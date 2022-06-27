Россия за выходные выпустила по Украине ракет на $200 млн, - Forbes
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В ходе обстрелов территории Украины 25-26 июня Россия выпустила от 60 до 80 дальнобойных ракет, стоимостью которых - до 220 млн долларов.
Такие расчеты приводит украинский Forbes, сообщает Цензор.НЕТ.
При обстреле используется почти вся номенклатура, задействованная в ходе этой войны: "Точка-У", Х-22, "Оникс", "Искандер", "Калибр" и Х-101. Больше всего били по Житомирщине, куда было выпущено около 30 ракет, 10 ракет сбила ПВО.
Еще 20 ракет прилетели по Черниговщине, в частности, обстреляли военный учебный центр "Десна". Также обстреляли Киевскую, Хмельницкую, Львовскую, Николаев, Харьков и Днепропетровскую области.
Кроме того, россияне выпустили по Киеву несколько ракет, по имеющейся информации, их могло быть 4-6. Обстрел россияне вели с самолетов Ту-95 и Ту-160 ракетами Х-101 из района Каспийского моря, сообщал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Forbes оценивает стоимость ракет, выпущенных по Киеву 26 июня, в 50-80 млн долларов. Для расчета стоимости этих ракет издание использовало следующие оценки: стоимость ракеты Х-101 - 13 млн долл., "Калибр" - 6,5 млн долл., "Искандер" - 3 млн долл., "Оникс" - 1,25 млн долл., Х- 22 – 1 млн дол, "Точка-У" – 0,3 млн дол.
Отмечается, что в некоторых случаях неизвестным остается количество выпущенных ракет или их распределение по типам. Учитывая это, невозможно определить общую стоимость российских ракет, которые выпустили по Украине за выходные. По оценке Forbes, она может составлять от $150 млн до $220 млн.
Пожалуйста, подождите...
Чи хтось відміняв прислів'я: були б гроші?
Є паритет?
От мені цікаво - якщо так вистрілюють ракети по Україні, невже у них їх на НАТО вистачить?
Чи не прийдеться їх їм витрачати?
Або…
Павел - 67-летний ветеран войны России в Афганистане
і да ще щось лунае про корукцію в наших рядах....... і довгий шлях в ЕС.....
елементарних зручностей , але вони мілліарди викидають для того ,
щоби знищити украінців !!
Нічого у вас не вийде , кляті русофашисти , будемо вас вбивати по всьому світі , де тільки можна 😠
Херово, коли тим же самим займався представник МО, якій вчора розповідав про вартість ракет Х111, якими кацапи увалили по Києву...
(були тут на цензорі його "підрахунки", жалко час вттрачати на цю херню, щоб посилання знайти).
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26.06.22 20:54 14 602 65
війна (20792) Київ (12332) обстріл (10376) Повітряні сили (95) Ігнат (6)
Ракети, якими росіяни вдарили сьогодні по Києву, коштують від $5 млн за одну, - речник командування Повітряних сил Ігнат
Недаром там везде таблички "Не курить": на взлётных полосах,
на ёмкостях с горючим, на складах ракет.
У России не так много Ту-160.