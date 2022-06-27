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авиация (2594) Воздушные силы (971)

Украинская авиация в течение 27 июня совершила до 20 групповых вылетов, поражен склад боеприпасов, позиции двух БТГ врага, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

су

Командование Воздушных сил обнародовало результаты работы украинской авиации в течение 27 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Командования.

В сообщении отмечается: "За сутки, 27 июня, ударная авиация Воздушных сил нанесла мощные авиаудары по позициям оккупантов. Фактически на всех направлениях ведения боевых действий украинские штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м совершили до двадцати групповых боевых вылетов.

Вследствие авиационных ударов поражен склад боеприпасов, позиции двух батальонно-тактических групп российских оккупантов, уничтожены несколько десятков боевой бронированной техники и живая сила врага".

Читайте также: Украинские Су-25 и Су-24м нанесли мощные авиаудары по оккупантам. Поражён склад боеприпасов, до 30 бронированных машин и пункт ремонта техники, - Воздушные силы
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Топ комментарии
+29
Паліть кацапів! Слава ЗСУ! Слава хороброму українському народові!
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27.06.2022 23:08
+27
Соколики наші, бережи вас Господь
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27.06.2022 23:07
+13
20 вылетов. Авиация ВСУ начинает действовать все серьезней, все масштабней.
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27.06.2022 23:12
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Соколики наші, бережи вас Господь
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27.06.2022 23:07 Ответить
Паліть кацапів! Слава ЗСУ! Слава хороброму українському народові!
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27.06.2022 23:08 Ответить
"Потерь в вооруженных силах росийской федерации нет"...
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27.06.2022 23:08 Ответить
Дохлі орки це хіба втрати?
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27.06.2022 23:14 Ответить
20 вылетов. Авиация ВСУ начинает действовать все серьезней, все масштабней.
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27.06.2022 23:12 Ответить
Орки ще недавно робили по 300 вильотів.
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27.06.2022 23:17 Ответить
пока пилоты не устали/кончились
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27.06.2022 23:26 Ответить
Та вони і зараз роблять багато вильотів. Але літають низенько, від фронту далеченько - випустили щось типу "Х-55" - і драпака на базу.

Якщо ВПС України роблять 20 вильотів на штурмовку, це означає, що рашковани не можуть знайти літаків та пілотів на звичайне патрулювання фронту. А вильоти вглиб контрольованої ЗСУ території - це вже настільки нечаста річ стала...
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27.06.2022 23:29 Ответить
яке драпака,не треба тут цих ура патрітичних вигуків,їм АПРІОРІ нічого не загрожує,тому що дальність пуску х55 до 2500км,а х101 взагалі 5500км,вони тупо злітають над ареородромом кружок з пуском і на посадку,ВСЕ
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28.06.2022 02:18 Ответить
І це ще не прибули словацькі МіГ-29, а навчання на F-16 тільки в проекті закону...

Кажемо відверто: ЗСУ зробили "диво 21 сторічча" - самотужки "закрили небо" від самопроголошеної "другої армії світу" з кількістю бойових літаків теж ніби на рівні "одразу за США".

Як-то кажуть "привіт какашенкову", який особисто знищів літаків, гвинтокрилів та танків в Україні більше, ніж в України було на 24.02.2022 і навіть більше, ніж якщо рахувати з трофеями після драпака рашистів з під Києва, Чернігова та Сум.
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27.06.2022 23:24 Ответить
словацьких мігів аж 12.з них льотних було 3-4,не треба з них робити панацею,це не польські борти які майже всі боєздатні,і їх 28 шт було,хоча якби дали і поляки і словаки,то бригаду спокійно б упакували...
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28.06.2022 02:21 Ответить
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27.06.2022 23:14 Ответить
кацап лежить в канаві-пирогів немає.
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27.06.2022 23:19 Ответить
Памінальнийє абєди,
Пірагі із вішні
Адрєс - уліца Пабєди,
Тут слова ізлішні
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27.06.2022 23:21 Ответить
Слава Богу, слава Україні.
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27.06.2022 23:15 Ответить
Смерть кацапофашистам!
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27.06.2022 23:16 Ответить
Треба замовити Притулі замість байрактарів літаки з потужними ракетами. А краще ядерну зброю.
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27.06.2022 23:19 Ответить
Притулі пора ретельно вивчати Даркнет, може кілера якогось гарного знайде
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27.06.2022 23:35 Ответить
Головне повертайтесь живими!!!
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27.06.2022 23:27 Ответить
от і добре
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27.06.2022 23:31 Ответить
 
 