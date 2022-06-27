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Россия за выходные выпустила по Украине ракет на $200 млн, - Forbes

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,ракети

В ходе обстрелов территории Украины 25-26 июня Россия выпустила от 60 до 80 дальнобойных ракет, стоимостью которых - до 220 млн долларов.

Такие расчеты приводит украинский Forbes, сообщает Цензор.НЕТ.

При обстреле используется почти вся номенклатура, задействованная в ходе этой войны: "Точка-У", Х-22, "Оникс", "Искандер", "Калибр" и Х-101. Больше всего били по Житомирщине, куда было выпущено около 30 ракет, 10 ракет сбила ПВО.

Еще 20 ракет прилетели по Черниговщине, в частности, обстреляли военный учебный центр "Десна". Также обстреляли Киевскую, Хмельницкую, Львовскую, Николаев, Харьков и Днепропетровскую области.

Читайте также: Ракетные обстрелы городов Украины - тактика устрашения, заимствованная россиянами у нацистов времен Второй мировой войны, - Данилов

Кроме того, россияне выпустили по Киеву несколько ракет, по имеющейся информации, их могло быть 4-6. Обстрел россияне вели с самолетов Ту-95 и Ту-160 ракетами Х-101 из района Каспийского моря, сообщал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Forbes оценивает стоимость ракет, выпущенных по Киеву 26 июня, в 50-80 млн долларов. Для расчета стоимости этих ракет издание использовало следующие оценки: стоимость ракеты Х-101 - 13 млн долл., "Калибр" - 6,5 млн долл., "Искандер" - 3 млн долл., "Оникс" - 1,25 млн долл., Х- 22 – 1 млн дол, "Точка-У" – 0,3 млн дол.

Отмечается, что в некоторых случаях неизвестным остается количество выпущенных ракет или их распределение по типам. Учитывая это, невозможно определить общую стоимость российских ракет, которые выпустили по Украине за выходные. По оценке Forbes, она может составлять от $150 млн до $220 млн.
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Топ комментарии
+21
рашка в день лярд заробляє, цензор нафіга такі новини ні про що? вже нагадуєте тсн з новинами про кота в селі лемешківка який покрав курчат по сусідству
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27.06.2022 23:20
+12
... і заробила від продажу нафти та газу 2 млрд. євро тільки за 2 дні.
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27.06.2022 23:20
+11
У ***** бабла як у дурня фантиків.
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27.06.2022 23:21
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рашка в день лярд заробляє, цензор нафіга такі новини ні про що? вже нагадуєте тсн з новинами про кота в селі лемешківка який покрав курчат по сусідству
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27.06.2022 23:20 Ответить
Заробити можна за день хоч 10 ярдів. Але скільки за день можна виготовити ракет? Ось що важливо
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27.06.2022 23:31 Ответить
так, і я про це, зараз російську зброю треба міряти не грошима а можливостю та темпами виготовлення а також кількістю залишків при неможливості швидкого поновлення боєзапасу, тому тут вже не питання військового бюджету чи реакції чиєїсь - тут питання існування рашки яка поставили все що в неї є на війну
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27.06.2022 23:35 Ответить
В ідеалі натуральне господарство в лаптепердії,а,це вже цікаво. Якби не гнів,споглядав,би з реготом
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28.06.2022 00:13 Ответить
Там,ще цікавинка:- все високоточне імп. виробниче обладнання на снрвісі з європецськими складами,й документацією,й поновленнями ПЗ від виробників. Там,все цікаво й сурово
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28.06.2022 00:17 Ответить
Вже ж багато разів казали і пояснювали: навіть якщо і виходить іноді 1 млрд$ на день математично (насправді меньше), то це не чистий прибуток! Сюди входить собівартість видобутку цієї нафти/газу та її транспорт!!! А це мінімум відсотків 30, плюс мінімум стільки ж йдуть до самої нафтодобуваючої компанії (можна сказати в кишеню олігархів)... Я вже не кажу, що решта цих грошей у вигляді податків йде не тільки на війну, а в ситуації коли більшість резервів рашки заблоковано, то цей нафтогазовий прибуток використовується просто для виживання федерального бюджету. І останнє: виробництво ракет навіть за наявності грошей, це не магазин, що прийшов, купив і заплатив на касі... Кацапи до Дня Конституції пішли майже ва-банк, зараз будуть пуляти всим чим є, ці ракети не безкінечні
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27.06.2022 23:49 Ответить
... і заробила від продажу нафти та газу 2 млрд. євро тільки за 2 дні.
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27.06.2022 23:20 Ответить
А ось з електронікою до тих ракет у них вже проблеми.
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27.06.2022 23:24 Ответить
Значить у 2014 в когось були проблеми з грошима раз у танках росіян з'явились новенькі французькі тепловізори, чому Ви вважаєте що такі ж проблеми не можуть з'явитись у 2022?
Чи хтось відміняв прислів'я: були б гроші?
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27.06.2022 23:48 Ответить
Я думаю,что китайские братья им этим помогут.
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28.06.2022 00:16 Ответить
Хіба, ми будемо від цього тішитись. Той довбо..., що грошей жаліє? Мочити треба русню, крапка!
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27.06.2022 23:20 Ответить
У ***** бабла як у дурня фантиків.
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27.06.2022 23:21 Ответить
Ну нехай, добре. А в кацапів?

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27.06.2022 23:25 Ответить
Хлеб в рассрочку конечно атас. Но больше удивляюсь про факт что в России ещё пользуется копейками. Чекание их уже стоит дороже чем сама денюшка.
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28.06.2022 00:44 Ответить
Ну ты зря так-уже 1еврос 56 рублёв -так,что про чеканку ты зря!!)
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28.06.2022 01:32 Ответить
Ты лучше про цену на газ с месяца июля озвучь-для украинцев-чтобы они хоть были в курсах -сколько в латишии будет стоить 1 кубик газа в ЕВРО!!
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28.06.2022 01:35 Ответить
І хто у цьому винен?)
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28.06.2022 02:59 Ответить
Не в фантиках справа,а в тому,що заних матимеш. Пеперізання товврообмінних ланок=знищує купівельну спроможність. Гроші договірна абстракція,лише
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28.06.2022 00:08 Ответить
Багата терористична держава поки що,куди їм дівать гроши?На розваги лепрекона самий раз.😢
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27.06.2022 23:21 Ответить
Та у каZZапов денег пока немерянно, к сожалению. Ежедневно до сих пор зарабатывают по миллиарду.
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27.06.2022 23:22 Ответить
А скільки отримує за газ та нафту?
Є паритет?
От мені цікаво - якщо так вистрілюють ракети по Україні, невже у них їх на НАТО вистачить?
Чи не прийдеться їх їм витрачати?
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27.06.2022 23:23 Ответить
Або вони не планують воювати наступні 5-7 років.
Або…
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27.06.2022 23:29 Ответить
Краще б не гроші рахували, а кількість на складах і у виробництві.
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27.06.2022 23:23 Ответить
Из-за значительных потерь среди компетентных командиров Россия была вынуждена направить генерал-майора в отставке Павла для руководства подразделением специального назначения, действующим на востоке Украины.
Павел - 67-летний ветеран войны России в Афганистане
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27.06.2022 23:53 Ответить
Могут его на Киев сбросить вместо бомбы.
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28.06.2022 00:18 Ответить
Это расточительство. Павел пойдёт на колбасу и мыло.
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28.06.2022 07:39 Ответить
російські террористи анонсують удар по Криворізькій ТЕС-Міністерство оборони РФ оприлюднило фейк, що українці нібито готуються підірвати Криворізьку ТЕС, аби звинуватити російських окупантів.Джерело: російська державна інформагенція "РИА Новости" з посиланням на слова генерал-полковника ЗС РФ Михайла Мізінцєва, ДТЕК ЕнергоПряма мова Мізінцєва: "Українське командування свідомо розмістило звої озброєні формування на Криворізькій теплоелектростанції (місто Зеленодольськ).Не виключено, що, не зумівши спровокувати російські збройні сили на завдання удару по Криворізькій ТЕС, українські націоналісти можуть самі підірвати елементи електростанції й показати світовій спільноті підроблені докази завдання удару з боку російських військ".Деталі: Міноборони РФ лякає, що це начебто ЗСУ хочуть створити гуманітарну та енергетичну катастрофу на своїй території, аби звинуватити Росію.
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27.06.2022 23:26 Ответить
росія витрачае мільйони получаючи мільярди від світу за єкспорт вуглеводородів...... при цьому захід вагаеться вибираючи санкції які зможуть зменшети втрати ввп на 2-3% а в цей час українці кладуть життя на ці терези.......
і да ще щось лунае про корукцію в наших рядах....... і довгий шлях в ЕС.....
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27.06.2022 23:28 Ответить
Постачання ППО вже схвалили
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27.06.2022 23:30 Ответить
І для яких міст України?
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27.06.2022 23:36 Ответить
Нехай москалі трішки зачекають, поки Притула знайде воєнторг де такі продаються.
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27.06.2022 23:37 Ответить
бєшенство путіна
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27.06.2022 23:37 Ответить
Москва - це далеко не вся параша , бо вся параша живе без газу і без
елементарних зручностей , але вони мілліарди викидають для того ,
щоби знищити украінців !!

Нічого у вас не вийде , кляті русофашисти , будемо вас вбивати по всьому світі , де тільки можна 😠
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27.06.2022 23:47 Ответить
То такий грізний і файний легінь чому досі на мацковії метро не рванув? Сцикливо?
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28.06.2022 07:23 Ответить
Чи можливо знищити літаки з яких запускають ракети? Що для цього потрібно? Де вони злітають і куди сідають відомо...
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27.06.2022 23:47 Ответить
так, та у нас немає настільки далекобійної ППО. може у путіна якось с-400 затрофеїти.
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27.06.2022 23:56 Ответить
Сапсан з дальністю 1000км дістав би до бази в Енгельсі,до якої з Харкова десь 900км,але його ще треба з під асфальту виколупати,а чогось схожого нам в принципі не дадуть,тому треба було з початку війни кидати всі сили впк на доведення цього комплесу,але ж то не про зелень...
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28.06.2022 02:12 Ответить
По $1.5-2 на одного обитателя запоребрика, включая грудных младенцев. Это примерно по $5 на среднестатистическую семью (родители с двумя детьми). Интересно, если бы предложили скинуться на такую атаку, сколько бы от себя кровные $5 оторвали бы?
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27.06.2022 23:54 Ответить
Неправильно посчитал - на семью примерно по $7.
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27.06.2022 23:55 Ответить
200 мільйонів, круто..., а заробляють на вуглеводнях в ЄС, всього 800 мільйонів на добу
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27.06.2022 23:55 Ответить
Не дивно, коли жовте видання для мажорних тьолок займається такою хернею, як рахувати вартість ракет, які вбивають українців.
Херово, коли тим же самим займався представник МО, якій вчора розповідав про вартість ракет Х111, якими кацапи увалили по Києву...
(були тут на цензорі його "підрахунки", жалко час вттрачати на цю херню, щоб посилання знайти).
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28.06.2022 00:03 Ответить
Ось:

НОВИНИКИЇВСЬКІ НОВИНИ

26.06.22 20:54 14 602 65

війна (20792) Київ (12332) обстріл (10376) Повітряні сили (95) Ігнат (6)

Ракети, якими росіяни вдарили сьогодні по Києву, коштують від $5 млн за одну, - речник командування Повітряних сил Ігнат
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28.06.2022 00:19 Ответить
а саме іронічне,що на фото може бути один з Прилуцьких бортів,та і х55 що позаду х101 цілком теж можуть бути звідти... А їх то не вимагалося віддавати в рамках здачі ЯЗ,їх просто загнали,а бабло в кишеньку никанули,чи хтось вірить що ті 285 лямів баксів за які їх віддали це вся сума?
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28.06.2022 02:15 Ответить
рабсеяне инвесторы терроризма.
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28.06.2022 06:30 Ответить
А мы обсасываем дефолт расеи... Дефолт, и на 200 лямов ракет в "фашистов"? Прикольный дефолт...
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28.06.2022 07:19 Ответить
Если пока нет нужных ракет, выручат хлопки на аэродромах.
Недаром там везде таблички "Не курить": на взлётных полосах,
на ёмкостях с горючим, на складах ракет.
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28.06.2022 07:45 Ответить
Копійки для них... Мільярди доларів за торгівлю нафтою і газом надходить в рашу стабільно...
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28.06.2022 07:52 Ответить
Ракети ті совкові і ніхрена на коштують, бо путєн на них на потратив ні копійки. Вартість бомбардування дорівнює вартості виліту Ту-шки і дорівнює вартості утилізації тих ракет.
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28.06.2022 08:41 Ответить
Значит будем ломать шеи "белым лебедям".
У России не так много Ту-160.
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28.06.2022 08:53 Ответить
Какой П И Д А Р А С придумал измерять ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ГОРЕ миллионами долларов !?!
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28.06.2022 08:41 Ответить
А на сколько денег у ********* купили газа и нефти за выходные???
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28.06.2022 10:10 Ответить
 
 