон.

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"Вновь наши мысли с семьями невинных жертв Украины. Путин должен понимать, что его поведение лишь укрепит решимость Великобритании и любой другой страны G7 поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - добавил британский премьер.

Напомним, 27 июня Россия обстреляла ракетами торговый центр в Кременчуге. По данным Воздушных сил ВСУ, рашисты обстреливали Кременчуг из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 с территории Курской области. По состоянию на 19:30 известно о 10 погибших и 40 травмированных в Кременчуге.
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Топ комментарии
+12
***** уже давно из подобия человека превратился в абсолютное зло.
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27.06.2022 21:50
+10
То не ВВХ показав, то московитске криваве бидло показало. При всій повазі до пана Джонсона, він видае бажане за дійсне. На початку війни він казав що він не вірить що ця війна від імені руZZкаго народу і навіт зараз нажаль говорить ту саму маючню, що буцімто ВВХ винен, а не московитське криваве бидло, яке більше ніж на 80% в захваті від бійні що веде їх племіний вождь.
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27.06.2022 21:52
+8
Повторюсь. ***** 2 дня лупит по мирным людям именно показательно, для лидеров саммита. Типа "Ну и, а что вы мне сделаете? Мне на вас насрать. Буду убивать безнаказанно сколько пожелаю."
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27.06.2022 21:51
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***** уже давно из подобия человека превратился в абсолютное зло.
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27.06.2022 21:50 Ответить
Повторюсь. ***** 2 дня лупит по мирным людям именно показательно, для лидеров саммита. Типа "Ну и, а что вы мне сделаете? Мне на вас насрать. Буду убивать безнаказанно сколько пожелаю."
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27.06.2022 21:51 Ответить
То не ВВХ показав, то московитске криваве бидло показало. При всій повазі до пана Джонсона, він видае бажане за дійсне. На початку війни він казав що він не вірить що ця війна від імені руZZкаго народу і навіт зараз нажаль говорить ту саму маючню, що буцімто ВВХ винен, а не московитське криваве бидло, яке більше ніж на 80% в захваті від бійні що веде їх племіний вождь.
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27.06.2022 21:52 Ответить
там не 80% чи 85 за, а всі 99.9%, один з тисячі може проти, і то в кращому випадку
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27.06.2022 22:37 Ответить
а чи покаже захід глибину жорстокості по відношенню до туПіна, чи далі буде соплі з носа жувать...????.....доки гинуть Українці.......

p.s. а Джонсону респект.... у нього явно шари більші ніж у коллективного туПіна.......
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27.06.2022 21:52 Ответить
Борис ! Україні потрібні ракети малої і середньої дальності, як зброя стримування (не помсти) ! Тоді одним залпом ЗСУ зможуть знищити всі військові бази і аеродроми з літаками, з яких рашисти стрілають крилатими ракетами по українських містах.
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27.06.2022 21:56 Ответить
ПВО и ПРО переданные Украине это самый лучший ответ на варварство в данной ситуации. И хватит уже жевать сопли как вы там любите.
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27.06.2022 23:03 Ответить
Говностан должен пасть! Зачем нам такой мир , в котором есть такое говно как россия!
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27.06.2022 23:09 Ответить
Че ж вы ему на Гэ20 сраку собираетесь целовать?
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27.06.2022 23:26 Ответить
 
 