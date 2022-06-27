Украинская авиация в течение 27 июня совершила до 20 групповых вылетов, поражен склад боеприпасов, позиции двух БТГ врага, - Воздушные силы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Командование Воздушных сил обнародовало результаты работы украинской авиации в течение 27 июня.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Командования.
В сообщении отмечается: "За сутки, 27 июня, ударная авиация Воздушных сил нанесла мощные авиаудары по позициям оккупантов. Фактически на всех направлениях ведения боевых действий украинские штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м совершили до двадцати групповых боевых вылетов.
Вследствие авиационных ударов поражен склад боеприпасов, позиции двух батальонно-тактических групп российских оккупантов, уничтожены несколько десятков боевой бронированной техники и живая сила врага".
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Якщо ВПС України роблять 20 вильотів на штурмовку, це означає, що рашковани не можуть знайти літаків та пілотів на звичайне патрулювання фронту. А вильоти вглиб контрольованої ЗСУ території - це вже настільки нечаста річ стала...
Кажемо відверто: ЗСУ зробили "диво 21 сторічча" - самотужки "закрили небо" від самопроголошеної "другої армії світу" з кількістю бойових літаків теж ніби на рівні "одразу за США".
Як-то кажуть "привіт какашенкову", який особисто знищів літаків, гвинтокрилів та танків в Україні більше, ніж в України було на 24.02.2022 і навіть більше, ніж якщо рахувати з трофеями після драпака рашистів з під Києва, Чернігова та Сум.
Пірагі із вішні
Адрєс - уліца Пабєди,
Тут слова ізлішні