В ситуации с Кременчугом есть много несоответствий, выглядит как провокация в Буче, - представитель России в ООН
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский прокомментировал обстрел российскими ракетами Кременчуга.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил, выступая в ООН.
Полянский отметил: "В ситуации с торговым центром в Кременчуге много несоответствий, выглядит как провокация в Буче".
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+126 Alexey Chernyavsky
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Може, адміни побачать, і знесуть отой флуд не по темі...
Будьте прокляты россияне во веки веков, и ваши потомки пусть будут прокляты вовеки!!