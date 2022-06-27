Джонсон о ракетном ударе по Кременчугу: "Путин еще раз показал глубину жестокости и варварства"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил российский ракетный удар по Кременчугу.
Об этом он заявил на встрече лидеров G7 в Баварии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Это ужасающее нападение еще раз показало глубину жестокости и варварства, в которую падет российский лидер", - сказал Джонсон.
"Вновь наши мысли с семьями невинных жертв Украины. Путин должен понимать, что его поведение лишь укрепит решимость Великобритании и любой другой страны G7 поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - добавил британский премьер.
Напомним, 27 июня Россия обстреляла ракетами торговый центр в Кременчуге. По данным Воздушных сил ВСУ, рашисты обстреливали Кременчуг из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 с территории Курской области. По состоянию на 19:30 известно о 10 погибших и 40 травмированных в Кременчуге.
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p.s. а Джонсону респект.... у нього явно шари більші ніж у коллективного туПіна.......