Международный арбитраж отверг замечания РФ и поддержал позицию Украины по делу о захвате Россией украинских судов в Керченском проливе

Международный арбитраж, созданный в соответствии с Конвенцией ООН о морском праве, отверг основные замечания РФ и поддержал позицию Украины по делу нашего государства против России по поводу задержания в ноябре 2018 года украинских военных кораблей и моряков в Керченском проливе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Добились важного положительного решения Международного арбитража по захвату наших судов и моряков в 2018 году. Арбитраж отверг основные замечания РФ и поддержал позицию Украины. Боремся за справедливое решение по сути. Россия будет наказана за все свои преступления, нынешние и прошлые", - отметил Кулеба. .

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Напомним, 25 ноября 2018 года у берегов оккупированного Крыма российские пограничники обстреляли и захватили три украинских военных корабля, также были задержаны 24 моряка. Военнослужащие были обвинены в незаконном пересечении границы России (наказание по этой статье предусматривает до шести лет заключения).

Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 года обязал Россию немедленно освободить всех моряков и дать им возможность вернуться в Украину, а также вернуть корабли.

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7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35, во время которого, в частности, были освобождены 24 пленных моряка.

18 ноября 2019 года в акватории Черного моря РФ передала Украине катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". 20 ноября они прибыли в порт Очаков.

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