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Международный арбитраж отверг замечания РФ и поддержал позицию Украины по делу о захвате Россией украинских судов в Керченском проливе

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

корабль,море,рф,азовское

Международный арбитраж, созданный в соответствии с Конвенцией ООН о морском праве, отверг основные замечания РФ и поддержал позицию Украины по делу нашего государства против России по поводу задержания в ноябре 2018 года украинских военных кораблей и моряков в Керченском проливе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Добились важного положительного решения Международного арбитража по захвату наших судов и моряков в 2018 году. Арбитраж отверг основные замечания РФ и поддержал позицию Украины. Боремся за справедливое решение по сути. Россия будет наказана за все свои преступления, нынешние и прошлые", - отметил Кулеба. .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина выступила в Гааге по делу о захвате РФ украинских судов в Керченском проливе: Россия ошибается на каждом шагу и не соблюдает международное право

Напомним, 25 ноября 2018 года у берегов оккупированного Крыма российские пограничники обстреляли и захватили три украинских военных корабля, также были задержаны 24 моряка. Военнослужащие были обвинены в незаконном пересечении границы России (наказание по этой статье предусматривает до шести лет заключения).

Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 года обязал Россию немедленно освободить всех моряков и дать им возможность вернуться в Украину, а также вернуть корабли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия блокирует свободное судоходство в Черном и Азовском морях, - представитель США в ОБСЕ Кент

7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35, во время которого, в частности, были освобождены 24 пленных моряка.

18 ноября 2019 года в акватории Черного моря РФ передала Украине катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". 20 ноября они прибыли в порт Очаков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд в Гааге по захвату украинских кораблей: возможны три варианта дальнейшего развития событий, - МИД
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Топ комментарии
+20
А зауваження парашії були ті, що ми провели обмін, значить погодилися з парашією. А також те, що Володя Боневтік порушив кримінальну справу проти 5-го Президента і моряків, які "провокували мирних кацапів"?
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27.06.2022 22:27
+19
Ну и вот какого тогда Зеля пошел на поводу у ***** и согласился на обмен, отдав Цемаха?
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27.06.2022 22:27
+19
Так це ж ніби була провокація Пороха, навіть "шили" кримінальну справу.
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27.06.2022 22:29
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не прошло и 4 года ...и еще не конец..
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27.06.2022 22:20 Ответить
Ну и вот какого тогда Зеля пошел на поводу у ***** и согласился на обмен, отдав Цемаха?
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27.06.2022 22:27 Ответить
Наша Зєля всім дає і виконує їх бажання (Ху*лу в тому числі), крім громадян України, їм він тільки обіцяє.
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27.06.2022 22:31 Ответить
нагадай но, коли моряки додому повернулись? Сьогодні?
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27.06.2022 22:37 Ответить
Нагадайте, коли?
І не забудьте, будь ласка, нагадати, останній термін повернення моряків та катерів, після який мали бути введені міжнародні санкції? Хто, особисто, з пліснявої команди, цим займався та чому їх повернули не за рішенням міжнародного трибуналу, а на умовах парашки? Чому тягали на допити в ДБР, як вимагала парашка? В якому вигляді повернули катери, і хто, їх, по-тихому, ремонтував, за рахунок бюджету України?
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27.06.2022 23:16 Ответить
Ровно за день до окончания срока, данного морским трибуналом ***** на безоговорочноевозвращение моряков. И на условиях *****. Или память отобрало?
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28.06.2022 00:04 Ответить
Ты конченная зеленогнойная мразь. вы- зеленый зомбиленд, упоротый, тупой до невозможности и продажный, хуже *********** зомбиленда, вы, мрази продаете свою страну оптом и в розницу ее врагам- ***** и вашему фсбшному "боху" наполеонию ословичу оманскому. Это вам, уроды, какая разница всегда, лишь бы поржать, посрать и пожрать. Дойдет, утырки , и до вас очередь. подляку, ****, передавай привет
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28.06.2022 08:23 Ответить
А зауваження парашії були ті, що ми провели обмін, значить погодилися з парашією. А також те, що Володя Боневтік порушив кримінальну справу проти 5-го Президента і моряків, які "провокували мирних кацапів"?
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27.06.2022 22:27 Ответить
Так це ж ніби була провокація Пороха, навіть "шили" кримінальну справу.
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27.06.2022 22:29 Ответить
Пєтю склоняли наліво і направо за те що в свій порт свої судна пливли, а тепер бач як воно....раисся не права...
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27.06.2022 22:38 Ответить
А ще недавно хтось дуже зелений щось там кричав, що це провокації Порошенка спрямовані проти росіян. Хотілося б зараз почути слова зеленого недоумка з цього приводу.
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27.06.2022 22:40 Ответить
Це тому Дристович таке намалював :
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27.06.2022 22:42 Ответить
начало славного пути ХЕРойской армии и флота
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27.06.2022 22:46 Ответить
Ще i унiтази вкрали!
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27.06.2022 22:57 Ответить
А де ті бездипломні юристи з Мухосаранська і Чебоксар, окучують ниви в нейтральній австрії ? в рашці їх точно немає. Залдишилилась пара прохвостів і Люська, що танцює раком, тутешній в стрингах і в декольте.
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27.06.2022 23:01 Ответить
Вимагаю від суду прокричали то Зеленському прямо у вухо
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27.06.2022 23:38 Ответить
 
 