Если бы Великобритания была в ЕС, то не могла бы помогать Украине, как сейчас, - Джонсон
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Британия не могла бы быть в авангарде поддержки для защиты от России, будь она все еще в Европейском Союзе.
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.
"Я не думаю, что Великобритания в рамках Европейского Союза и в такой матрице общей зарубежной политики и политики безопасности, которую мы тогда имели, лидировала бы как первая европейская страна, которая вооружит украинцев, давая им средства для самообороны", – сказал Джонсон в разговоре с американским каналом CNN
"Думаю, что это говорит о стране, которая думает о делах иным образом, которая смотрит на мир с более глобальной перспективы и амбициозна. Но это не значит, что мы – менее европейские. Мы – европейцы, но, думаю, что мы имеем более глобальный подход", – объяснил глава британского правительства.
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Щиро дякуємо, Британіє та пане Джонсон.
У Німців хер патрона купиш без купи всього, а як купиш то з поставкою у Грудні.
Якби з Британією було так само, то вже ласти склеїли б!
Чого тіко 2000шт NLAW на початках були варті, то ж скарб, кацапам взагалі від них башню зносило!
Дякуємо Джонсонюку!!!!
А зараз прозрів
Не нафіга, а ТРЕБА!
ВІК живи вік вчися......
Пока нам без ЕС никуда, да и побольше в нем станет "молодых" демократий вместе с нами...
Дуже правильно сказав.
А всякі "великі аналітики і експерти" скільки крику наробили, що вихід Британії з ЄС - на користь х**лу і ініційований ним.